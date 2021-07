Trần tình của người chồng "bỏ quên" vợ và con nhỏ dọc đường về quê tránh dịch

Sáng 28/7, trên báo Dân trí, tin từ UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, địa phương vừa hỗ trợ 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ đi tàu về Nghệ An, sau khi 2 người chồng "bỏ quên" vợ và con trên đường từ miền Nam về quê.

2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ bị "bỏ quên" trên đường di chuyển về quê.

Trước đó, anh Xồng Bá Đ. (21 tuổi, quê xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng một người đàn ông chạy 2 xe máy chở theo vợ con. Đoàn 7 người này (đều là đồng bào dân tộc thiểu số) chạy xe máy từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An tránh dịch.



Ngày 26/7, khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đèo Hải Vân, 7 người đi xe máy được lực lượng phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế trung chuyển bằng xe khách qua tỉnh này.

Lúc đến chốt kiểm dịch huyện Phong Điền, xe trung chuyển dừng để xuống xe. Anh Đ. và người đàn ông đi cùng đã lấy xe máy chạy thẳng ra Nghệ An do hiểu nhầm rằng xe trung chuyển của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục chở 5 người còn lại (là vợ con anh Đ. và người đàn ông trên) về quê ở Nghệ An.

Chạy một mạch ra đến cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), anh Đ. và người đàn ông mới biết mình đã "bỏ quên" vợ và con nhỏ ở TP Huế.

Do đi quãng đường quá xa nên 2 người đàn ông đã đuối sức, không thể chạy xe máy quay ngược lại đón vợ và con đang mắc kẹt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Anh Đ. mệt mỏi nằm nghỉ tại chân cầu Bến Thủy (tỉnh Nghệ An) sau khi chạy xe máy cùng người bạn một mạch từ Thừa Thiên Huế ra

Trên báo Giao thông, anh Xồng Bá Đ (21 tuổi, ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận anh chính là người “bỏ quên” vợ con trong hành trình từ Bình Dương về Nghệ An tránh dịch. Anh đã ở quê, còn vợ và 2 con (lớn 3 tuổi, nhỏ 14 tháng tuổi) đang ở Huế, 4h sáng mai sẽ đi tàu về Nghệ An.



“Lúc về đến Hải Vân, vợ và con mình mệt lắm. Mình nghĩ phụ nữ và trẻ con mệt nên chính quyền cho xe ô tô chở thẳng về quê nên lại chạy xe máy 1 mạch về Nghệ An luôn”, anh Đ kể.



Anh Đ cho biết, quãng đường di chuyển rất dài, hầu hết mọi người đều đi liên tục ngày đêm nên rất mệt.

"Ai đang có ý định chạy xe máy từ miền Nam về quê thì nên xây dựng lộ trình phù hợp, giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ.", anh nhắn nhủ.

Cũng theo anh Đ, vợ anh có điện thoại nhưng thường bị hỏng nên sau khi xảy ra chuyện không liên lạc được.



Bố vợ của anh Đ. khi biết tin đã răn đe: "Không đưa được vợ con về quê nhà thì con rể cũng không được về nhà".

Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch tại Phong Điền, Thừa Thiên - Huế, hỗ rợ kinh phí cho hai gia đình

Nói về vụ việc hi hữu này, chiều 27/7, trên báo Thanh niên, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND H.Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi phát hiện 2 người phụ nữ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng “bỏ quên” tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền, lực lượng chức năng địa phương đã tạm thời bố trí cho những người này ở tạm trong nhà cộng đồng, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng, đồng thời test nhanh kháng nguyên COVID-19.



Lực lượng công an và y tế tại chốt cũng đã vận động quyên góp thực phẩm, nước uống, sữa, ít tiền để giúp cho hai gia đình này.



Cũng theo ông Bách, sau khi sự việc xảy ra, qua tìm hiểu thì được biết, hai gia đình người Nghệ An này là đồng bào người dân tộc. Do hiểu biết tiếng Việt phổ thông hạn chế nên quá trình tiếp nhận và trung chuyển, những người này nhầm tưởng xe ô tô trung chuyển sẽ chở thẳng vợ con họ ra thẳng Nghệ An, nên khi nhận lại xe máy họ đã chạy thẳng ra Nghệ An.