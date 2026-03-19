Sự tồn tại của mỹ nhân này là bất hạnh của showbiz: Đạp người khác để nâng mình lên, thượng đẳng không coi ai ra gì

Ngày 18/3, Sina đưa tin nữ diễn viên Từ Nhược Hàm bị tung video có thái độ hách dịch trên phim trường Ngọc Đệm Thu . Cụ thể, trước khi bắt đầu cảnh quay, nữ diễn viên thúc giục nhân viên: "Nhanh lên, lạnh", sau đó có biểu cảm nghiến răng lườm nguýt, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu.

Hành vi của Từ Nhược Hàm gây tranh cãi cực lớn. Có người cho rằng nữ diễn viên chưa nổi tiếng đã có thái độ ngôi sao, quát nạt nhân viên, thiếu kiên nhẫn và chưa chuyên nghiệp, "15 năm trước quay phim còn vất vả hơn. Mùa đông phải quay cảnh mùa hè, mùa hè lại quay cảnh mùa đông. Mùa đông để tránh hơi thở trắng khi đọc thoại còn phải ngậm đá trong miệng. Mùa hè mặc áo lông dày quay cảnh tuyết, nhiều người bị say nắng. Những chuyện đó trước đây với diễn viên đều là bình thường. Sao bây giờ chỉ cần diễn bình thường một chút đã kêu lạnh rồi? Không thì đừng nhận phim nữa, về nhà ăn Tết cho rồi". Tuy nhiên, cũng có người cho rằng không nên diễn giải thái độ của nữ diễn viên chỉ bằng một clip ngắn chưa rõ hoàn cảnh.

Thế nhưng đây không phải lần đầu Từ Nhược Hàm có thái độ gây tranh cãi. Trong show giải trí Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt 2. Từ Nhược Hàm đã gặp sự cố bẽ mặt, bị đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đuổi khỏi trường quay.

Cụ thể, cô được giao cho nhiệm vụ đóng thế cho bạn diễn. Nhiệm vụ được giao cho Từ Nhược Hàm chỉ là đứng yên một chỗ để các bộ phận ánh sáng, cảnh trí và đạo diễn điều chỉnh góc quay. Tuy nhiên, thay vì đứng yên và đợi những chỉ thị tiếp theo từ Nhĩ Đông Thăng, Từ Nhược Hàm liên tục hỏi dồn dập "Em đứng đây để làm gì?", "Em đóng thế cho ai vậy?", "Em có cần đội mũ lên hay không?"... Dù đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đều nhẫn nại trả lời lại, nhưng Từ Nhược Hàm tiếp tục hỏi. Sau cùng, nữ diễn viên tự bỏ set quay và ra ngoài khóc.

Sau khi trở lại, Từ Nhược Hàm tiếp tục cãi tay đôi với Nhĩ Đông Thăng. Khi phát hiện ra cô vừa khóc, Nhĩ Đông Thăng hỏi rốt cuộc là cô cảm thấy không ổn chỗ nào. Từ Nhược Hàm nói rằng cô không hiểu vai trò của cô là gì, và lúc này đạo diễn đã hết kiên nhẫn và quyết định đuổi cô khỏi set quay. Khán giả chỉ trích Từ Nhược Hàm không lắng nghe chỉ đạo, còn thích đóng vai nạn nhân, bị bắt nạt.

Ngoài ra, khi hợp tác với Trương Lăng Hách trong phim Yêu Em , đội ngũ phía sau Từ Nhược Nhàm bị cho là có hành vi dung túng người hâm mộ bôi xấu Trương Lăng Hách. Nhóm người này liên tục tung hình ảnh xấu của nam diễn viên, khẳng định Trương Lăng Hách chỉ đẹp khi đi thảm đỏ sự kiện, hơn nữa ngoài ngoại hình ra thì chẳng còn gì khác.

Ngoài ra, công ty quản lý Hòa Tụng còn marketing gian dối, cố tình khiến cho những khán giả không biết chuyện tưởng rằng trong Yêu Em , Từ Nhược Hàm được yêu thích hơn Trương Lăng Hách dù sự thật trái ngược hoàn toàn.

Theo Sina , Từ Nhược Hàm vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ, chưa có tác phẩm bùng nổ hay lượng người hâm mộ đông đảo. Nhưng những scandal thái độ khiến công chúng có cái nhìn thiếu tích cực với cô. Nhiều người phản cảm còn cho rằng không nên lăng xê một ngôi sao có EQ thấp như Từ Nhược Hàm, đồng thời cho rằng "sự tồn tại của nghệ sĩ như Từ Nhược Hàm là bất hạnh của showbiz", "đám 208 mỗi ngày kiếm tiền bằng người khác làm cả đời nhưng lại xấu tính như vậy" (208 là biệt danh công chúng đặt cho nghệ sĩ, xuất phát từ việc Trịnh Sảng kiếm 2,08 triệu NDT/ngày).

Từ Nhược Hàm được đánh giá cao nhờ ngoại hình xinh đẹp nhẹ nhàng tinh khôi, có sức hút riêng, diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên không mang vẻ đẹp sắc sảo mà có vẻ đẹp dịu dàng ấm áp như tia nắng, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho người đối diện.

Từ Nhược Hàm sinh năm 1998, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên từng tham gia các phim như Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được , Ngắm Trúng Tương Lai Của Em , Hoa Mùa Hạ , Thiếu Niên Minh Long