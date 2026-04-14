Những ngày qua, phim có sự tham gia của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy gây sốt trên mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau "đẩy thuyền" cho cả hai vì trong phim hay đời thực đều quá đẹp đôi. Cả người trong cuộc cũng thoải mái tung hint, tương tác trên MXH với đối phương. Giữa lúc hội "ông mai bà mối" hào hứng ghép đôi thì bỗng dưng Uyển Ân - em gái Trấn Thành bị réo tên. Nguồn cơn xuất phát từ việc cư dân mạng phát hiện bức ảnh cho là Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân check in cùng địa điểm, bí mật du lịch cùng nhau. Chưa kể, thời gian này Gia Huy thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn của Trấn Thành khiến netizen càng thêm nghi vấn cả hai có mối quan hệ đặc biệt.

Giữa lúc tin đồn Uyển Ân - Gia Huy rầm rộ, Trấn Thành bất ngờ có phản ứng gây chú ý. Theo đó, Trấn Thành đã đăng tải bức ảnh đón sinh nhật NAGEV, trong đó có Ali Hoàng Dương, Hải Nam, Pháp Kiều, Nhâm Phương Nam và cả Võ Điền Gia Huy, Uyển Ân. Trong ảnh, Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân giữ khoảng cách nhất định, đứng về 2 phía của khung hình. Nam diễn viên chọn vị trí chụp ảnh gần với Trấn Thành trông rất vui vẻ thoải mái. Khi đàn em đu trend pha trò, Trấn Thành cũng lộ biểu cảm hài hước hưởng ứng theo. Có thể thấy, Trấn Thành không tỏ thái độ quá căng thẳng trước tin đồn hẹn hò của em gái, ngược lại còn đi chơi chung với cả hai vô cùng thân thiết.

Trước đó, Trấn Thành cũng tạo nhiều cơ hội làm việc, đi du lịch... cùng với Quỳnh Lý - bạn trai cũ của Uyển Ân. Thái độ này thể hiện sự tâm lý, nhẹ nhàng của Trấn Thành dành cho những quyết định của Uyển Ân.

Võ Điền Gia Huy gia nhập hội bạn Trấn Thành, đi ăn uống cùng với Uyển Ân

Võ Điền Gia Huy nói gì tin đồn hẹn hò Uyển Ân?

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là nam diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân, tham gia phim truyền hình, kịch và MV trước khi chính thức được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong phim Thưa Mẹ Con Đi. Trong nhiều năm qua, Võ Điền Gia Huy không ngừng nỗ lực làm mới bản thân qua từng vai diễn. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Hải đường trong gió, Gạo nếp gạo tẻ 2, Hẹn hò cùng thần tượng, Thấy mai là thấy Tết, Thám tử Kiên, Skin of Youth đến Tiệm ăn của quỷ. Vừa qua, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia bộ phim Tử chiến trên không.

Thời gian gần đây, Võ Điền Gia Huy gây chú ý khi tham gia dự án Vì Mẹ Anh Phát Chia Tay. Nói về tin đồn hẹn hò Uyển Ân, Võ Điền Gia Huy chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không hiểu tại sao gần đây lại rộ lên tin đồn đó. Hay đó là dấu hiệu của một người được yêu mến? Mọi người tò mò, không hẳn ghép cặp tôi với người này người kia mà còn “đào mộ” hình ảnh trong quá khứ xa xôi. Tôi nghĩ trước mắt cảm thấy vui vì nhiều khán giả dành thời gian để đào sâu về mình, đôi khi trong lúc đào sâu lại phát hiện ra những sự trùng hợp. Sau đó, mọi người liên kết những sự trùng hợp đó để ra một câu chuyện mà mọi người nghĩ hợp lý. Giữa một nam và một nữ có sự trùng hợp thì khán giả thường nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu thường đẹp và hay ho nên được nhiều người hướng tới nên thường được nghệ thuật hoá, đẩy lên theo một cách rất mơ mộng.

Tôi có biết Uyển Ân gần đây, có dịp chơi chung trong nhóm anh chị em đồng nghiệp, cũng hụt vài dự án với nhau. Tôi cũng dành tình cảm cho người em này, người đồng nghiệp của mình qua những lần ủng hộ khi Ân có dự án. Đối với tôi, đơn thuần chỉ là tình cảm một người anh dành cho Uyển Ân. Mà cũng do con mắt tình quá nên mọi người lại nghĩ là có tình cảm, liên kết những sự trùng hợp lại. Có thể mọi người hiểu lầm nên tôi không muốn mọi người hiểu lầm thêm. Hiểu lầm vậy lại gây gổ trên mạng nha, ảnh hưởng bé Ân cũng không tốt. Những chuyện không liên quan mà em của mình, đồng nghiệp và cả chính mình bị ảnh hưởng. Đầu tiên, tôi cảm thấy vui vì được khán giả tò mò. Bên cạnh đó, tôi hơi tiếc là trong sự tò mò đó lại có những hệ luỵ không hay lắm, ảnh hưởng đến cảm xúc của Ân và của tôi. Thực ra thì tôi và Uyển Ân là hai người anh em. Bức hình check in là tôi đi chạy bộ còn Ân đi tận Mũi Né, Cà Mau gì đó".

Nam diễn viên phủ nhận tin đồn hẹn hò Uyển Ân

Gia Huy khẳng định 2 bức ảnh này được chụp ở 2 nơi hoàn toàn khác nhau chứ không du lịch chung như lời đồn

Gia Huy đang được đẩy thuyền với diễn viên Tam Triều Dâng

Trong dịp trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về chuyện môn đăng hộ đối khi yêu nhau, em gái Trấn Thành nói: "Tôi nghĩ điều đó khá là quan trọng, chúng ta không môn đăng hộ đối về gia cảnh nhưng chúng ta phải môn đăng hộ đối trong tư duy. Chuyện vợ chồng là vấn đề quan trọng nên tôi nghĩ hai người phải cùng suy nghĩ thì mới có thể đi với nhau lâu dài được". Uyển Ân khẳng định sẽ không công khai chuyện yêu đương trước công chúng: "Thật sự khi nhắc đến chuyện tình cảm thì tôi cũng ngại cho nhiều người biết. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ giống như mọi người là không công khai. Nếu mọi người biết và gửi lời chúc mừng thì tôi cám ơn rất nhiều nhưng tôi thì vẫn sẽ chọn cách giữ cho riêng mình".

Uyển Ân rất kín tiếng trong chuyện tình cảm

Ảnh: FBNV