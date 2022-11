Trấn Thành: 'Như Quỳnh đẹp cả giọng hát và cách sống'

Tối 12/11, liveshow The best of Như Quỳnh diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM). Lần đầu tiên tổ chức liveshow tại Việt Nam, Như Quỳnh một lần nữa khẳng định sức hút tại thị trường quê nhà.

Xuyên suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, Như Quỳnh đã thành công khi khắc họa bức chân dung âm nhạc một cách trọn vẹn, đủ đầy. Chất giọng trong trẻo, có âm sắc đẹp lộng lẫy từng gắn chặt với bao thế hệ người xem một lần nữa được cất lên trên khán phòng với sức chứa hơn 2.000 khán giả.

Vẫn với những ca khúc quen thuộc làm nên tên tuổi suốt 3 thập kỷ, Như Quỳnh cho thấy sự đổi mới trong lối xử lý bài hát.

Tạm gác vai trò MC quen thuộc, Trấn Thành trở thành khách mời đặc biệt góp giọng với các nhạc phẩm: Màu mắt nhung, Bài không tên cuối cùng; Khi đã yêu - Yêu.

Trấn Thành cho biết, chỉ vì câu nói "chị muốn nghe em hát" của Như Quỳnh đã khiến anh gạt bỏ những hoài nghi về bản thân và xuất hiện đầy tự tin ở vai trò ca sĩ.

Ở vị trí này, Trấn Thành kết hợp ăn ý với Như Quỳnh. Nói về đàn chị, anh tâm sự: "Với tôi, chị Như Quỳnh có nhiều cái ‘nhất'. Chị là hiện tượng hiếm hoi vừa đẹp cả giọng hát lẫn cách sống... Cảm ơn sự tử tế và dễ thương của chị với Trấn Thành và khán giả”.

Trấn Thành tạm gác vai trò MC để trở thành ca sĩ, hát cùng đàn chị.

"Tiết mục đẹp nhất cũng là tiết mục đau lòng nhất" chính là điều MC Tùng Leo nói về màn song ca nghẹn ngào giữa Như Quỳnh cùng người em quá cố - Tường Khuê.

Khoảnh khắc nữ danh ca ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế, cất vang giọng hát nhớ về người em quá cố khiến cả khán đài trầm lắng. Những thước phim hoài niệm hiện lên màn hình khiến nữ nghệ sĩ liên tục rơi nước mắt.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, nữ danh ca bật khóc nức nở. Ba chữ "chị nhớ Khuê" dường như đã lột tả hết xúc cảm nghẹn ngào của Như Quỳnh dành cho người em thân thương của mình.

Sự ra đi bất ngờ của em trai Tường Khuê đầu năm nay để lại một mất mát to lớn với Như Quỳnh suốt thời gian qua.

Liveshow “chiêu đãi” khán giả với tiết mục nhạc kịch Duyên phận - ca khúc làm nên tên tuổi của Như Quỳnh. Với một bản phối hoàn toàn mới, ca khúc phần nào bớt đi sự não nề nhưng vẫn đượm buồn, thể hiện rõ nét tâm trạng của người phụ nữ.

Chia sẻ về tiết mục này, Như Quỳnh cho biết: “Cô gái Duyên phận năm xưa năm nay đã khác, có nhiều kinh nghiệm, thăng trầm và sự trải nghiệm hơn trước. Tôi được hát live, góp mặt trong vở kịch mang đầy ý nghĩa mang tính nhân văn”.

Với khán giả, Như Quỳnh chính là cả thanh xuân nhưng với thế hệ ca sĩ trẻ, nữ danh ca chính là thần tượng, người truyền cảm hứng. Như cách Tố My khẳng định: “Chị Như Quỳnh chính là nguồn cảm hứng để tôi nuôi dưỡng nguồn ước mơ của mình”. Tại sân khấu, cái nắm tay thế hệ của cả hai đã đưa khán giả chìm đắm trong loạt ca khúc bolero bất hủ.

Như Quỳnh một lần nữa khẳng định bản thân không đóng khuôn hình ảnh trong một thể loại nhạc cố định.

Chương trình kết thúc lúc gần 2h sáng, đánh dấu là liveshow âm nhạc dài nhất Việt Nam từ trước đến nay. Dù kết thúc khá muộn nhưng vẫn đông khán giả thức cùng Như Quỳnh đến tận cuối chương trình. Không những thế, đông đảo người hâm mộ còn túc trực, vây kín lối ra để hỏi han sức khoẻ, chào tạm biệt nữ danh ca.