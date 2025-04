Tranh cãi gay gắt khi diễn viên da màu nhận vai thầy Snape ở 'Harry Potter'

Dàn sao kỳ cựu góp mặt

Paapa Essiedu - diễn viên người Anh gốc Phi - sẽ đảm nhận vai Giáo sư Severus Snape trong loạt phim Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất.

Trước đó, cố diễn viên Alan Rickman gắn bó với vai diễn giáo sư dạy Độc dược tại Hogwarts trong suốt sê-ri điện ảnh của Warner Bros. từ năm 2001-2011, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Theo The Hollywood Reporter , sê-ri truyền hình mới bắt đầu ghi hình vào mùa hè năm 2025, mở màn bằng phần chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter và Hòn đá Phù thủy), xuất bản năm 1997.

6 vai diễn đã được lựa chọn cho sê-ri phim truyền hình Harry Potter của HBO.

Bên cạnh Paapa Essiedu, loạt phim còn quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như John Lithgow - từng đoạt giải Emmy - sẽ vào vai Hiệu trưởng Albus Dumbledore, Janet McTeer thủ vai Giáo sư Minerva McGonagall, Nick Frost vào vai Rubeus Hagrid

Các diễn viên này đều xuất hiện xuyên suốt trong sê-ri. Ba vai chính Harry, Ron và Hermione hiện vẫn chưa được công bố. HBO cho biết năm 2024 có đến 32.000 trẻ em tham gia thử vai cho ba nhân vật này - đều ở độ tuổi 11 trong phần mở màn.

Sự lựa chọn gây tranh cãi

Ngay khi tin Paapa Essiedu được giao vai Snape lan truyền, cộng đồng người hâm mộ đã tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến chỉ trích HBO, cho rằng nam diễn viên không phù hợp với miêu tả ban đầu của nhân vật trong sách - “mũi khoằm, da nhợt nhạt, tóc đen bết và đôi mắt đen lạnh lùng".

Một số người chỉ trích quyết định tuyển chọn nhạy cảm quá mức. Trên mạng xã hội X, khán giả viết: “Xin lỗi nhưng chỉ nên một người có thể là Snape - HBO không nên đụng vào di sản này”, Tài khoản khác cho rằng: “Dù Essiedu có là diễn viên xuất sắc nhất thế giới cũng không hợp với hình tượng Snape”.

Paapa Essiedu gây tranh cãi gay gắt khi nhận vai kinh điển của cố diễn viên Alan Rickman.

Giữa những phản ứng tiêu cực, cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ nam diễn viên người Anh từng gây tiếng vang trong Black mirror . “Có thể fan Harry Potter chưa nghĩ đến việc Paapa Essiedu đơn giản là người phù hợp nhất cho vai diễn này?”, “Anh ấy là diễn viên xuất sắc, trong bối cảnh khác đây có thể là màn casting đầy cảm hứng”, khán giả bình luận.

Paapa Essiedu khởi nghiệp từ sân khấu kịch của Nhà hát Hoàng gia Shakespeare và gây chú ý qua sê-ri I may destroy you của HBO - nơi anh nhận được đề cử BAFTA và Emmy. Gần đây nhất, anh xuất hiện trong phần 6 Black mirror , tập Demon 79 .

Đợt casting công bố, họ "cam kết tuyển chọn đa dạng và toàn diện", không phân biệt chủng tộc, giới tính hay bất kỳ yếu tố bảo vệ nào theo luật định. Điều này càng khiến fan lo ngại sê-ri sắp sẽ xa rời nguyên tác.

Nhà sản xuất phản hồi

Trước làn sóng phản đối, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Mark Mylod cho biết: “Không ai có thể thay thế Alan Rickman, nhưng chúng tôi có thể tìm được Alan Rickman mới”.

Biên kịch Francesca Gardiner chia sẻ thêm: “Chúng tôi rất vui khi có những diễn viên xuất sắc góp mặt. Họ sẽ mang lại diện mạo mới cho các nhân vật được hàng triệu người yêu mến”.

Hình ảnh cố diễn viên Alan Rickman đóng Snape (phải) và Paapa Essiedu được fan photoshop để mường tượng vai diễn.

J.K. Rowling từng công khai lên tiếng bảo vệ Noma Dumezweni - nữ diễn viên da màu vào vai Hermione Granger trong vở kịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa công diễn tại West End năm 2016.

Khi vấp phải chỉ trích, Rowling phản pháo: “Chỉ là lũ phân biệt chủng tộc mà thôi. Tôi đã đoán trước sẽ có những kẻ ngốc phản ứng. Nhưng Noma được chọn vì là diễn viên phù hợp nhất cho vai này. Hermione hoàn toàn có thể là phụ nữ da màu - với sự ủng hộ tuyệt đối từ tôi”.

HBO dự kiến chuyển thể toàn bộ bảy cuốn tiểu thuyết Harry Potte r thành bảy mùa phim truyền hình, với nhiều thay đổi đáng kể so với bản điện ảnh.