Mới đây, MC Mai Ngọc gây chú ý khi “thả xích” loạt ảnh mùa hè với trang phục quyến rũ, khoe trọn vóc dáng thon gọn, xinh đẹp của mình. Cô nhận nhiều lời khen từ netizen vì đúng chuẩn gái một con trông mòn con mắt. Từ gương mặt đến body của Mai Ngọc đều khiến dân tình phải xuýt xoa, xin vía vì vẫn trẻ trung, cuốn hút như thời còn son rỗi.

Song, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là đây là lần đầu tiên sau khi sinh con trai, Mai Ngọc có chuyến vi vu xa nhà. Cô hóm hỉnh bày tỏ trên trang cá nhân: “Trốn con đi làm nàng tiên cá” và check-in tại Đà Nẵng.

Loạt hình mới của Mai Ngọc khiến netizen chú ý

Nhiều người cho rằng đã lâu rồi mới thấy Mai Ngọc vi vu ở đâu đó thay vì ở nhà chăm con

Với những ai theo dõi Mai Ngọc lâu đều biết, sau khi kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng - con trai của một đại gia có tiếng ở Bắc Ninh, cuộc sống hôn nhân của cô luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt là từ khi sinh con trai đầu lòng, nữ MC cũng thoải mái chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường của một bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Mai Ngọc đăng tải nhiều hình ảnh về quá trình chăm con, nuôi con và giữ dáng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô vẫn dành nhiều thời gian yêu thương bản thân dù bận rộn. Tuy nhiên, trong hơn 1 năm vừa qua, hình ảnh của Mai Ngọc luôn gắn liền với quý tử, hiếm khi nào thấy cô đi chơi, du lịch như trước.

Không ít người bày tỏ đã quá quen với hình ảnh Mai Ngọc đẩy xe đưa con trai đi dạo ở trước biệt thự, chạy bộ về dáng ngay trong nhà hoặc những cập nhật liên quan đến em bé. Được biết, từ khi chuyển về sinh sống ở nhà chồng tại Bắc Ninh, Mai Ngọc chỉ trở lại Hà Nội khi có công việc, đưa con đi khám... Cô cũng ít tụ hội với bạn bè hơn hoặc thay vào đó, hội chị em thân thiết cũng về Bắc Ninh để chơi với Mai Ngọc.

Sau khi sinh con về chuyển về cơ ngơi nhà chồng ở Bắc Ninh sinh sống, Mai Ngọc chủ yếu dành thời gian chăm con, tập luyện tại gia lấy lại vóc dáng

Cũng chính vì vậy mà loạt ảnh mới khi check-in tại Đà Nẵng khiến nhiều người chú ý và bày tỏ sự thích thú vì đã rất lâu rồi mới thấy lại Mai Ngọc trong diện mạo này. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mê quá, Mai Ngọc đã trở lại với diện mạo này và lợi hại hơn xưa”.

- “Đẹp không tì vết, như chưa từng sinh em bé luôn”.

- “Có quá nhiều sự xinh đẹp ở đây, lâu rồi mới thấy ‘nàng tiên cá’ check-in ở biển đó”.

- “Mình thấy dáng vẻ này còn đẹp hơn cả lúc trước. Xin vía về dáng như Mai Ngọc”.

- “Ngày càng xinh đẹp, mê body mẹ Panda quá. Mà tiên cá này có đòi ở lại biển không đây”.

Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990), từng được khán giả biết đến với biệt danh “cô gái thời tiết”, “Hoa khôi VTV”,... và cũng là gương mặt mà nhiều người yêu thích.

Bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ thời sinh viên, đến năm 2013 cô chính thức về công tác tại VTV và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngoại hình ưa nhìn, giọng dẫn nhẹ nhàng cùng phong thái chuyên nghiệp. Từ năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn các bản tin thời sự quan trọng như Việt Nam Hôm Nay trên VTV1, đồng thời tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc khiến công chúng bất ngờ với màn "đánh úp" bằng đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng. Chồng của nữ MC ít hơn vợ 2 tuổi và khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai.

Không lâu sau đó, Mai Ngọc tiếp tục có thông báo mới là tạm dừng công việc ở VTV để lui về chăm sóc tổ ấm. Năm 2025, nữ MC chào đón con đầu lòng. Từ đó đến nay, Mai Ngọc chuyển về Bắc Ninh sinh sống trong cơ ngơi nhà chồng, tạm gác lại nhiều công việc và chỉ tập trung vào vai trò làm mẹ.