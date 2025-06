Meghan Markle vừa gây chú ý khi chia sẻ lời khuyên về cách đặt tên con. Điều này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi quanh việc vợ chồng cô đặt tên cho con gái là Lilibet – biệt danh riêng gắn liền với Nữ vương Elizabeth II.

Vào ngày 4/6/2021, Meghan sinh con gái thứ hai. Ngay sau đó, vợ chồng Công tước xứ Sussex đã ra thông cáo báo chí công bố tên đầy đủ của bé là Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. Trong thông cáo, họ viết: “Vào ngày 4 tháng 6, chúng tôi đã được ban phước với sự ra đời của con gái Lili. Con bé còn tuyệt vời hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng, và chúng tôi luôn biết ơn tình yêu thương và những lời cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới.”

Cái tên Lilibet mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là biệt danh thời thơ ấu của Nữ vương Elizabeth II, bắt nguồn từ cách bà phát âm sai tên mình lúc nhỏ. Ông nội – Vua George V – đã âu yếm gọi cháu gái là “Lilibet”, và cái tên này gắn bó với bà suốt cuộc đời, trở thành một biểu tượng cá nhân thiêng liêng.

Vợ chồng Công tước xứ Sussex cho biết cố Nữ vương đã “ủng hộ” việc đặt tên cháu gái như vậy. Tuy nhiên, cuốn sách Charles III: New King, New Court, The Inside Story của nhà báo hoàng gia Robert Hardman lại đưa ra một thông tin trái chiều: Nữ vương được cho là “giận dữ hơn bao giờ hết”. Theo Hardman, bà từng nói với các phụ tá: “Ta không sở hữu cung điện hay những bức tranh, ta chỉ sở hữu tên của mình – và giờ họ đã lấy mất nó”.

Truyền thông thời điểm đó đưa tin rằng Nữ vương đã được hỏi ý kiến, nhưng thực tế bà cảm thấy khó xử và không thể từ chối. Trong khi đó, một nguồn tin từ Cung điện nói với BBC rằng Nữ vương không hề được xin phép. Phía Harry – Meghan phản đối kịch liệt thông tin này, thậm chí đã gửi thư pháp lý đến BBC yêu cầu cải chính. Người phát ngôn của họ khẳng định: “Họ đã nói chuyện với Nữ vương trước”.

Một nguồn tin mới đây lại hé lộ thêm một chi tiết đáng chú ý: điều khiến Nữ vương không hài lòng không phải là cái tên Lilibet, mà là “cách thức mọi việc được xử lý”. Cụ thể, Harry và Meghan được cho là chỉ thông báo chứ không hỏi ý kiến. “Họ nói: ‘Chúng cháu sẽ đặt tên con là Lilibet. Tuyệt vời phải không ạ?’ – điều này rất khác với việc xin phép,” nguồn tin nói với Daily Mail. “Nữ vương đã được yêu cầu ủng hộ phiên bản sự kiện của họ, nhưng nó không phù hợp với sự thật bà biết”.

Câu chuyện trở nên nóng trở lại sau khi Meghan chia sẻ trong podcast Confessions of a Female Founder cùng Sara Blakely (nhà sáng lập SPANX), rằng: "Tôi sẽ nói điều này với mọi phụ nữ sắp sinh con – nếu bạn có ý tưởng về tên gọi, hãy giữ kín cho đến khi đứa trẻ được sinh ra và được đặt tên. Đừng hỏi ý kiến của bất kỳ ai".

Lời khuyên tưởng chừng như đơn giản này lại khiến công chúng liên hệ ngược về trường hợp Lilibet – và đặt câu hỏi: liệu chính Meghan có từng làm theo điều đó hay không?

Theo Express