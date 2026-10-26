Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, nhiều người thường nghĩ tới thương hiệu cà phê nổi tiếng và bộ sưu tập ô tô có giá trị lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những sở thích quen thuộc, vị doanh nhân này còn có niềm đam mê đặc biệt với việc chăn nuôi, nhất là những giống ngựa quý.

Từ hơn 20 năm trước, ông Vũ đã gắn bó với một trang trại rộng lớn tại M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây không chỉ có những đồi cỏ, hồ nước và rừng cây mà còn từng là nơi nuôi dưỡng hàng trăm con ngựa ngoại nhập, cùng nhiều loài vật khác.

Trang trại rộng gần 600 ha, từng nuôi hàng nghìn con lợn rừng

Dự án trang trại phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại M’Drắk được tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004. Dự án có quy mô 595 ha, với vốn đăng ký ban đầu khoảng 68 tỷ đồng.

Phần lớn diện tích trang trại được dành cho trồng rừng và phục hồi rừng tái sinh, phần còn lại phục vụ chăn nuôi và các hoạt động liên quan. Những hồ nước, sườn đồi phủ cỏ cùng không gian núi rừng tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu vực.

Ngoài đàn ngựa ngoại nhập, trang trại từng chăn thả hàng nghìn con lợn rừng trên khu đất dưới chân núi. Một số ngọn đồi được cải tạo để trồng cà phê, trong khi nhiều diện tích khác dành cho các loại cỏ phục vụ chăn nuôi.

Trước đó, báo Đắk Lắk cũng cho biết trang trại của Trung Nguyên từng nuôi chó Phú Quốc, nai và lợn rừng lai, bên cạnh hệ thống rừng cây, hồ nước.

Trong số những loài vật được nuôi dưỡng tại đây, đàn ngựa được xem là điểm nhấn đặc biệt. Theo thông tin công bố, khu vực dành cho ngựa rộng gần 20 ha, trong đó khoảng 13 ha là đồi cỏ để chúng vận động, phơi nắng. Ngoài ra còn có nhiều hecta đất trồng cỏ mật, cỏ voi làm thức ăn.

Đàn ngựa hơn 100 con, có con được mua với giá tới cả triệu USD

Những ngày đầu hình thành, trang trại chỉ nuôi thử nghiệm một số giống ngựa bạch gốc Mông Cổ và ngựa có vóc dáng nhỏ. Sau đó, số lượng ngựa dần tăng lên với nhiều giống có nguồn gốc từ Anh, Australia, Pháp và Mông Cổ.

Đến tháng 7/2010, tổng đàn đã vượt 100 con, trong đó khoảng 70% số ngựa đã sinh sản. Đáng chú ý, trang trại còn có những con ngựa Ả Rập mang tên Simeon Sippai, Terhan và Lions Gate. Báo Đắk Lắk khi đó cho biết có con ngựa được mua với giá lên tới cả triệu USD. Việc đưa những giống ngựa quý về Việt Nam cũng không đơn giản. Ông Vũ được kể là từng dành khoảng 4 tháng rong ruổi tại Australia để tìm hiểu, lựa chọn và thương thảo mua ngựa.

Đội ngũ nhân viên được phân công chuyên trách việc tắm rửa, cắt tỉa lông, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh sản và huấn luyện ngựa. Trong một số trường hợp ngựa gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trang trại còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài. Đàn ngựa cũng được huấn luyện để phục vụ cưỡi, kéo xe và hướng tới khả năng tham gia các cuộc đua.

Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ đặc biệt yêu thích ngựa?

Đằng sau việc gây dựng đàn ngựa quy mô lớn là sở thích cá nhân của ông chủ Trung Nguyên. Doanh nhân này từng chia sẻ rằng ông yêu thích ngựa và chó Phú Quốc bởi sự thông minh và tính trung thành của chúng.

Trước đây, đọc sách và cưỡi ngựa là hai trong số những thú vui của ông Vũ. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ông thường tìm đến phòng sách hoặc trở về trang trại tại Đắk Lắk để cưỡi ngựa, tận hưởng không gian yên tĩnh.

Tuy nhiên, niềm đam mê này không chỉ xuất phát từ sở thích cưỡi ngựa. Ông Vũ từng bày tỏ sự tiếc nuối khi hình ảnh những chiếc xe ngựa chạy giữa đồi thông Đà Lạt dần vắng bóng. Ông mong muốn có thể cải thiện giống ngựa bản địa, từ đó góp phần khôi phục hình ảnh xe ngựa từng gắn với ký ức về thành phố này.

Dù vậy, quy mô đàn ngựa tại M’Drắk đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Theo ghi nhận vào năm 2019, trang trại chỉ còn khoảng 50 con ngựa Ả Rập thế hệ thứ hai được sinh ra tại đây. Đến tháng 7/2023, trong chuyến thăm trang trại, ghi nhận khu nuôi ngựa vẫn có nhân viên chăm sóc nhưng số lượng ngựa không còn nhiều như trước. Hiện chưa có số liệu chính thức mới hơn về tổng đàn ngựa tại đây.