Mặc ai đi du lịch, MC Hải Anh chọn golf dành cho kỳ nghỉ "Khi thử thách trở thành một dạng quyến rũ"

Á hoàng Golf Queen 2017 Hải Anh (Nguyễn Hải Anh) là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng golf Việt Nam, được giới chuyên môn và cộng đồng golfer nhắc đến như "MC golf số 1" nhờ dấu ấn đậm nét tại hàng loạt giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu nhan sắc, cô xây dựng vị thế bằng kiến thức chuyên môn, khả năng dẫn dắt linh hoạt và phong thái sang trọng đặc trưng. Hiện tại, Hải Anh hoạt động đa vai trò: MC chuyên nghiệp trong lĩnh vực golf, gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình thể thao, đồng thời là doanh nhân trong ngành thời trang Golf với SSport, một hành trình cho thấy sự giao thoa giữa bản lĩnh, thẩm mỹ và lối sống đậm chất golfer hiện đại.

Có một kiểu người bước lên sân golf không chỉ để đánh bóng, mà để sống trong một trạng thái cảm xúc rất riêng. Mc Hải Anh gọi golf là "thú vui đau thương", một cách nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại phản ánh chính xác hành trình của mình với môn thể thao tưởng chừng thanh lịch mà đầy thử thách này.

"Golf là cái thú vui ‘đau thương’ mà mình lại cực kỳ nghiện. Cứ biết sân đẹp là lại xách gậy lên và đi, bất chấp nắng gió," Hải Anh chia sẻ. Với cô, mỗi chuyến đi không chỉ là một vòng đấu, mà là một hành trình tìm kiếm những khoảnh khắc "chill" nơi thiên nhiên, cảm xúc và cú swing hòa làm một.

Điểm đến gần nhất của Hải Anh là Lake Course tại Spring City Golf & Lake Resort, Côn Minh, Trung Quốc, nơi được giới golfer mệnh danh là "thánh đường golf châu Á". Không phải ngẫu nhiên mà sân golf này liên tục nằm trong top 10 châu Á và top 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Nhưng với Hải Anh, mọi danh xưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn đặt chân tới.

"Đến nơi rồi mới hiểu… à, danh hiệu này không phải tự nhiên mà có," cô cười. Lake Course gây ấn tượng mạnh bởi triết lý thiết kế độc đáo: thử thách tối đa nhưng phải tuyệt đối đẹp. Những fairway uốn lượn bên hồ nước rộng lớn tạo nên cảm giác vừa khoáng đạt, vừa đầy áp lực. "Cảm giác chơi golf bên hồ nước lớn có chút gì đó rất giống sân links ở biển, gió đủ để làm khó mình, chứ không làm khó cảnh," Hải Anh mô tả.

Nhưng chính vẻ đẹp ấy lại trở thành "đối thủ" lớn nhất của người chơi. "Đang chuẩn bị swing mà vẫn phải tự nhủ: thôi tập trung đi… ngắm sau," cô kể. Một sự phân tâm rất… dễ chịu, nhưng cũng là thử thách thực sự với bất kỳ golfer nào.

Khí hậu của Côn Minh cũng góp phần tạo nên trải nghiệm hoàn hảo. Với thời tiết mát mẻ quanh năm, nắng nhẹ và gió cao nguyên vừa đủ, nơi đây dường như được "đo ni đóng giày" cho golfer. "Có những ngày chơi trọn 36 hố mà vẫn không thấy mệt," Hải Anh nói, không giấu được sự hào hứng.

Nhưng nếu chỉ có cảnh đẹp, golf sẽ không trở thành "cơn nghiện". Điều khiến Hải Anh quay lại với môn thể thao này, theo cô, nằm ở cảm xúc và sự kết nối.

Với vai trò là một MC, một người chơi golf, giải đấu tại Côn Minh lần này mang đến cho cô một góc nhìn hoàn toàn khác. Không phải là những buổi khai mạc nhanh gọn, mà là một hành trình gần 5km đến tee box hố số 7, nơi mở đầu chuỗi hố signature. "Pháo sáng, âm nhạc, trống, cờ… cả đoàn như đang đi dự lễ hội hơn là đi thi đấu," cô nhớ lại.

Trên sân, áp lực thành tích dường như được thay thế bằng cảm giác tận hưởng. "Không phải vì sân khó… mà vì cảnh đẹp quá. Lên tee mà tâm trí không tập trung vào bóng đâu, toàn nghĩ xem nên swing trước hay rút điện thoại quay trước," Hải Anh chia sẻ một cách dí dỏm.

Có lẽ cũng vì thế mà cô, dù là MC, lại trở thành người "vội nhất" khi phải rời sân để chuẩn bị chương trình, trong khi những người khác vẫn còn mải mê với những cú swing "chill".

Buổi tối, không khí lại chuyển sang một gam màu khác. Gala không còn khoảng cách, không còn sự xa lạ, chỉ còn những con người vừa trải qua một ngày trên sân cùng nhau chia sẻ câu chuyện. "Có nhạc, có lửa trại, có pháo hoa… nhưng đáng nhớ nhất lại là những lúc cả bàn cùng cười vì mini game," cô kể.

Và rồi, khi chuyến đi khép lại, Hải Anh nhận ra điều quan trọng nhất không nằm ở giải thưởng. "Điều đáng nhớ nhất là cảm giác mình thực sự thuộc về hành trình này," cô nói.

Song song với golf, hành trình cá nhân của Hải Anh cũng đang thay đổi theo một cách sâu sắc hơn. Cô chia sẻ về việc tham gia các khoá học, nơi không chỉ dạy về quản trị, mà còn giúp cô nhìn lại cách mình sống. "Mình từng nghĩ đi học là để giỏi hơn. Giờ mới biết, có những lớp học làm mình… sống đẹp hơn," cô bộc bạch.

"Tư duy mở hơn, năng lượng mạnh hơn, biết yêu thương và biết ơn nhiều hơn – đó mới là những điều mình nhận được."

Có lẽ chính sự thay đổi nội tại ấy khiến Hải Anh nhìn golf không còn là một môn thể thao đơn thuần. Nó trở thành một phần của hành trình sống nơi mỗi cú đánh, mỗi vòng sân đều phản chiếu cách con người đối diện với thử thách và tận hưởng cuộc đời.

- Khi thời trang gặp golf tại Spring City Golf & Lake Resort, mỗi khoảnh khắc đều mang một định nghĩa rất riêng về xa xỉ.

- Giữa sắc xanh bất tận của Spring City Golf & Lake Resort, MC Hải Anh đã biến thời trang trở thành tuyên ngôn lặng lẽ của đẳng cấp golfer.

- Sân golf tại Côn Minh này không chỉ thử thách kỹ thuật, mà còn nâng tầm phong cách trên từng chuyển động.