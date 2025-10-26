Trấn Thành - Hari Won "lục đục"

Mới đây, tập 1 của chương trình A.I LÀ AI? đã chính thức lên sóng. Thông qua sự dẫn dắt ăn ý của host Trấn Thành, các nghệ sĩ gồm Hari Won, Khả Như, Sam, Văn Mai Hương và Trung Quân Idol bước vào hành trình đi tìm danh tính song trùng vô cùng khó nhằn.

Ở vòng truy tìm song trùng ảo đầu tiên, dàn nghệ sĩ khách mời vô cùng bất ngờ trước phiên bản song trùng Hari Won xuất hiện trên màn hình. Song trùng có nhan sắc, giọng nói và cách hành xử giống hệt bản gốc, khiến host Trấn Thành cũng khó lòng phân biệt được.

Song trùng này còn khiến vợ chồng Trấn Thành và Hari Won lục đục nội bộ ngay trên sóng. Để lấy lòng nam MC chứng minh mình là Hari Won thật, song trùng đã chuẩn bị bàn ăn bầy biện đẹp mắt. Sau khi ăn xong, Trấn Thành liền nói với bà xã: "Vợ ơi vợ, nếu như vợ cũng biết nấu đồ ăn ngon như vậy chắc cũng mê". Hari Won đã đáp trả ngay tức khắc: "Vậy thì anh lấy người khác đi". Trước thái độ căng thẳng của bà xã, Trấn Thành liền hạ giọng: "Nói nếu thôi, A.I này nó ra làm tan cửa nát nhà".

Trấn Thành - Hari Won bị song trùng "đốt nhà" trong tập 1 A.I LÀ AI?

Cặp đôi bị cho rằng đã lục đục nội bộ sau khi MC Trấn Thành đặt lên bàn cân so sánh Hari Won với song trùng

Kết quả, phía sau bản sao A.I của Hari Won chính là Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên Trương Quỳnh Anh. Đều là những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won, Thu Hoài và Trương Quỳnh Anh biết rõ về sở thích, thói quen và tình hình của đôi vợ chồng. Trương Quỳnh Anh cũng nhắc rằng chính Hari Won là người đã gửi tin nhắn ảnh món ghẹ ngâm tương cho cô.

Không chỉ có Trương Quỳnh Anh và Thu Hoài, Hari Won cũng chính là người đứng sau phiên bản song trùng. Nữ ca sĩ đã tự mình diễn như A.I để “ghẹo” Trấn Thành ở đầu chương trình, khiến anh hoang mang tột độ.

Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên Trương Quỳnh Anh vào vai bản sao A.I của Hari Won

Dù đã gắn bó hơn 8 năm, Hari Won và Trấn Thành vẫn luôn là cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Trong buổi tụ hộp mừng sinh nhật mẹ Trấn Thành, nữ ca sĩ là tâm điểm bàn tán vì vắng mặt. Nhiều thông tin tiêu cực liên quan tới cặp đôi đã xảy ra. Nam MC đã phải gấp rút lên tiếng đính chính :"Vợ em có công việc không tham gia được, Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm".

Trong suốt gần 10 năm bên nhau, Hari Won và Trấn Thành liên tục vướng thông tin tiêu cực

Nam MC từng chia sẻ với chúng tôi vào năm 2024 rằng Hari Won là người vợ rất thú vị, có đến "42 nhân cách" trong 30 ngày nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán khi bên cạnh nhau. Trấn Thành vừa khoe lưu tên vợ trong danh bạ là "42 nhân cách" vừa nói: "Tôi lưu tên vợ trong điện thoại là: 42 nhân cách. Một tháng có 30 ngày mà tôi yêu hết 42 đứa cùng một lúc làm sao tôi chán nổi.

Trong Hari có rất nhiều con người: một thằng đàn ông, một đứa con nít, một bà già tám mươi mấy tuổi, một quân nhân, một hiệu trưởng, một giáo viên giáo dục công dân, một bà soát vé ở rạp, một cô giám thị và một nhân vật phim hoạt hình. Nhiều lắm. Những nhân cách khác nhau của Hari thay phiên nhau xuất hiện và thực hiện chức năng của nó một cách rất hiệu quả trong từng giai đoạn mà cơ thể cần linh hồn đó xuất hiện".