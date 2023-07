Tranh cãi không hồi kết việc các Hoa hậu, Á hậu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Việt Nam là đất nước yêu Hoa hậu và các cuộc thi sắc đẹp. Có thể nhìn vào số lượng cuộc thi Hoa hậu hiện nay và cách fan Việt ủng hộ các đại diện ở đấu trường nhan sắc quốc tế để nghiệm ra điều này. Tuy nhiên, song song với sự cuồng nhiệt ấy thì người hâm mộ nhan sắc cũng vô cùng khắt khe với việc Hoa - Á hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Dù hiện tại, công chúng phần nào đã có sự cởi mở nhưng vấn đề này vẫn luôn được tranh luận không hồi kết.

Hàng loạt cái tên thừa nhận chuyện "dao kéo"

Sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy đã lên tiếng chuyện can thiệp thẩm mỹ. Nàng hậu sinh năm 2002 thừa nhận đã sửa mũi, nâng ngực để hoàn thiện vẻ ngoài. Việc Thanh Thủy thừa nhận "dao kéo" khiến mạng xã hội bùng lên tranh cãi. Thanh Thủy không phải là nàng hậu đầu tiên mạnh mẽ thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng.

Trước đó, vào 9/2020, Á hậu Kiều Loan gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ so với thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2019. Sau đó, người đẹp gốc Quảng Nam thừa nhận đã sửa mũi, cắt mí mắt, độn cằm, nâng ngực. Hậu "dao kéo", nhan sắc của Kiều Loan đã có sự thăng hạng nhưng cô cũng đối diện với những chỉ trích, tiêu cực từ khán giả. Đó cũng là những điều mà Mai Ngô, Phương Khánh, Kỳ Duyên,... phải trải qua sau khi công khai nhan sắc đã qua thẩm mỹ.

Tranh cãi các người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ sau một cuộc thi nhan sắc

Cứ mỗi khi nàng hậu nào đó thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ thì dân tình lại phen tranh cãi. Nhiều lý do được đưa ra nhưng nhìn chung, công chúng sẽ chia thành 2 phe đối lập, một bên ủng hộ sự cởi mở và một bên bảo vệ cho tư tưởng đã là Hoa hậu, Á hậu thì mang đến vẻ đẹp tự nhiên nhất.

Trên thế giới, đã có rất nhiều nước cho phép các người đẹp trải qua phẫu thuật thẩm mỹ dự thi. Ngay cả quốc gia có thành tích nổi bật nhất thế giới tại các cuộc thi sắc đẹp như Venezuela cũng đã chấp nhận nhan sắc "dao kéo" đăng quang. Đây cũng là lý do mà nhiều fan sắc đẹp mang ra để tranh luận. Họ cho rằng một cuộc thi Hoa hậu, bên cạnh nhan sắc thì còn đề cao sự nhân ái, vẻ đẹp tâm hồn và những ý nghĩa lan tỏa sau đăng quang. Việc các nàng hậu "dao kéo", thay vì săm soi, chỉ trích thì hãy cởi mở, cổ vũ khi các người đẹp đã tự tin, dám thay đổi để hoàn thiện bản thân và tập trung vào những năng lượng tích cực mà họ mang lại.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khác lại cho rằng khi đã thi Hoa hậu thì các cô gái phải mang đến vẻ đẹp nguyên sơ, vì như vậy, họ sẽ thật sự nổi bật với nhan sắc thật và có nét đặc trưng của riêng mình. Khi cho phép các thí sinh thi Hoa hậu chỉnh sửa thì khi đó dễ xuất hiện nhiều "vẻ đẹp công nghiệp" và ai cũng giống ai.

Các Hoa hậu, Á hậu nói gì sau khi nâng cấp diện mạo?

Thời điểm Kiều Loan đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, thay vì nhận được sự chúc mừng, ủng hộ thì cô phải đối diện với "cơn bão" phán xét từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng nhan sắc của cô mờ nhạt, chưa xứng đáng. Nhiều người nhận xét cô có nụ cười tươi nhưng sống mũi thấp, da ngăm, hàm răng khấp khểnh. Những đặc điểm trên gương mặt của Kiều Loan bị mang ra miệt thị khắp các diễn đàn. Với một cô gái mới nổi tiếng nhưng phải đối mặt với sự tấn công tiêu cực từ cộng đồng mạng là điều vô cùng khó khăn. Hậu quả, Kiều Loan gặp vấn đề về tâm lý, trở nên rụt rè và tự ti.

Nói về lý do quyết định thay đổi vẻ ngoài, Kiều Loan chia sẻ: "Thời điểm đó, ba má hoàn toàn không cho tôi can thiệp gì từ bên ngoài. Tôi hiểu và thông cảm suy nghĩ của ba má nhưng chỉ khi ở hoàn cảnh đó thì mới biết thay đổi là con đường giải quyết và thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nghe thì có vẻ hơi nặng nề nhưng lúc đó tôi cũng là người mới lớn, mới chập chững vào showbiz nên dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực. Chính bản thân tôi cũng tự nhận thấy, so với những người xung quanh mình như thế nào nên tôi đã tự quyết định và khi tự quyết định sẽ không than vãn".

Tương tự, Thanh Thủy cũng là nàng hậu bị miệt thị ngoại hình sau đăng quang. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô không quá nổi bật, vẫn còn kiểu hot girl, chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Việc liên tục xuất hiện ở các sự kiện khiến Thanh Thủy ngày càng được chú ý và một bộ phận netizen săm soi hơn, phán xét hơn. Đó cũng là lý do khiến Hoa hậu Việt Nam quyết định thay đổi bản thân để trở nên tự tin, không còn e dè mỗi khi lộ diện.

Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi nhận được rất nhiều lời khen sau sự thay đổi về ngoại hình. Đối với tôi, đây là một tín hiệu tốt giúp bản thân tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng. Ngoài ra, tôi cũng đang trau dồi nhiều yếu tố khác như vóc dáng, kỹ năng, học vấn chứ không phải chỉ tập trung cải thiện gương mặt".

Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ thay đổi diện mạo

Có thể thấy, trước khi quyết định thay đổi diện mạo thì các Hoa - Á hậu cũng là nạn nhân nhận nhiều lời miệt thị nặng nề. Sự phán xét, chê bai và góp ý tiêu cực đã khiến những người được xem là đại diện cho cái đẹp cũng phải tự ti, e dè trước mọi thứ. Nhưng kể từ khi nâng cấp diện mạo, Kiều Loan, Thanh Thủy hay Kỳ Duyên,... đều trở nên tự tin hơn. Một điều dễ thấy là họ cởi mở, thoải mái hơn trong việc thể hiện bản thân, từ đó tạo cho mình nhiều cơ hội trong nghề nghiệp.

Ngày nay, trong mọi ngành nghề và khía cạnh của cuộc sống, vẻ đẹp hình thức đóng một phần quan trọng không nhỏ. Hơn hết, khi xã hội ngày một phát triển, cuộc sống được cải thiện thì con người ta lại càng hướng tới cái đẹp nhiều hơn. Kiều Loan, Thanh Thủy hay Kỳ Duyên cũng như thế. Suy cho cùng, có những nguyên tắc trong cuộc thi, nhưng không có quy chuẩn nào ở ngoài đời, cái đẹp chỉ đến khi người phụ nữ được là phiên bản mà họ tự tin và thoải mái nhất.

Nói về việc Hoa hậu Thanh Thủy quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sau cuộc thi, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã lên tiếng: "Theo dõi những hình ảnh mới sau sự thay đổi của Thủy cũng được rất nhiều người đón nhận. Với tôi, tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định này của Thủy. Việc phẫu thuật thẩm mỹ khiến chúng ta tự tin hơn, đẹp hơn nó không còn là vấn đề khiến chúng ta phải e dè nữa. Ngay cả việc Thanh Thủy lựa chọn phẫu thuật cũng giúp bạn cải thiện những thiếu sót mà Thủy cảm thấy tự ti.

Nếu mọi người có theo dõi hình ảnh và phong cách của Thủy thời gian gần đây thì cũng sẽ cảm nhận được bạn đã tự tin hơn rất nhiều. Bạn mạnh dạn lột xác để theo đuổi những hình tượng, phong cách khác nhau. Và Dung thấy, sau khi Thanh Thủy phẫu thuật thẩm mỹ, cũng có rất nhiều lời khen dành cho bạn. Một cô gái thẳng thắn chia sẻ việc mình đã phẫu thuật, chúng ta cũng nên đón nhận, cổ vũ bạn trong việc khiến bản thân mình đẹp hơn, tự tin hơn".