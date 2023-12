Trấn Thành nhắn Diễm My 9x: Em đã tìm được người tử tế, tinh tế và đầy kinh tế

Đám cưới của Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn vừa được diễn ra một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự hiện diện của gia đình 2 bên, người thân và những bạn bè thân thiết.

Trong ngày vui của Diễm My 9X, Trấn Thành là một trong những khách mời có mặt. Có mối quan hệ khá thân thiết với Diễm My, Trấn Thành đã có những chia sẻ trên sâu khấu.

Anh tâm sự: “Cái cách cầu hôn và cái cách ra sân khấu, thay vì bình thường sẽ có những lời nói rất là chung chung, nhưng mà họ dành khoảnh khắc thiêng liêng nhất cho nhau. Tôi rất xúc động khi nghe hai bạn nói lời nguyện thề, và tôi biết hai bạn đang nói rất thật chứ không phải viết ra một cách sáo rỗng. Tôi thật sự cảm thấy may mắn cho em tôi là đã gặp được một người đàn ông tử tế, tinh tế và đầy kinh tế”.

Sau đó, nam MC cũng dành tặng cho cô dâu - chú rể một ca khúc để chung vui trong ngày đặc biệt này.

Trấn Thành tâm sự trong đám cưới Diễm My 9x.

Góp mặt tại đám cưới của người em thân thiết, Trường Giang cũng gửi lời chúc mừng: “Diễm My với vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương cũng thân thiết nhiều năm rồi. Bé là một người rất là mạnh mẽ luôn. Và ngày hôm nay có một đám cưới tuyệt vời như thế này, không có gì bằng những lời chúc và chúc cho My, Vinh sẽ trường tồn với thời gian”.

Trấn Thành và Diễm My 9x có mối quan hệ khá thân thiết.

Ông xã của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Diễm My 9X và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi từng có thời gian rạn nứt vì yêu xa. Tuy nhiên sau đó, Diễm My 9X cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại. Cuối năm 2022, Diễm My 9X được bạn trai cầu hôn ngay trên khinh khí cầu.

Chia sẻ về hôn nhân, Diễm My nói: “Trước đây, tôi hay suy nghĩ tiêu cực, không nhiều niềm tin vào hôn nhân do gia đình vốn không hạnh phúc, tuổi thơ nhiều nỗi buồn. Bạn bè, người thân xung quanh tôi cũng thường đổ vỡ trong tình yêu. Tôi từng dự đám cưới nhiều lần nhưng không dám nghĩ sẽ đến lượt bản thân mặc váy cưới. Khi trở thành cô dâu thật sự, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc".