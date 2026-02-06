Trấn Thành điên thật rồi!

Đường đua phim Tết đang dần nóng lên khi các dự án lớn lần lượt bước vào giai đoạn tăng tốc, liên tiếp tung teaser và những động thái thăm dò phản ứng khán giả. Trong bầu không khí sôi động đó, Thỏ Ơi!! được xem là đối thủ đáng gờm nhất, không chỉ nhờ thương hiệu Trấn Thành hay dàn diễn viên trẻ đang được quan tâm, mà còn bởi cách bộ phim liên tục chiếm sóng truyền thông ngay từ những bước đi đầu tiên.

Trailer chính thức Thỏ Ơi!!

Mới đây, Trấn Thành đã thả xích trailer chính thức cho dự án phim Tết của mình, thành công thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong số 6 nhân vật chính, mỗi người một màu sắc, Trấn Thành để lại ấn tượng mạnh nhất qua màn "hoá điên" mất kiểm soát.

Nhân vật Trần Kim của Trấn Thành xuất hiện với vẻ ngoài thành đạt, chỉn chu, đúng mẫu đàn ông ổn định trong thế giới của những người giàu có và thành công. Nhưng càng về sau, lớp vỏ đó càng nứt vỡ. Và người trực tiếp đẩy anh ta đến bờ vực chính là Nhật Hạ (Pháo). Không phải một "tiểu tam" ngây thơ hay cam chịu, Nhật Hạ bước vào trailer bằng những lời lẽ trần trụi, cay nghiệt, không né tránh, không xin xỏ. Cô chửi thẳng, nói thẳng, bóc trần mọi đạo đức giả mà Trần Kim đang cố giữ.

Khoảnh khắc Nhật Hạ gào vào mặt Trần Kim: "Anh ta có đá t** một trăm lần t** cũng sẽ không quay lại với m**" giống như nhát dao cắm vào trái tim của một người đàn ông, là giọt nước tràn ly sau nhiều phẫn uất và cam chịu. Thế là Trần Kim bùng nổ, bóp cổ Nhật Hạ. Hành động này được cho là biểu hiện của sự sụp đổ hoàn toàn khi Trần Kim đã thua trong chính trò chơi tình cảm và quyền lực.

Chính sự đối đầu trực diện giữa Trấn Thành và Pháo mới là lõi cảm xúc đáng sợ nhất của trailer. Một bên là người đàn ông thành đạt quen sống trong vùng an toàn, một bên là cô gái sẵn sàng phá hủy mọi trật tự để đòi lấy cảm xúc thật. Khi hai thế giới đó va vào nhau, không ai còn giữ được bình tĩnh.

Ngay sau khi trailer lên sóng, màn thể hiện của Trấn Thành lập tức tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đây tiếp tục là vai diễn "nặng đô" gíup Trấn Thành mở rộng biên độ diễn xuất. Ánh mắt trống rỗng, nhịp thở gấp và sự mất kiểm soát trong từng cử chỉ được nhận xét là khác biệt so với những vai diễn gia đình trước đây của anh.

Một số bình luận của netizen: - Có thể sắp hoá điên rùi đó. - Trấn Thành vào vai là diễn điên khùng hay luôn. - Nhìn Pháo với Xìn diễn cảnh điên cuốn thật sự. - Sao bà Văn Mai Hương buồn cười thế chứ. - Ổng bóp cổ bà Pháo thật à mấy bác, như kẻ điên vì tình vậy. - Trấn Thành ngày càng diễn lên tay nhỉ.

Trailer Thỏ Ơi!! đồng thời hé lộ màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ được Trấn Thành tin tưởng giao vai trung tâm. LyLy xuất hiện với hình ảnh ngọt ngào, đúng chất MC Hải Linh thành đạt, tưởng như có trong tay cả sự nghiệp lẫn hôn nhân viên mãn, nhưng phía sau vẻ ngoài đó là nguồn năng lượng bị dồn nén, sẵn sàng bùng nổ. Văn Mai Hương gây chú ý khi rũ bỏ hình ảnh ca sĩ dịu dàng để hóa thân thành Hải Lan đanh đá, "chửi chồng như hát hay", ghi điểm nhờ cách nhả thoại đời và rõ trong lần đầu đóng phim.

Quốc Anh phá vỡ hình tượng mỹ nam quen thuộc với vai Ngọc Sơn bạc nhược, trong khi Vĩnh Đam đảm nhận hình ảnh người chồng hoàn hảo, một sự hoàn hảo đặt dấu hỏi. Đáng chú ý nhất là Nhật Hạ của Pháo, nhân vật mang màu sắc cực đoan, ám ảnh và bộc phát, hoàn toàn đối lập với hình ảnh rapper cá tính ngoài đời, trở thành ẩn số khó lường của bộ phim.

Thỏ Ơi!! dự kiến chính thức ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ.