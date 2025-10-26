Gin Tuấn Kiệt kể chuyện “vỡ mộng” làm thầy, Lâm Vỹ Dạ bất lực toàn tập với học trò

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình “Trường Học Siêu Sao”, Phó Giám đốc Viettel Media – bà Nguyễn Thị Tuyết Mai chia sẻ rằng từ thông điệp “Con không cần giống ai, vì con là duy nhất”, ê-kíp mong muốn mang đến một chương trình khơi dậy tiềm năng riêng biệt trong từng em nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ

Đại diện Ban sản xuất –tiết lộ chương trình được ghi hình trong 8 ngày, chia làm hai đợt quay, với 8 học sinh nhí và dàn thầy cô nghệ sĩ cùng nhau học tập, vui chơi và vượt qua nhiều thử thách. “Chúng tôi muốn lan tỏa tư duy giáo dục khai phóng – tôn trọng sự khác biệt của từng đứa trẻ. Thay vì ép vào khuôn mẫu, chương trình khích lệ để các em tự tin thể hiện bản sắc riêng của mình,” bà nói.

Đại diện “Gia đình Xoài Fam” – Trang Lou và Tùng Sơn – chia sẻ cảm xúc khi con trai bé Dừa lần đầu tham gia chương trình mà không có bố mẹ đồng hành. Trang Lou bật mí: “Khi rời vòng tay bố mẹ, các con thể hiện những nét tính cách mà đôi khi chính phụ huynh cũng chưa từng thấy.”

Hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò “giáo viên” trong chương trình – Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt – khiến buổi họp báo bùng nổ tiếng cười khi kể lại hành trình “đứng lớp” đáng nhớ. Lâm Vỹ Dạ thú thật: “Tôi rất thích trẻ con, nhưng khi đứng lớp mới thấy dạy trẻ khó vô cùng. Ở nhà, mẹ nói con nghe; còn ở lớp, tôi phải năn nỉ từng chút. Các bé thay đổi cảm xúc liên tục, nên tôi học được rất nhiều về sự kiên nhẫn và thấu hiểu.”

Gin Tuấn Kiệt

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa “mẹ Dạ” ở nhà và “cô giáo Dạ” trong lớp, cô cười lớn: “Khác hoàn toàn! Ở nhà chỉ cần liếc một cái là con nghe, còn ở lớp thì các bé… chạy mất!”

Gin Tuấn Kiệt dí dỏm chen vào: “Mỗi lần chị nhìn, các bé lại chạy mất. Không hiểu sao sợ chị đến vậy luôn.” Đáp lại, Lâm Vỹ Dạ chỉ cười: “Tôi đã dùng hết mọi kỹ năng để lấy lòng các con. Hy vọng khán giả sẽ hiểu lý do vì sao ngay từ tập đầu tiên tôi đã bị mất cảm tình của các bé như thế.”

Dù “khó lấy lòng học trò”, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn xúc động kể về bé Sữa – cô bé duy nhất chọn cô làm “cô giáo yêu thích”: “Tình cảm của bé rất chân thành, khiến tôi cảm thấy vô cùng trân quý.”

Ông Trương Trung Hiếu – đại diện Scots English chia sẻ

Trái ngược với đàn chị, Gin Tuấn Kiệt nhận lời tham gia với tâm thế đầy háo hức: “Tôi vốn rất yêu trẻ con, nên khi biết đây là chương trình dành cho các bé, tôi gật đầu đồng ý ngay. Cảm giác được tham gia giống như cá gặp nước vậy.” Tuy nhiên, không ít lần “thầy Gin” phải rơi vào tình huống “bế tắc toàn tập”: “Trước đây tôi luôn nghĩ mình dễ gần với trẻ, nhưng với bé Bún thì không dễ chút nào. Tôi học được cách kiên nhẫn và đồng cảm hơn với các bé.”

Khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất là khi “bé Bún chịu cho bế lần đầu tiên”: “Đó là giây phút tôi cảm nhận được sự tin tưởng thật sự từ các bé – một niềm vui rất đặc biệt. Khi khán giả xem chương trình, mọi người sẽ hiểu vì sao tôi xúc động đến vậy.”

“Trường Học Siêu Sao” không chỉ là gameshow, mà là hành trình cảm xúc, nơi trẻ em và người lớn cùng học cách lắng nghe, chia sẻ và yêu thương.

Tại buổi họp báo, ông Trương Trung Hiếu – đại diện Scots English, chia sẻ lý do đồng hành cùng chương trình: “Ban đầu, ý tưởng chỉ là một gameshow trí tuệ, nhưng chúng tôi nhận ra giá trị lớn nhất là giúp trẻ dám bước ra ánh sáng, dám thể hiện chính mình và được ghi nhận bằng cảm xúc, nỗ lực, tinh thần học hỏi.

Scots English không chỉ dạy tiếng Anh, mà còn giúp trẻ phát triển tư duy, cảm xúc và nhân cách. Với ‘Trường Học Siêu Sao’, lớp học bước ra khỏi bốn bức tường để đến gần hơn với cộng đồng.”