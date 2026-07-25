Mỹ nhân Việt chối chuyện yêu tình trẻ sau ly hôn nhưng đã âm thầm ra mắt gia đình, bạn bè cũng biết rõ mối quan hệ

Chuyện yêu đương của sao Việt xưa nay lúc nào cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của hội mê hóng hớt. Chỉ cần một bức ảnh giống giống, một chiếc story đăng cùng thời điểm hay vài chi tiết trùng hợp là đủ để cư dân mạng mở ngay chế độ "thám tử Conan". Và mấy ngày nay, cái tên được bàn tán nhiều nhất chính là một mỹ nhân Vbiz - tạm gọi là H (nhân vật được đổi tên) đang vướng nghi vấn hẹn hò với một cầu thủ trẻ.

Nói sơ qua về nhân vật này thì chắc nhiều người cũng đoán ra. Cô là MC quen mặt trên sóng truyền hình, vừa xinh đẹp vừa có học thức, sự nghiệp khá suôn sẻ nhưng đường tình duyên thì lại nhiều sóng gió. Trước đây từng có mối tình đình đám với một "hot boy" của showbiz, sau đó nên duyên cùng một chàng trai ngoại quốc điển trai. Có thời điểm, cặp đôi được xem là hình mẫu hôn nhân đáng ngưỡng mộ, đi đâu cũng tay trong tay, rồi một nhóc tỳ kháu khỉnh ra đời khiến ai cũng nghĩ đó sẽ là cái kết viên mãn. Thế nhưng đời đâu nói trước được điều gì, cuối cùng cả hai vẫn chọn mỗi người một lối đi.

Sau biến cố hôn nhân, cô gần như dành trọn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai. Phải đến đầu năm nay, cô H mới lần đầu hé lộ trái tim đã có người gõ cửa. Dĩ nhiên, danh tính đối phương được giữ kín tuyệt đối. Nhưng như người ta vẫn nói, ở Vbiz làm gì có bí mật nào giấu được cư dân mạng quá lâu.

Chỉ ít lâu sau, hàng loạt "hint" bắt đầu xuất hiện. Từ những địa điểm check-in trùng hợp, lịch trình được cho là tương đồng cho đến những lần tương tác khiến dân tình đặt dấu hỏi. Cái tên được réo gọi nhiều nhất là một nam cầu thủ trẻ, kém cô H. hai tuổi. Dù vậy, khi những đồn đoán lan rộng, phía nữ MC vẫn phủ nhận chuyện cả hai đang hẹn hò.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Thế nhưng, câu chuyện mà chúng tôi nghe được lại có thêm một vài diễn biến khác. Theo nguồn tin thân cận, cô H. và chàng cầu thủ này đã ở bên nhau được một khoảng thời gian, chứ không phải mới quen biết. Điều đáng nói hơn là vào cuối năm ngoái, nữ MC còn được cho là đã sang quê nhà của bạn trai ở nước ngoài. Với nhiều người, đây được xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đã bước sang giai đoạn nghiêm túc, không còn đơn thuần là tìm hiểu.

Không dừng lại ở đó, "team qua đường" của chúng tôi cũng nhiều lần bắt gặp cô H. xuất hiện tại nơi chàng trai tập vật lý trị liệu. Có hôm cô chỉ lặng lẽ ngồi chờ, có hôm cả hai cùng rời đi sau khi buổi tập kết thúc. Những khoảnh khắc ấy không ồn ào, không phô trương nhưng đủ để những người xung quanh dần hiểu rằng giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt. Nhiều người đều biết họ đang đồng hành cùng nhau và dành cho đối phương sự quan tâm nhất định. Chỉ có điều, cả hai vẫn chọn cách giữ mọi thứ ở mức riêng tư, chưa muốn công khai trước công chúng.

Nghĩ đi cũng thấy dễ hiểu. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ai cũng sẽ cẩn trọng hơn khi bước vào một mối quan hệ mới. Có lẽ với cô H., điều quan trọng nhất lúc này không phải là lời xác nhận với truyền thông, mà là sự bình yên của bản thân, của con trai và của người mình đang đồng hành. Thôi thì, chuyện tình cảm vốn là chuyện riêng của mỗi người. Nếu đây thật sự là một chuyện tình đẹp, sau tất cả những gì đã trải qua, có lẽ ai cũng sẽ vui thay cho cô ấy. Còn việc công khai hay không, cứ để người trong cuộc tự chọn thời điểm phù hợp. Biết đâu đến một ngày đẹp trời, chính cô H. sẽ mỉm cười giới thiệu với khán giả đây là người khiến cô tin vào tình yêu thêm một lần nữa.