Trấn Thành và nhóm Cờ Cá Ngựa: Từng gây tranh cãi khi đi show thiếu nhi hát nhạc người lớn, nay "tan rã" vì 2 thành viên "rời nhóm"?

Khoảng tầm 3 năm trước, showbiz Việt đón chào hội bạn thân Cờ Cá Ngựa bao gồm những gương mặt đình đám của làng giải trí như MC Trấn Thành, ca sĩ Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, diễn viên hài Quang Trung. Hội bạn này thân thiết đến mức từng bị Hari Won "bóc phốt" trên sóng truyền hình: "Tưởng chồng mình chỉ yêu thương mỗi mình nhưng không, ngày nào cũng nói chuyện, gặp mặt nhau hội bốn người. Ngày nào không nói chuyện là chết hay sao đó. Lúc trước, tối nào cũng ôm vợ nói chuyện, giờ là ôm Cờ Cá Ngựa nói chuyện và không quan tâm đến vợ".

Nhóm Cờ Cá Ngựa

Cờ Cá Ngựa quẩy tưng bừng sân khấu với ca khúc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự hài hước, đáng yêu của nhóm bạn thì một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng Cờ Cá Ngựa đang chiếm sóng các chương trình khá nhiều, thậm chí có phần lấn lướt các khách mời khác. Đặc biệt, nhóm bạn này cũng hát chung 1 số ca khúc và gây tranh cãi khi đi show thiếu nhi mà chiếm sóng, lại còn hát ca khúc về tình yêu trước mặt các bé.

Đi show thiếu nhi nhưng hát Em Không Sai, Chúng Ta Sai?

Bẵng đi 1 thời gian, khán giả không còn thấy Cờ Cá Ngựa đồng hành bên nhau trong nhiều sự kiện mà thường trong tình trạng: có người này, thiếu người kia, điển hình như Trúc Nhân và Quang Trung.

Từ sau khi kết thân với Trấn Thành, trong các hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân luôn được đàn anh của mình hỗ trợ một cách hết sức. Điển hình phải kể đến lần nam ca sĩ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Trong MV này, Trấn Thành không lên hình và chỉ xuất hiện qua 1 câu nói. Thế nhưng sau đó, câu thoại này cũng đã trở nên viral trên nhiều nền tảng. Đây cũng là một hành động rất khéo léo của Trấn Thành để giúp cho MV của Trúc Nhân thêm phần thu hút.

Trúc Nhân...

... Quang Trung dạo này ít thấy bên hội bạn thân Trấn Thành

Có 1 thời gian, netizen bất ngờ "khui" ra loạt bằng chứng nghi vấn Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương - 2 thành viên trong hội bạn Cờ Cá Ngựa đã chính thức nghỉ chơi với nhau. Tuy nhiên, sau đó, cả 2 đã làm lành và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí, Trúc Nhân còn chúc mừng sinh nhật Ali rất vui vẻ: "Chúc mừng sinh nhật Ali Hoàng Dương. Sau bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, tụi mình vẫn ở bên nhau, khùng điên chưa bao giờ giảm nhiệt. Ali là người bạn tui cãi lộn nhiều nhất, giận hờn nhiều nhất, làm tui bực bội nhiều nhất, nhưng cũng là người cho tui những chân thành và tình cảm nhất (này tui tự nghĩ chứ không biết phải không).

Tuổi mới rồi, xin được mừng thọ cụ bà 'Ái Liên Hoàng Dung'. Chúc mình luôn khỏe mạnh, sống tốt, tinh thần thoải mái lạc quan, tâm hồn luôn bình yên, có nhiều bài hit trong sự nghiệp, trưởng thành nhiều hơn và lửa nghề luôn rực cháy. Tấm ảnh được chụp khi người lớn nhậu quá trời nhậu, xong 2 đứa nhỏ không biết làm gì ngoài đem gối ra... ngủ. I love you so much".

Ali Hoàng Dương và Trúc Nhân từng xảy ra khúc mắc nhưng đã nhanh chóng làm lành

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngoại trừ Ali Hoàng Dương thì khán giả hiếm khi thấy Trúc Nhân và Quang Trung xuất hiện chung trong khung hình với hội bạn thân Trấn Thành. Đặc biệt, trong sinh nhật của Trấn Thành, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã xuất hiện nhưng lại không có Trúc Nhân và Quang Trung.

Sinh nhật Trấn Thành vắng bóng Trúc Nhân và Quang Trung

Ali Hoàng Dương là người duy nhất trong Cờ Cá Ngựa thường xuyên xuất hiện chung với Trấn Thành

Tuy nhiên, việc Trúc Nhân và Quang Trung "rời" nhóm Cờ Cá Ngựa hiện cũng chỉ là tin đồn. Khi Trấn Thành ra phim Nhà Bà Nữ, Trúc Nhân còn đến ủng hộ đàn anh nên có thể do lịch trình của 4 người quá bận rộn và có phần chênh lệch nhau nên khán giả không còn được nhìn thấy hội bạn 4 người xuất hiện chung nhiều như trước nữa.