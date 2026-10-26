Nếu thường xuyên theo dõi các trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội, có lẽ bạn đã ít nhất một lần bắt gặp những chiếc sandwich chiên vàng ruộm, bên trong đầy ắp kem tươi, trái cây hoặc các loại nhân mặn của Age.3. Không đơn thuần là một chiếc sandwich thông thường, món bánh này gây chú ý nhờ lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, phần nhân đa dạng bên trong và cách trình bày bắt mắt.

Age.3 là thương hiệu bánh sandwich chiên có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi bật với dòng Fried Sandwich. Bánh được chế biến theo phong cách riêng, kết hợp lớp vỏ chiên giòn với nhiều loại nhân từ ngọt đến mặn. Nếu dòng bánh ngọt có kem tươi, chocolate, matcha hay trái cây, các lựa chọn bánh mặn lại có salad trứng, cá ngừ mayonnaise, mì xào, cà ri và thịt bò.

Ảnh: Age.3

Sự kết hợp giữa một món ăn quen thuộc với cách chế biến mới lạ giúp Age.3 trở thành cái tên được nhiều tín đồ ẩm thực chú ý. Thương hiệu còn ghi điểm nhờ thực đơn phong phú, hình thức bánh hấp dẫn và khả năng tạo ra những chiếc bánh có vẻ ngoài đủ bắt mắt để xuất hiện trên mạng xã hội.

Sức hút của Age.3 từng lan tới cả những người nổi tiếng. Tăng Thanh Hà cũng từng phải xếp hàng khoảng 40 phút tại Nhật Bản để thưởng thức món bánh đang gây sốt này. Chi tiết ấy càng khiến những thực khách tò mò muốn biết điều gì đặc biệt nằm bên trong một chiếc sandwich có giá cao hơn đáng kể so với các loại bánh mì, sandwich thông thường.

Và mới đây, người yêu ẩm thực tại Hà Nội đã có cơ hội trải nghiệm món bánh này ngay tại Việt Nam.

Ngày 18/10, cửa hàng Age.3 tại khu vực Hàng Khay, Hà Nội chính thức khai trương. Ngay sau đó, hàng loạt bài đăng review xuất hiện trên Threads và TikTok, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Những hình ảnh khách đứng nối dài trước cửa hàng, kiên nhẫn chờ tới lượt mua bánh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Điều khiến nhiều người tò mò không chỉ là hương vị mà còn nằm ở mức giá: từ 69.000 đồng đến 199.000 đồng cho một chiếc bánh, tùy loại nhân. Với số tiền này, thực khách có thể mua được một bữa ăn khá đầy đặn ở nhiều hàng quán tại Hà Nội. Vậy chiếc sandwich chiên của Age.3 có gì mà khiến nhiều người sẵn sàng xếp hàng và chi tiền?

Team Có Như Lời Đồn cũng nhanh chóng có mặt tại cửa hàng trên phố Hàng Khay để trực tiếp kiểm chứng độ hot của món bánh này.

Không gian tối giản, khách chủ yếu mua mang đi

Ngay từ bên ngoài, Age.3 gây chú ý với bảng hiệu thương hiệu nổi bật trên nền cửa gỗ nâu. Không gian bên trong theo đuổi phong cách tối giản, kết hợp hai tông trắng và gỗ, tạo cảm giác hiện đại, sạch sẽ. Quán không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ mà tập trung vào khu vực quầy chế biến và nhận bánh.

Điểm đáng chú ý là mô hình bếp mở, cho phép khách hàng quan sát quá trình nhân viên chuẩn bị bánh. Các dụng cụ, thiết bị bếp bằng inox được sắp xếp gọn gàng; phía quầy có logo thương hiệu cùng những hộp giấy đựng bánh xếp ngay ngắn. Nhân viên mặc đồng phục đồng bộ, đeo găng tay khi chế biến và tư vấn khá nhiệt tình cho khách.

Tuy nhiên, đây không phải kiểu quán mà bạn có thể ghé vào, gọi một chiếc bánh rồi thong thả ngồi thưởng thức cùng bạn bè. Không gian chủ yếu phục vụ khách mua mang đi, với một dãy ghế dài dành cho những người đang chờ nhận món. Khu vực xếp hàng được phân luồng bằng dây chắn, giúp khách lần lượt gọi bánh, thanh toán và đợi đến lượt lấy đồ.

Không gian bên trong của Age.3

Trong thời điểm team Có Như Lời Đồn ghé thăm, lượng khách khá đông nhưng không đến mức phải chờ quá lâu. Sau khi thanh toán, khách nhận số trên hóa đơn rồi ra khu vực ghế chờ. Khi nhân viên đọc số, khách quay lại quầy để lấy bánh.

Team mất khoảng 10 phút để nhận đủ đơn hàng. So với hình ảnh dòng người xếp hàng dài trên mạng xã hội, thời gian chờ thực tế không quá đáng ngại. Dù vậy, vì cửa hàng không bố trí chỗ ngồi lại để ăn uống, chúng mình phải mang bánh sang địa điểm khác để thưởng thức và đánh giá trọn vẹn hơn.

Thực đơn đa dạng, chiếc bánh đắt nhất có giá 199.000 đồng

Một trong những lý do khiến Age.3 được chú ý là thực đơn khá phong phú. Thay vì chỉ có vài loại nhân quen thuộc, thương hiệu chia bánh thành hai nhóm chính là bánh ngọt và bánh mặn, với mức giá chênh lệch đáng kể tùy nguyên liệu.

Ở nhóm bánh ngọt, lựa chọn có giá thấp nhất là Whipped Cream với mức 69.000 đồng/chiếc. Những vị phổ biến như Chocolate Banana, Mandarin Orange, Blueberry, Mango hay Caramel Biscuit có giá khoảng 99.000 đồng. Nếu thích các loại nhân cầu kỳ hơn, thực khách có thể chọn Crème Brûlée giá 119.000 đồng, Ganache Matcha giá 139.000 đồng hoặc Chocolate Cream Strawberry giá 159.000 đồng.

Một trong những lý do khiến Age.3 được chú ý là thực đơn khá phong phú.

Nhóm bánh mặn cũng có nhiều lựa chọn, từ Egg Salad và Potato Salad đồng giá 89.000 đồng, Tuna Mayonnaise giá 99.000 đồng đến các loại nhân mì, cà ri và thịt. Đáng chú ý, Japanese BBQ Beef + Egg, với nhân bò nướng BBQ kiểu Nhật kèm trứng, có giá 199.000 đồng/chiếc, thuộc nhóm đắt nhất trong thực đơn.

Nhìn vào mức giá này, không khó hiểu khi nhiều người đặt câu hỏi liệu một chiếc sandwich chiên có thực sự đáng để bỏ ra cả trăm nghìn đồng. Bởi dù được chế biến theo cách riêng và sử dụng các loại nhân đa dạng, sandwich vẫn là món ăn khá quen thuộc với người Việt.

Để có câu trả lời thực tế hơn, team Có Như Lời Đồn chọn thử ba hương vị thuộc cả hai nhóm: Crème Brûlée giá 119.000 đồng, Egg Salad giá 89.000 đồng và Ganache Matcha giá 139.000 đồng. Tổng cộng, ba chiếc bánh có giá 347.000 đồng, chưa kể những chi phí phát sinh khác nếu có.

Đóng gói chưa tương xứng với mức giá

Trước khi nói đến hương vị, trải nghiệm đầu tiên khiến team Có Như Lời Đồn có chút hụt hẫng lại nằm ở khâu đóng gói.

Bao bì của Age.3 theo phong cách tối giản, chủ yếu sử dụng màu trắng cùng tên thương hiệu. Tuy nhiên, nếu mua từng chiếc riêng lẻ, bánh chỉ được bọc bằng một lớp giấy mỏng chứ không đi kèm hộp cứng. Khách muốn có hộp đựng phải trả thêm 8.000 đồng cho hộp một chiếc hoặc 16.000 đồng cho hộp ba chiếc.

Bao bì của Age.3 theo phong cách tối giản, chủ yếu sử dụng màu trắng cùng tên thương hiệu, tuy nhiên hộp giấy khá dễ rách

Trong lần trải nghiệm này, do mua ba chiếc bánh nên team được tặng một hộp đựng. Còn nếu mua 2 chiếc bánh mà không mua hộp thì sẽ được để trong túi nilon. Nghe qua, khoản phụ phí cho hộp đựng có thể không quá lớn, nhưng khi đặt cạnh mức giá vốn đã cao của món bánh, chúng mình vẫn kỳ vọng bao bì sẽ chỉn chu và thuận tiện hơn.

Thực tế, hộp giấy khá dễ rách nếu cầm không "nâng niu" cẩn thận. Lớp giấy bọc bánh cũng mỏng, dễ thấm dầu và khiến tay bị dính khi cầm ăn. Khi đặt nhiều chiếc bánh chung trong hộp, bánh có xu hướng xô lệch, dồn vào nhau, không còn giữ được hình thức đẹp mắt như lúc mới nhận.

Lớp giấy bọc bánh cũng mỏng, dễ thấm dầu và khiến tay bị dính khi cầm ăn

Với một thương hiệu đang tạo được sức hút nhờ hình ảnh và trải nghiệm, đây là điểm trừ đáng tiếc. Bánh vốn có phần nhân mềm, nhiều kem hoặc sốt nên càng cần bao bì chắc chắn để hạn chế tình trạng dây bẩn, biến dạng trong quá trình mang đi. Đặc biệt, khi khách phải mua mang đi và tìm địa điểm khác để ăn, bao bì thuận tiện lại càng quan trọng.

Ăn thử 3 vị: Vỏ giòn là điểm cộng, nhân chưa thực sự thuyết phục

Ganache Matcha: Thơm rõ vị trà xanh

Chiếc bánh Ganache Matcha có giá 139.000 đồng gây chú ý với lớp bột matcha phủ trên bề mặt cùng những viên chocolate nhỏ. Phần bột trà xanh tạo màu sắc khá bắt mắt, dù ở chiếc bánh team nhận được, lớp matcha có dấu hiệu hút ẩm khi tiếp xúc với phần kem và vỏ bánh.

Về hương vị, bánh có mùi matcha tương đối rõ. Vị trà xanh không quá đắng, cũng không bị ngọt gắt ngay từ đầu, nên nhìn chung khá dễ ăn với những người vốn yêu thích matcha. Các viên chocolate phía trên tạo thêm chút thú vị về kết cấu, giúp chiếc bánh không chỉ có một vị kem đồng nhất.

Chiếc bánh Ganache Matcha có giá 139.000 đồng có lớp bột matcha phủ trên bề mặt cùng những viên chocolate nhỏ

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở lượng kem khá nhiều. Khi ăn những miếng đầu tiên, sự kết hợp giữa vỏ giòn và nhân mềm tạo cảm giác hấp dẫn. Nhưng càng ăn, độ béo càng trở nên rõ rệt, khiến chiếc bánh dễ gây ngấy nếu phải thưởng thức hết một chiếc.

Với mức giá 139.000 đồng, Ganache Matcha có hình thức bắt mắt và hương vị tương đối ổn, nhưng chưa tạo ra trải nghiệm đủ đặc biệt để khiến cả team muốn quay lại chỉ vì món bánh này.

Egg Salad: Nhân trứng nhão, cả team không hợp khẩu vị

Trong ba vị được thử, Egg Salad là chiếc bánh gây thất vọng nhất. Đây là bánh mặn có giá 89.000 đồng, sử dụng nhân trứng băm trộn mayonnaise, bên trong lớp vỏ sandwich chiên.

Nhân bánh khá ướt, dễ tràn ra ngoài và dính vào lớp giấy bọc. Khi ăn, phần trứng có kết cấu tương đối nhão, vị mặn nhẹ nhưng để lại cảm giác hơi tanh, không tạo được sự hài hòa như kỳ vọng.

Egg Salad có giá 89.000 đồng, sử dụng nhân trứng băm trộn mayonnaise, bên trong lớp vỏ sandwich chiên.

Điểm đáng nói là trước đó, nhân viên có tư vấn đây là một trong những lựa chọn được nhiều khách gọi. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của món ăn không đồng nghĩa với việc nó sẽ hợp khẩu vị tất cả mọi người. Với team Có Như Lời Đồn, Egg Salad chưa thực sự chinh phục được người ăn.

Cả ba thành viên đều không ưng ý với hương vị này và phải bỏ dở khi ăn chưa hết. So với hai chiếc bánh ngọt còn lại, Egg Salad cũng thiếu đi cảm giác cân bằng giữa phần vỏ và nhân. Lớp vỏ chiên giòn vốn là điểm cộng của Age.3, nhưng phần nhân quá mềm và ướt lại khiến trải nghiệm ăn uống kém gọn gàng.

Với mức giá 89.000 đồng, đây là chiếc bánh mà team nhất định sẽ không lựa chọn nếu có dịp quay lại.

Crème Brûlée: Bề ngoài bắt mắt, vị ngọt khá gắt

Chiếc Crème Brûlée có giá 119.000 đồng sở hữu lớp đường được khò xém vàng trên bề mặt, tạo hiệu ứng bóng đẹp và khá hấp dẫn. So với Ganache Matcha, chiếc bánh này dễ gây chú ý hơn nhờ lớp đường cháy đặc trưng.

Chiếc Crème Brûlée có giá 119.000 đồng sở hữu lớp đường được khò xém vàng trên bề mặt, tạo hiệu ứng bóng đẹp và khá hấp dẫn.

Khi thưởng thức, phần kem trứng bên dưới mềm mịn, kết hợp với vị ngọt của lớp đường phía trên. Đây là sự kết hợp quen thuộc của món tráng miệng Crème Brûlée, được đưa vào phiên bản sandwich chiên của Age.3.

Dẫu vậy, phần đường khò ở chiếc bánh team nhận được khá lỏng, dễ chảy và dây ra tay khi ăn. Cảm giác giòn tan của lớp đường cháy vì thế không thực sự rõ nét như kỳ vọng. Phần kem béo kết hợp với độ ngọt cao cũng khiến bánh nhanh chóng trở nên ngấy.

Nếu chỉ ăn một vài miếng, Crème Brûlée vẫn có sức hấp dẫn nhất định nhờ hương vị dễ nhận biết và hình thức bắt mắt. Nhưng để ăn hết một chiếc, đặc biệt sau khi đã thử thêm một loại bánh ngọt khác, thực khách có thể nhanh chóng cảm thấy ngán.

347.000 đồng cho ba chiếc bánh: Có đáng để quay lại?

Nhìn chung, điểm cộng dễ nhận thấy nhất của Age.3 nằm ở phần vỏ sandwich mỏng, giòn rụm, tạo sự khác biệt so với những chiếc sandwich thông thường. Thực đơn nhiều lựa chọn cũng giúp khách hàng có thể tìm được hương vị phù hợp với sở thích cá nhân, từ kem tươi, chocolate, matcha đến các loại nhân mặn.

Trải nghiệm mua hàng tương đối thuận tiện. Dù cửa hàng đông khách, team không phải chờ quá lâu và chỉ mất khoảng 10 phút để nhận bánh. Nhân viên cũng thân thiện, tư vấn nhiệt tình, tạo cảm giác dễ chịu trong quá trình gọi món.

Tuy nhiên, những điểm cộng này vẫn chưa đủ để thuyết phục team Có Như Lời Đồn quay lại. Ba chiếc bánh có tổng giá 347.000 đồng, một khoản tiền không nhỏ cho món ăn vốn được xem là đồ ăn nhanh. Trong khi đó, trải nghiệm thực tế chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng về một món bánh đang gây sốt.

Hai vị ngọt đều có xu hướng gây ngấy khi ăn nhiều, còn Egg Salad lại không hợp khẩu vị của cả ba thành viên. Khâu đóng gói cũng chưa thuận tiện, nhất là khi khách chủ yếu mua mang đi và phải trả thêm tiền nếu muốn có hộp đựng.

Tất nhiên, mức giá cao không đồng nghĩa một món ăn chắc chắn không đáng tiền. Với những người muốn trải nghiệm trào lưu ẩm thực mới, thích thử món lạ hoặc đơn giản là tò mò về chiếc sandwich từng gây sốt tại Nhật Bản, Age.3 vẫn có thể là một lựa chọn đáng thử một lần.

Nhưng nếu xét trên tiêu chí ăn ngon, no bụng và xứng đáng với số tiền bỏ ra, đây chưa phải trải nghiệm khiến team Có Như Lời Đồn muốn quay lại. Độ hot trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người tò mò tìm đến, song để biến sự tò mò ấy thành mong muốn quay lại, hương vị và trải nghiệm thực tế vẫn là những yếu tố quyết định.

Lưu ý: Những đánh giá trên hoàn toàn dựa trên trải nghiệm và khẩu vị cá nhân của các thành viên team Có Như Lời Đồn tại thời điểm dùng thử, có thể không phản ánh cảm nhận của tất cả thực khách.