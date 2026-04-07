Đôi chân mảnh như tăm tre của Trang Pháp, nhìn thôi đã thấy bất an

Sự xuất hiện của Trang Pháp tại chương trình Đạp Gió 2026 (Trung Quốc) đang trở thành chủ đề được khán giả trong nước đặc biệt quan tâm. Là một all-rounder bước ra từ phiên bản Việt, nữ ca sĩ nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh ngay từ vòng solo với thứ hạng ấn tượng, được xem là màn xuất quân đầy hứa hẹn trên đấu trường quốc tế.

Tối 5/4, trên trang cá nhân, Trang Pháp tự hào chia sẻ khung hình check-in tại khu vực trung tâm Thành phố Changsha - nơi hình ảnh của cô xuất hiện trên các bảng LED lớn do fandom chuẩn bị. Giữa không gian đô thị sầm uất, khoảnh khắc một nghệ sĩ Việt được phủ sóng hoành tráng nơi đất khách mang đến nhiều cảm xúc, đặc biệt với chính chủ.

Trang Pháp check-in bản LED hoành tráng ở Trung Quốc (Ảnh FBNV).

Trong ảnh, Trang Pháp diện một thiết kế mini dress đỏ sẫm hiệu ứng drapping ôm sát, kết hợp cùng quần tất xuyên thấu đồng điệu và giày cao gót mũi nhọn. Tổng thể styling không quá cầu kỳ nhưng hiệu quả, tập trung tôn vinh triệt để lợi thế hình thể.

Theo tỷ lệ hình thể chuẩn, một phụ nữ trưởng thành thường có chiều cao tương đương bằng 7 - 7,5 lần phần đầu, trong đó chân bằng khoảng 4 - 5 đầu. Với chiều cao 1m63, Trang Pháp được đánh giá sở hữu tỷ lệ khá lý tưởng với tổng thể bằng 7 phần đầu, riêng đôi chân chiếm khoảng 4 phần. Dường như hiểu rất rõ hình thể của mình, Trang Pháp thường xuyên lựa chọn váy ngắn để tối đa hóa ưu điểm trên sân khấu.

Tuy nhiên, khi chụp góc rộng cùng phần mũi giày nhọn "hack dáng" đã khiến đôi chân của nữ ca sĩ bị chú ý: dài miên man nhưng đồng thời tạo cảm giác mong manh đến lạ. Vòng đùi và bắp chân của Trang Pháp gần như bằng nhau, tạo cảm giác khá gầy gò, khẳng khiu hơn thường thấy.

Tỉ lệ cơ thể lý tưởng của Trang Pháp dựa theo tỉ lệ chuẩn nhưng hiện tại đôi chân đang khá rất "mong mảnh dễ vỡ".

Trên sân khấu đôi chân của Trang Pháp khi diện váy ngắn vô cùng nổi bật.

Trước đó chỉ vài ngày, mạng xã hội từng xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Trang Pháp lui tới một bệnh viện ở Trung Quốc, ngay trước khi phần trình diễn của cô tại Đạp Gió lên sóng. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía nữ ca sĩ, nhưng việc các thí sinh trong chương trình phải đối mặt với cường độ luyện tập cao, áp lực thi đấu lớn dẫn đến kiệt sức hay chấn thương là điều không hiếm. Dẫu vậy, trong những hình ảnh mới nhất, Trang Pháp vẫn giữ được thần sắc tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực. Điều này phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn, gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp.