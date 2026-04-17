Chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 03/04/2026, Song Hỷ Lâm Nguy từng được kỳ vọng sẽ tạo nên màu sắc khác biệt trên đường đua điện ảnh. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng công chiếu, bộ phim chỉ ghi nhận doanh thu khoảng 14,4 tỷ đồng - một con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên mà MisThy thử sức trong vai trò diễn viên. Dù vậy, thay vì tạo hiệu ứng tích cực, bộ phim lại vướng tranh cãi với những chia sẻ kém duyên của MisThy trong phần giao lưu cinetour gần đây.

Misthy trải lòng sau thời gian ra mắt phim Song Hỷ Lâm Nguy

Cụ thể, cô nói: " Bất ngờ quá, không thể tin được một bộ phim bị chửi như vậy mà vẫn có người đi xem" , trước khi nhanh chóng chữa lại bằng câu “ Giỡn thôi ”. Sau đó, trong một clip khác, cô còn tỉnh bơ hỏi khán giả: " Mọi người coi bộ phim này có đem não đi không? " cùng loạt phát ngôn sau đó của cô tiếp tục khiến không khí trở nên khó xử.

MisThy hỏi khán giả có đem não đi xem phim mình đóng không?

Nữ streamer tiếp tục nhắc lại những lời chê bai mà bộ phim nhận được trên mạng: " Phim flop quá rồi. Bộ phim của chúng em bị đánh giá trên mạng dữ dội lắm. Mọi người nói phim cùi bắp, khó hiểu, đi coi là phải quăng não ở nhà, người ngoài hành tinh đồ đó ". Sẵn "mảng miếng" khán giả nói phim của cô như "người ngoài hành tinh", MisThy tự nói tiếp: " Tiện tụi em mới rơi đĩa bay xuống đây, mấy anh chị có câu hỏi nào về bộ phim thì tụi em tranh thủ giải thích luôn ".

Đến khi không có ai đặt câu hỏi, cô tiếp tục nói: " Vậy ở đây là người ngoài hành tinh hết rồi" . Đây là một câu nói mang tính pha trò nhưng lại khiến nhiều người có mặt không khỏi ngượng ngùng.

Chưa dừng lại ở đó, MisThy còn nhận định rằng " B ộ phim đang lâm nguy và khán giả cũng vậy". Dù là câu nói vô thưởng vô phạt hay nửa đùa nửa thật nhưng MisThy cũng vô tình khiến hình ảnh của chính tác phẩm thêm phần tiêu cực trong mắt netizen. Đáng nói, phản ứng của dàn diễn viên đứng cạnh trong suốt đoạn giao lưu cũng cho thấy sự bất ngờ, cười gượng trước những câu nói này.

Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại buổi cinetour nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng cô kém duyên, thiếu tinh tế, dù cố "quăng miếng" nhưng lại phản tác dụng và thẳng thắn nhận xét: "Đang quảng bá phim mà nói vậy thì ai còn muốn đi xem?", "Tự nhận phim dở trước khán giả thì chịu rồi", "MisThy thì không lạ, EQ thấp từ thời làm streamer", "Rồi mốt ai dám kêu e đi đóng phim nữa?", "Nói vậy là cay lắm rồi đúng không?", "Tưởng vậy là hài đó hả?", "Họ nói có sai đâu mà cần giải thích", "Em có câu hỏi cho chị Mít ạ: khi chị đóng xong chị có xem lại phim mình đóng không ạ?"...

Trong khi đó, cũng có ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng MisThy vốn có phong cách nói chuyện thẳng thắn, đôi khi "tẻn tẻn" và có thể cô chỉ đang cố gắng khuấy động không khí cho buổi giao lưu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong bối cảnh bộ phim đang nhận nhiều ý kiến trái chiều, những phát ngôn như vậy dễ khiến tình hình trở nên nhạy cảm hơn.

Về bộ phim, Song Hỷ Lâm Nguy do Vũ Hà đạo diễn, sở hữu dàn cast kết hợp giữa các gương mặt gạo cội và trẻ nổi tiếng như Dustin Nguyễn, NSND Trung Anh, Đinh Y Nhung, Jun Vũ, Misthy, Hoàng Phi, Hynee và Khoai Vũ. Phim khai thác bối cảnh khá thú vị khi hai đám cưới diễn ra cùng thời điểm, cùng địa điểm nhưng lại ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một bên là tiệc cưới sang trọng, chỉn chu từ không gian đến khách mời, một bên lại là rạp cưới bình dân, ồn ào và gần gũi.

Từ sự trùng lặp trong danh sách khách mời, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra. Những cuộc "nhầm bàn", "nhầm vai", những mối quan hệ bị đặt vào thế khó khiến các nhân vật buộc phải đưa ra lựa chọn trong những hoàn cảnh đầy tréo ngoe. Chính sự giao thoa giữa hai bối cảnh đối lập đã tạo nên chuỗi tình huống kịch tính xen lẫn hài hước, đúng như cái tên "song hỷ" nhưng lại luôn tiềm ẩn "lâm nguy".

Ở trường hợp của MisThy, đây là lần hiếm hoi cô tham gia một dự án điện ảnh lớn, nên mọi phát ngôn đều dễ bị soi xét kỹ lưỡng. Và có lẽ, sau những tranh cãi lần này, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một vài câu nói đùa mà còn là bài học về cách ứng xử trước công chúng.