Trang Pháp được bình chọn làm đội trưởng

Đạp Gió 2026 đã chính thức khép lại vòng solo 1:1 đầu tiên, phát sóng đầy đủ 33 tiết mục của 33 Tỷ Tỷ. Theo luật chơi đã công bố trước đó, 3 cái tên có số điểm thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Song, nhân dịp Cá tháng Tư, nhà đài chơi lớn khi đổi luật ngay thời điểm livestream vòng loại: không một ai phải dừng cuộc chơi. Thế là mùa 7 bảo toàn đầy đủ lực lượng để tiến vào Công diễn 1 - trình diễn theo team.

Nhờ màn thể hiện Moonlight vượt ngoài mong đợi, Trang Pháp đang là gương mặt được đề cập và bàn tán sôi nổi trên MXH Việt và Trung. Cùng An Kỳ, cô được gọi với danh xưng all-rounder. Bao nhiêu skill bung toả hết trong 90 giây, Trang Pháp là cái tên được săn đón ở vòng chọn đội. Bất ngờ hơn là chính cô được bình chọn trở thành đội trưởng, chủ động tìm kiếm 2 mảnh ghép cho team mình.

Cô cũng là đại diện quốc tế duy nhất mang trọng trách “cầm cân nảy mực” cho Công diễn đầu tiên. Cùng với Trang Pháp, 9 đội trưởng còn lại bao gồm Tiêu Tường, Lý Tiểu Nhiễm, Trương Nguyệt, Lý Tâm Khiết, Tăng Bội Từ, Hám Thanh Tử, Ô Lan Đồ Nhã, Tôn Di và Diệp Nhất Tê.

Tranh cãi xoay quanh đối thủ người Trung tỏ thái độ với Trang Pháp

Đặc biệt, 2 người nổi bật nhất trong số những Tỷ Tỷ Trang Pháp nhắm đến là An Kỳ và Vương Mông. Dù rất cảm phục độ máu chiến của giọng ca Chocolate , An Kỳ đành từ chối vì cô đã có cho mình sự lựa chọn khác. Vương Mông gây chú ý nhất bởi cựu nhà vô địch Olympic này đã có thái độ khó hiểu trên sóng trực tiếp sau khi chịu thua trước Trang Pháp ở vòng solo. Vì thế, phản ứng và sự lựa chọn cuối cùng của Vương Mông nhận được sự quan tâm lớn.

Đại diện Việt Nam chia sẻ cảm xúc khi chọn Vương Mông trở thành thành viên của đội mình: “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy rất biết ơn vì bạn đã chọn tôi ở vòng đầu tiên. Và tinh thần của nhà vô địch so với nhà vô địch khác rất đáng ngưỡng mộ. Tôi đã rất sợ rằng không có ai sẽ chọn tôi nhưng bạn thì có. Vì vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó.

Thứ hai, tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự muốn bạn trong đội của tôi bởi vì tôi cảm thấy như bạn có thể là đồng đội trưởng với tôi vì bạn có sự kỷ luật. Và nếu bạn muốn tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng để chạy 10km, tôi sẽ làm điều đó và nếu bạn muốn tôi đi ngủ lúc 8h tối, tôi sẽ làm điều đó. Vì vậy, hãy về với đội của tôi. Nếu bạn muốn học múa cột, tôi sẽ chỉ dạy cho bạn và lúc đó, internet sẽ nổ tung” , Trang Pháp nói thêm.

Có thể thấy, Trang Pháp rất mong muốn có được Vương Mông về chung đội. Cách cô thuyết phục nữ vận động viên vô cùng chân thành. Tuy nhiên, Vương Mông đã từ chối lời đề nghị này và chọn về với đội của Lý Tiểu Nhiễm. Điều này đã khiến MXH xôn xao tranh luận, đùa vui rằng họ cảm thấy ngại hộ Trang Pháp. Dù vậy, số đông nhận xét Trang Pháp có tinh thần chiến đấu lành mạnh và tích cực, sẵn sàng làm việc chung với đối thủ người Trung giữa tâm bão thái độ lạnh nhạt để khán giả có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với Vương Mông.

Một số bình luận của netizen: - Trang Pháp hiểu chuyện đến đau lòng. - Ủa thế bà Vương Mông từ chối hả mọi người? - Dành lời khen cho Trang Pháp vì cổ biết Vương Mông đang vướng tranh cãi thái độ, bị netizen lên án nên cổ pick luôn Vương Mông về team. - Ngại hộ bà Trang nha. Thuyết phục đến thế vẫn bị bà Mông từ chối. - Ai đu OTP này không, tự dưng thấy ngược tâm quá đi.

Cuối cùng, Giang Ngữ Thần và Vivi Na chính thức trở thành hai Tỷ Tỷ gia nhập đội của Trang Pháp trong Công diễn 1. Ngay từ đầu, Giang Ngữ Thần chỉ nhận được lựa chọn từ Trang Pháp, và bản thân cô cũng bày tỏ mong muốn được về chung đội với đại diện Việt Nam. Trong khi đó, Duy Nina cho biết cô quyết định chọn Trang Pháp cho Công diễn 1 với kỳ vọng tạo cú bứt phá, sau màn trình diễn solo chưa như ý. Đây là bài toán khó cho Trang Pháp khi phải gánh 2 “quả tạ”: một người vốn đã bị cho vào diện loại trừ ở vòng solo, một người thì kỹ năng yếu kém.