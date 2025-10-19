Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, Trấn Thành và nhóm nghệ sĩ trẻ cùng đi ăn và chia sẻ cảm nhận. Để chương trình thêm cuốn hút, Trần Thành và các nghệ sĩ giả vờ vô tình gặp nhau.

Đầu tiên là Trấn Thành "vô tình" bắt gặp ca sĩ Vũ Thảo My đang đứng tạo dáng ở vỉa hè bên đường, liền chạy tới hỏi thăm đàn em.

Trấn Thành cùng các đàn em ngồi vỉa hè

Vũ Thảo My thấy Trấn Thành tới, liền tỏ ra vô cùng bất ngờ và thốt lên: “Tôi không hề biết anh Trấn Thành ở đây. Tôi đang đứng tạo dáng thì thấy anh Trấn Thành”.

Tiếp đó, cả hai lại "vô tình" bắt gặp Quỳnh Anh Shyn. Nữ ca sĩ cũng thốt lên: “Không thể tin trùng hợp như vậy. Tôi đang đi loanh quanh thì thấy hai người”. Rồi tất cả cùng cười.

Sau đó, Trấn Thành mời 2 đàn em đi ăn: “Nếu hai em rảnh thì đi ăn với anh luôn. Chương trình này không có khách mời, vô tình thấy ai thì mời đi ăn luôn cùng. Thật không ngờ lại có duyên như vậy.

Tôi sống thẳng, sống thật, không thích sắp đặt. Tôi coi bốn bề đều là bạn bè, cứ gặp là rủ đi ăn”.

Đồng tình với đàn anh, Quỳnh Anh Shyn cười nói: “Đúng vậy, chúng tôi sống một cách tự nhiên”. Ngoài 2 nữ ca sĩ bữa ăn còn có Phạm Đình Thái Ngân.

Sau đó, Trấn Thành dẫn các đàn em đi ăn ở một quán phá lấu nhỏ bán rong bên vỉa hè. Ai cũng bất ngờ khi thấy Trấn Thành dù rất nổi tiếng, giàu có nhưng lại có sở thích ăn vặt ngoài lề đường.

Nam nghệ sĩ còn sẵn sàng ngồi bệt trên ghế nhựa thấp bên cạnh nồi phá lấu ở vỉa hè, ăn trên một chiếc bàn tự tạo bằng chiếc ghế nhựa khác, nhìn vô cùng bình dân, giản dị. Anh nói: “Những quán nhỏ như thế này rất ngon nhưng không phải ai cũng biết, phải quen mới biết được”.

Trong lúc chờ đồ ăn, Trấn Thành không ngừng chê bai ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân khi thấy đàn em khoe dạo này cơ thể đô con lên: “Tôi thấy lép xẹp, không có miếng gì hết, cởi ra cho mọi người coi có gì ở trong?”.

Tới khi Thái Ngân cởi áo ngoài ra để khoe body, Trấn Thành thẳng thừng thốt lên: “Thề luôn, như con bọ ngựa ấy, không có một cái gì hết. Chán ơi là chán! Trang điểm thì bể nền, tập tạ thì không lên chuột, vậy mà khoe. Khổ thân!”. Nhiều khán giả khá bất ngờ trước sự thẳng thắn của Trấn Thành với đàn em.

Tiếp đó, Trấn Thành giới thiệu về quán phá lấu ruột của mình: “Tôi ăn ở đây cũng mấy năm rồi, hồi xưa là Cris Phan giới thiệu cho tôi. Tôi thấy cả trường quay đang ăn mới hỏi ở đâu thì được chỉ ra đây”.