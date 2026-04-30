Đang viral trên Threads, đoạn clip ghi lại màn đọc thông báo chuyến bay, an toàn bay bằng tiếng Anh từ một tài khoản có tên @Catty_ce. Theo đó, cô gái này đăng tải đoạn clip bản thân đang luyện nói tiếng Anh kèm caption: “Đọc bằng cả tính mạng”.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng liên tục để lại lời khen ngợi vì phát âm tiếng Anh của cô gái này cực sang xịn. Không ít người còn cho rằng nếu chỉ nghe âm thanh, còn có thể tưởng tượng ra như đang trong một buổi thi listening (kỹ năng nghe) vì giọng chuẩn như người bản xứ.

Clip: Màn đọc hướng dẫn an toàn bay bằng tiếng Anh của cô gái đang viral MXH (Nguồn: @catty_ce)

Từ cách nhả chữ, phát âm cho đến giọng điệu đều khiến nhiều người phải “nổi da gà”. Thậm chí, một số người còn hiểu lầm rằng cô nàng đang thu giọng đọc để cho các hãng hàng không, phát thanh trên mỗi chuyến bay.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: - “Mình đeo tai nghe mà thấy âm thanh từ tai chạy thẳng xuống tim luôn. Đọc đỉnh dữ”. - “Ui, trong vài phút ngắn ngủi tôi cứ ngỡ mình đang ở trên máy bay thật”. - “Phát âm không khác gì các bài thi nghe luôn… Âm điệu chuẩn người bản xứ”. - “Giọng hay quá, đây chính là động lực để học tiếng Anh”. - “Nghe phát âm sướng tai luôn. Sao có thể có giọng đọc hay như thế được, ngưỡng mộ quá”.

Được biết, chủ nhân của đoạn clip này cũng là một gương mặt khá quen thuộc với những ai có niềm đam mê nghe, học hay theo dõi tin tức bằng tiếng Anh.

Cụ thể, cô gái trong clip là Lê Phương Anh (SN 2002) hiện đang là MC của kênh Vietnam Today - kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Phương Anh chính thức lên sóng từ ngày 9/9/2025, sau gần 5 tháng vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe, đảm nhận phần dẫn bản tin song ngữ.

Trước đó, Phương Anh đã tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Dù còn trẻ tuổi nhưng cô nàng sở hữu rất nhiều trải nghiệm nghề nghiệp thú vị.

Phương Anh từng thực tập tại VOV5 rồi cộng tác với VTV4. Cô cũng từng xuất hiện trên VTV7 với vai trò giáo viên dẫn dắt các chương trình như Tiếng Anh Lớp 1 Vui hay Tiếng Anh Lớp 3.

Dẫu vậy, cô bạn cũng từng chia sẻ, việc chuyển từ môi trường sư phạm sang guồng quay tin tức quốc tế của Vietnam Today là một cuộc tái định nghĩa bản thân. Nếu trước đây, Phương Anh chỉ cần giữ được sự vui tươi, năng lượng tích cực để học sinh dễ tiếp nhận kiến thức, có thể thoải mái trong cách diễn đạt ngôn ngữ thì khi vào đọc bản tin mọi thứ lại khác hoàn toàn. Mỗi lời nói, ánh mắt hay cử chỉ đều đại diện cho Việt Nam trước khán giả quốc tế nên Phương Anh cần giữ sự chuyên nghiệp, tập trung cao độ và chính xác trong truyền đạt thông tin.

Song đến hiện tại, các phản hồi liên quan đến cách dẫn dắt, giọng đọc của Phương Anh đều có nhiều tích cực. Không ít người cho rằng cô “mang hơi hướng CNN”, luôn khiến người nghe phải wow vì phát âm, tư duy làm việc chuẩn quốc tế.