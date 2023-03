Tranh luận trái chiều việc Trấn Thành vào vai Bác Ba Phi

Phim Đất Rừng Phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn là tác phẩm tạo được sự chú ý với công chúng ngay từ ban đầu khi dự án công bố. Bởi lẽ, bản phim truyền hình năm 1997 đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Việc làm lại một tác phẩm kinh điển ở dạng điện ảnh sẽ không dễ dàng và chắc chắn có sự so sánh.

Nhiều dư luận trái chiều nổi lên khi Trấn Thành hóa thân vai diễn Bác Ba Phi - vốn từng được nghệ sĩ Mạc Can làm rất tốt trong Đất Phương Nam và Mai Tài Phến vào vai Võ Tòng.

Trấn Thành sẽ hóa thân vào vai Bác Ba Phi

Nghệ sĩ Mạc Can từng làm tốt vai Bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam bản truyền hình

Mai Tài Phến hóa thân Võ Tòng

Diễn viên Lê Quang từng ghi dấu ấn với vai Võ Tòng bản truyền hình

Một số khán giả chỉ trích cách chọn diễn viên không phù hợp cho phim. Họ bình luận:



"Trấn Thành còn trẻ, dù có hóa trang cũng khó tạo nên hình ảnh Bác Ba Phi vốn ăn sâu trong sự tưởng tượng của người dân miền Tây về nhân vật này";

"Cách hài hước của Trấn Thành không có nét gì là thật thà, thuần kiểu miền Tây";

"Mai Tài Phến quá đẹp trai, nhìn thư sinh, không phải hình ảnh võ biền bắt cá sấu như kiểu của Võ Tòng";

"Tại sao không chọn những diễn viên mới hoàn toàn nhưng hợp với hình ảnh nhân vật. Những diễn viên bản truyền hình trước đây đa phần là người mới và họ khiến khán giả tin vào nhân vật".

Bên cạnh những chê bai, chỉ trích, một số khán giả khác cho rằng nên cho đoàn phim cơ hội để chứng minh lựa chọn của họ, kèm theo đó là những bình luận động viên:

"Tôi sẽ chờ phim ra rạp để xem họ diễn thế nào, có thay thế được những nhân vật kinh điển trước đó hay không";

"Tôi thấy không hợp nhưng cứ chờ xem đoàn phim xử lý thế nào. Nếu không ủng hộ sáng tạo thì khó có được những tác phẩm hay để khán giả xem";

"Nhiều người không thích các diễn viên nên chỉ trích cả đoàn phim, điều này không công bằng, tôi sẽ chờ xem"…

Đất Rừng Phương Nam kể cậu bé An mồ côi mẹ, tha phương đi tìm cha. Trong suốt hành trình, An gặp nhiều mảnh đời chịu áp bức của địa chủ, thực dân. Tuy gian khổ, khó khăn, An được họ bảo bọc, thương yêu và là động lực giúp cậu vượt khó để theo đuổi hành trình của mình.

Ngoài bé Huỳnh Hạo Khang đóng vai An, phim còn có sự tham gia của NSƯT Công Ninh, Kiều Trinh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần…

Đây không phải lần đầu phim gặp phải tranh luận trái chiều. Ngay từ khi một số hình ảnh hậu trường những cảnh quay đầu tiên tại rừng tràm Trà Sư được công bố, nhiều khán giả cũng đã chỉ trích những chi tiết không đúng.