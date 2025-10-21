Trấn Thành - Hari Won "căng thẳng"?

Gần 1 thập kỷ bên nhau, chưa vội sinh con, Trấn Thành và Hari Won cùng nhau tận hưởng cuộc sống hôn nhân "màu hồng". Đều là những ngôi sao đình đám Vbiz, mỗi động thái của Trấn Thành - Hari Won đều nhận về sự bàn tán nhất định. Nói đâu xa, mới đây Hari Won trực tiếp vào trang cá nhân của chồng để "cảnh báo", còn xưng hô "mày - tao" khiến cư dân mạng hoang mang.

Cụ thể, nhân ngày 20/10, Trấn Thành đăng ảnh kèm dòng trạng thái hài hước: "Tặng chị em 20/10 chàng trai này nha. Chứ không biết tặng gì chúc gì luôn, thiệt!". Cứ tưởng đây chỉ là bài chúc vui vẻ như bao lần nhưng Hari Won nhanh chóng xuất hiện làm "lớn chuyện". Nữ ca sĩ dỗi hờn, vội vàng "đánh dấu chủ quyền" đây là chồng mình, không thể tặng cho hội chị em như thế. Hari Won còn "căng thẳng" xưng hô "mày - tao" với chồng: "Mày bị điên rồi, của tao mà tặng chị em?", cô còn doạ sẽ quẹt thẻ ngân hàng của Trấn Thành để mua sắm thẳng tay. Trước tình thế này, Trấn Thành liền "quay xe" trấn an vợ: "Anh tặng mọi người tấm hình. Còn tấm lòng tấm thân anh tặng em. Được chưa".

Hoá ra đây chỉ là màn "ghen tuông" đáng yêu, lầy lội theo đúng phong cách thường thấy ở Hari Won - Trấn Thành. Qua đoạn hội thoại ngắn cũng đủ biết quyền lực "nóc nhà" của Hari Won đến cỡ nào.

Trấn Thành đăng hình để gửi lời chúc đến hội chị em ngày 20/10

Hari Won vội xuất hiện để tranh lại chồng

Trấn Thành phải liên tục giải thích với Hari Won khi bị vợ "đe doạ"

Gắn bó với nhau từ năm 2016 và chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2016, cặp đôi đã trải qua gần một thập kỷ bên nhau với đủ cung bậc cảm xúc – từ ngọt ngào đến những giai đoạn nhiều áp lực. Từ khi kết hôn, Hari và Trấn Thành luôn xuất hiện như một cặp đôi kiểu mẫu: tình cảm, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong mọi khía cạnh cuộc sống. Trấn Thành thường xuyên nhắc đến vợ trong các chương trình truyền hình hay những bài phỏng vấn với sự trân trọng và yêu thương rõ ràng. Ngược lại, Hari cũng nhiều lần xúc động chia sẻ về người chồng tài năng, chăm sóc chu đáo và luôn biết cách làm cô cảm thấy an toàn.

Hari Won và Trấn Thành có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thú vị

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của hai nghệ sĩ nổi tiếng không tránh khỏi áp lực từ dư luận. Đã có những thời điểm tin đồn rạn nứt, sống xa nhau khiến fan hoang mang. Bỏ qua những tin đồn không hay 5 lần 7 lượt ập tới, Trấn Thành cho biết giữa anh và Hari Won có một "hợp đồng hôn nhân" với thời hạn là... 3 kiếp nhân sinh. Đặc biệt, trước câu hỏi về bí quyết để mãi mãi giữ được ngọn lửa hôn nhân, Trấn Thành có chia sẻ khiến nhiều người bật cười.

Nam MC cho biết Hari Won là người vợ rất thú vị, có đến "42 nhân cách" trong 30 ngày nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán khi bên cạnh nhau. Trấn Thành vừa khoe lưu tên vợ trong danh bạ là "42 nhân cách" vừa nói: "Tôi lưu tên vợ trong điện thoại là: 42 nhân cách. Một tháng có 30 ngày mà tôi yêu hết 42 đứa cùng một lúc làm sao tôi chán nổi. Trong Hari có rất nhiều con người: một thằng đàn ông, một đứa con nít, một bà già tám mươi mấy tuổi, một quân nhân, một hiệu trưởng, một giáo viên giáo dục công dân, một bà soát vé ở rạp, một cô giám thị và một nhân vật phim hoạt hình. Nhiều lắm. Những nhân cách khác nhau của Hari thay phiên nhau xuất hiện và thực hiện chức năng của nó một cách rất hiệu quả trong từng giai đoạn mà cơ thể cần linh hồn đó xuất hiện".

Hari Won cũng tiết lộ gọi chồng là "sinh vật kỳ lạ": "Còn em lưu chồng là Sinh vật kỳ lạ, thực ra anh Xìn cũng đa nhân cách không kém gì đâu. Nhìn bề ngoài thì anh Xìn có gì đó quyền lực nhưng thực ra anh rất con nít. Cái gì cũng tò mò, muốn khám phá. Nhưng khi cần thì một ông già sẽ xuất hiện, ông già này cực kỳ thông thái. So với 8 năm trước thì anh trưởng thành rất rất nhiều, trưởng thành qua từng năm".