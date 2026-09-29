Trào lưu 'công chúa phòng trọ' bị giới trẻ chỉ trích là phân biệt giàu nghèo

“Công chúa phòng trọ” là cụm từ khóa xuất hiện dày đặc trong cuộc tranh luận ồn ào của giới trẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Tranh luận bắt đầu từ bài đăng trên Threads của một cô gái với dòng chú thích: “Đàn ông không có kinh tế, xin đừng khen xinh thế”. Bên dưới, một chàng trai để lại bình luận ngắn gọn: “Typical công chúa phòng trọ” (tạm dịch: Chuẩn hình mẫu công chúa phòng trọ).

Câu trả lời nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Từ “công chúa” vốn gợi hình ảnh những cô gái được chiều chuộng, có cuộc sống sang chảnh và vì thế cũng đặt tiêu chuẩn cao trong tình yêu. Còn “phòng trọ” lại là nơi cư trú của nhiều người trẻ chưa có điều kiện mua nhà, các bạn trẻ lên thành phố học tập, làm việc. Sự kết hợp hai từ này khiến nhiều người cảm nhận hàm ý châm biếm cô gái có hoàn cảnh kinh tế bình thường nhưng lại kỳ vọng bạn trai phải giàu có.

Bình luận trên lan truyền trên mạng xã hội và cụm từ “công chúa phòng trọ” được sử dụng trong những màn chế giễu, thậm chí trở thành meme xuất hiện trong nhiều bài đăng, bình luận và video ngắn. Cộng đồng mạng còn sáng tạo ra những biến thể của “công chúa phòng trọ” như “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép” để nói về những chàng trai chưa có nhiều tài sản nhưng vẫn đặt ra những yêu cầu cao đối với bạn gái.

Các cuộc tranh luận xoay quanh hai luồng quan điểm chính. Nhiều người mỉa mai, phê phán những bạn trẻ đặt tiêu chuẩn tài chính cao so với điều kiện của bản thân là “yêu đương thực dụng”. Luồng ý kiến khác phê phán chính cách gọi “công chúa phòng trọ”, “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép”..., cho rằng những cụm từ này chứa đựng hàm ý miệt thị, phân biệt xuất thân.

Cụm từ “công chúa phòng trọ” được giới trẻ quan tâm. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người dùng cụm từ “công chúa phòng trọ” để châm biếm những cô gái đặt yêu cầu cao về tài chính với bạn trai, dù điều kiện kinh tế của bản thân không tốt nhưng vẫn cho rằng những chàng trai chưa giàu chẳng xứng với mình. Họ cho rằng việc đặt tiêu chuẩn như vậy là không hợp lý.

Minh Anh (25 tuổi) nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết cô từng chứng kiến nhiều cuộc tranh luận về chủ đề này trong nhóm bạn. Theo cô, mong muốn người yêu có kinh tế tốt không phải là điều đáng phê phán, nhưng nếu chỉ quan tâm đến tài sản mà bỏ qua những yếu tố khác thì dễ khiến mối quan hệ trở thành thực dụng.

“Tôi nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn của mình. Tuy nhiên, nếu bản thân chưa có điều kiện kinh tế mà lại đòi hỏi bạn trai phải có những tiêu chuẩn cao hay phải có tiền thì cần xem lại. Tình yêu nên có sự chia sẻ từ cả hai phía. Tuy nhiên, cụm từ ‘công chúa phòng trọ’ không nên thành trào lưu vì nó có sự phân biệt, miệt thị về xuất thân ”, Minh Anh nói.

Nhiều người trẻ khác cũng thể hiện sự bất bình khi cuộc tranh luận từ vấn đề tiêu chuẩn chọn người yêu lại biến thành công kích về quê quán, điều kiện tài chính của người khác.

“Tôi thấy cụm từ “công chúa phòng trọ” chẳng có gì đáng tự hào hay hài hước cả. Người trẻ lên thành phố học tập, làm việc, phải thuê nhà vì chưa đủ tiền mua là chuyện hết sức bình thường”; “Chúng ta hoàn toàn có thể phê phán những người sống thực dụng, chỉ muốn nhận mà không muốn cho, nhưng đừng đánh đồng điều đó với định kiến giàu nghèo”; “Tôi không hiểu tại sao người phải thuê trọ lại trở thành đối tượng để chế giễu. Họ lên thành phố làm việc, tự kiếm tiền trả tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, thậm chí còn gửi tiền về quê phụ giúp cha mẹ”...

Vũ Quang viết: “Ban đầu có thể chỉ là một câu nói đùa trên mạng, nhưng khi hàng nghìn người cùng hưởng ứng, nó rất dễ trở thành một kiểu miệt thị được bình thường hóa. Hôm nay người ta gọi những cô gái ở thuê là ‘công chúa phòng trọ’, ngày mai lại có thể chế giễu những người đi xe máy cũ, mặc quần áo bình dân hay làm công việc thu nhập thấp. Tôi nghĩ nên dừng cách gọi này tại đây”.

Từ một bình luận ngắn trên Threads, “công chúa phòng trọ” đã trở thành chủ đề bàn luận về tiền bạc, tình yêu. Dù đứng ở góc độ nào, điều quan trọng vẫn là mỗi người hiểu không nên biến những khác biệt về điều kiện kinh tế, xuất thân thành lý do để chế giễu, mỉa mai nhau.