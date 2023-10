Trang phục của bà mẹ trẻ khi đến trường khiến con trai bị bạn bè tẩy chay

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh ở cổng trường một trường tiểu học và gây ra luồng thảo luận sôi nổi của dân mạng. Bà mẹ trẻ trong bức hình nổi bật với mái tóc dài và vóc dáng chuẩn. Tuy nhiên cô lại mặc quần tập yoga, khiến mọi người đều chú ý khi nhìn vào.



Chiếc quần yoga của mẹ khiến cậu con trai bị xấu hổ với bạn bè

Việc người phụ nữ mặc quần yoga để khoe dáng hoặc thuận tiện vì cần đi tập luôn khi đón con dường như không phải vấn đề quá lớn với cô, nhưng lại mang đến rắc rối cho con trai mình. Ở trường, cậu bé bị tẩy chay và bắt nạt. Mãi một thời gian sau, con trai mới nói với mẹ: “Đừng đón con mà mặc quần tập yoga nữa. Các bạn cùng lớp của con nói mẹ không ra gì và không muốn chơi cùng con. Nếu sau này mẹ vẫn mặc như thế thì đừng đến đón con nữa”.

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn bảo vệ ý kiến rằng mình không có vấn đề trong cách ăn mặc và giải thích với con trai: “Đừng nghe những lời vô nghĩa của các bạn cùng lớp. Mẹ là một người nghiêm túc. Mẹ của các bạn con ghen tị với vóc dáng của mẹ”.

Cách ứng xử của người mẹ trong câu chuyện nhận về ý kiến trái chiều. Một mặt, nhiều người cho rằng ai cũng có quyền tự do ăn mặc, việc bà mẹ bị người ngoài soi mói là do vấn đề định kiến của ngươi xung quanh chứ bản thân cô có quyền mặc trang phục mình thích. Ngày nay, con người nên được khuyến khích theo đuổi tự do và không phải sợ các ràng buộc của các quy tắc và định kiến của xã hội.

Một nhóm người khác thì lên tiếng chỉ trích người phụ nữ. Khi con trai đã đưa ra yêu cầu như vậy thì cô nên tôn trọng và làm theo ý con. Quần áo khi sản xuất ra đương nhiên cần người mặc, nhưng mặc ở đâu, mặc trong thời điểm nào cho phù hợp lại là chuyện khác. Với quần áo tập thể dục bó sát như thế này thì chỉ nên mặc trong nhà, mặc ra ngoài thực sự không thích hợp, nhất là trước cổng trường.

Quần tập yoga là một trang phục bình thường và có thể mặc ra đường hay chỉ nên “ở lại” trong phòng tập?

Nguồn: Sohu