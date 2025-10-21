Có ai tin đây là Lê Phương không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra

Ngay lúc này, những hình ảnh của Lê Phương tại buổi giao lưu với đoàn phim Cuộc Chiến Hạ Lưu đang gây bão mạng xã hội. Tại đây, cô khiến ai nấy phải há hốc mồm kinh ngạc nhờ nhan sắc xinh đẹp và tươi trẻ vô cùng. Cô diện trang phục sơ mi trắng cách điệu kết hợp với quần jeans. Đây là cách phối đồ đơn giản, thế nhưng nó vẫn giúp người đẹp sinh năm 1985 khoe vẻ đẹp sang trọng, tự tin. Điều này hoàn toàn khác với ấn tượng của khán giả về Lê Phương, khi mà trong các bộ phim từng tham gia, cô thường xuất hiện với hình ảnh chân chất, mộc mạc.

Những hình ảnh của Lê Phương tại buổi giao lưu với đoàn phim Cuộc Chiến Hạ Lưu đang gây bão MXH.

Vẻ tươi trẻ, sang trọng gây sốt của Lê Phương (nguồn: TikTok Hóng Showbiz Việt)

Khán giả không khỏi bất ngờ vì nhắc tới Lê Phương, mọi người sẽ nghĩ tới hình ảnh mộc mạc, chân chất mà cô hay mang đến trong các dự án phim từng tham gia.

Đối với diện mạo mới của Lê Phương, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và thấy vui cho cô. Mọi người nói rằng bí quyết cho sự lột xác đáng nể này là do cô đã giảm tới 30kg, cũng như là do được chồng yêu thương. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Có đẹp gì đâu mà nãy giờ xem mấy trăm lần rồi. - Sao nay nhìn bả lạ lạ sao ấy. Đẹp. - Chọn đúng chồng nó vậy đó hả mấy chị em? - Càng ngày càng trẻ đẹp, nhận không ra luôn Phương ơi. - Không nói là Lê Phương thì tui không nhận ra luôn. Tuyệt vời. Ước gì tất cả phụ nữ ai cũng gặp đc người chồng tử tế, yêu thương, chăm sóc như chồng Phương nhỉ.

Nói thêm về Cuộc Chiến Hạ Lưu, đây là tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - gia đình - hài. Bộ phim đưa khán giả vào cuộc sống nhiều sóng gió của một gia đình nghèo giữa đô thị phồn hoa. Khi chốn dung thân duy nhất bị đe dọa, từng thành viên phải vật lộn bằng đủ trò bi hài để níu giữ “tổ ấm tạm bợ”. Và rồi, những bí mật cùng mâu thuẫn dần lộ diện, đẩy mọi thứ đến bờ vực tan vỡ.

Lê Phương chụp ảnh cùng dàn diễn viên phim Cuộc Chiến Hạ Lưu.

Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Vbiz. Bên cạnh Lê Phương, khán giả còn được gặp những gương mặt quen thuộc như Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Trịnh Thảo, Ngọc Trai... Ngoài ra, Cuộc Chiến Hạ Lưu được chỉ đạo bởi đạo diễn Mr. Tô, kịch bản được chắp bút bởi biên kịch Nhi Bùi - những người từng tạo nên thành công cho siêu phẩm Bố Già.

Đáng chú ý, dự án lần này chứng kiến màn tái hợp của Lê Phương và Thái Hòa sau 10 năm. Không chỉ vậy, họ sẽ có lần đầu tiên nên duyên vợ chồng trên màn ảnh nhỏ. Chính vì vậy, sự mong chờ của khán giả dành cho bộ phim đang là lớn hơn bao giờ hết.