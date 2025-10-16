Mỗi tuần Trấn Thành kiếm bao nhiêu tiền?

Thời gian gần đây, Trấn Thành gần như chiếm sóng toàn bộ khung giờ giải trí cuối tuần của khán giả Việt. Từ Running Man Vietnam, Anh Trai Say Hi, Siêu Thực Thành cho đến show A.I là AI chuẩn bị lên sóng, Trấn Thành chứng minh độ hot khó thay thế ở thời điểm hiện tại. Trong thứ 7 tuần trước, không chỉ lên sóng trên show mà Trấn Thành còn là MC dẫn trực tiếp ở concert Em Xinh Say Hi tại Hà Nội. Chỉ trong một buổi tối, ông xã Hari Won không sót 1 spotlight nào. Khán giả còn nói vui, cứ cuối tuần mở tivi sẽ thấy Trấn Thành nói chuyện.

Ở mỗi chương trình, Trấn Thành đều mang đến hình ảnh khác nhau. Nếu ở Anh Trai Say Hi là phong thái đàn anh, chuyên nghiệp và tinh tế dẫn dắt những câu chuyện của 30 nghệ sĩ, thì ở Running Man Vietnam là một Trấn Thành dí dỏm, lầy lội và cầm trịch không khí cả show.

Trấn Thành chứng minh được sức hút khi mỗi cuối tuần đều xuất hiện ở loạt show hot

Với tần suất phủ sóng mạnh mẽ và danh tiếng sẵn có, điều khiến khán giả tò mò nhất chính là thu nhập thật sự của Trấn Thành khi chạy show liên tục. Dù bản thân anh chưa bao giờ công khai con số cụ thể, nhưng trong giới sản xuất, mức thù lao của Trấn Thành luôn nằm trong nhóm cao nhất Vbiz.

Theo nhiều nguồn tin và trang báo uy tín, mức cát-xê của Trấn Thành cho mỗi tập Rap Việt rơi vào khoảng 450 triệu đồng. Với các gameshow khác như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi, mức thù lao được cho là không chênh lệch quá nhiều, nhưng có thể gia tăng vì sức nóng hiện tại của vũ trụ Say Hi. Chỉ tính riêng cuối tuần vừa qua, có thể nam MC đã đút túi hơn 1 tỷ đồng cho những màn xuất hiện "đắt xắt ra miếng" của mình.

Nếu đặt cạnh mật độ xuất hiện dày đặc của Trấn Thành trong loạt chương trình hot hiện tại, có thể hình dung tổng thu nhập mà anh mang về mỗi cuối tuần là một con số cực kỳ ấn tượng. Không ngoa khi nói, Trấn Thành chính là "MC tiền tỷ" của Vbiz, người sở hữu mức cát-xê nằm trong nhóm top đầu, điều mà nhiều nghệ sĩ chỉ có thể mơ tới.

Với sự xuất hiện dày đặc hiện tại, cư dân mạng suy đoán Trấn Thành là MC tiền tỷ mỗi tuần

Mức cát xê của Trấn Thành không chỉ đến từ chuyên môn dẫn dắt. Trấn Thành được xem là "bảo chứng rating" của bất kỳ chương trình nào mình tham gia. Với khả năng hoạt ngôn, xử lý tình huống nhanh và duyên sân khấu hiếm có, Trấn Thành giúp show dễ dàng đạt hiệu ứng lan toả, thậm chí trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội chỉ sau một tập phát sóng. Chính yếu tố sức ảnh hưởng và độ viral đã góp phần đẩy giá trị thương hiệu cá nhân của nam MC lên cao, khiến các nhà sản xuất sẵn sàng chi mạnh để mời Trấn Thành góp mặt.

Lượng người hâm mộ của Trấn Thành cũng thuộc hàng "khủng", với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Từ gameshow, phim điện ảnh cho đến những vlog đời thường, Trấn Thành luôn sở hữu sức hút tự nhiên - điều mà rất ít nghệ sĩ trong showbiz có được. Có thể khẳng định, xét về độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng lẫn khả năng kiếm tiền, Trấn Thành hoàn toàn xứng danh là ngôi sao hạng A "hàng thật giá thật" của làng giải trí Việt.