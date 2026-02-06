Đau lòng cho con gái Từ Hy Viên: Ủ rũ sống bên cha và mẹ kế, đám tang đám giỗ của mẹ không được dự

Ngày 2/2 là giỗ đầu của cố minh tinh Từ Hy Viên. Chồng Hàn Koo Jun Yup, gia đình và các đồng nghiệp ở giới giải trí Trung - Hàn đã tổ chức lễ tưởng niệm, dựng tượng tưởng nhớ nữ diễn viên Vườn Sao Băng. Thế nhưng, 2 con của Từ Hy Viên lại vắng mặt trong ngày giỗ của mẹ, khiến công chúng bàn tán. Đến ngày 5/2, theo tờ Sohu, "team qua đường" vừa bắt gặp con gái Từ Hy Viên - bé Uông Hy Nguyệt (12 tuổi) - xuất hiện bên cha và mẹ kế Mandy ở Quảng Châu (Trung Quốc). Cô bé được cho biết có tâm trạng sa sút, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã, ủ rũ. Hy Nguyệt cũng mặc toàn đồ đen tối màu trong tuần lễ diễn ra giỗ đầu của mẹ. Tình cảnh nhớ thương mẹ nhưng không được về viếng của Hy Nguyệt khiến dư luận xót xa, đau lòng.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm (10 tuổi) được giao lại cho bố đẻ Uông Tiểu Phi nuôi dưỡng. Các con của minh tinh Vườn Sao Băng đã theo cha doanh nhân và mẹ kế về Bắc Kinh (Trung Quốc) sinh sống và học tập. Kể từ lúc chuyển sang ở cùng Uông Tiểu Phi, 2 con của Từ Hy Viên cũng xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Khi còn sống với mẹ, bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm không lộ diện, được bảo vệ hình ảnh nghiêm ngặt.

Bé Hy Nguyệt - con gái Từ Hy Viên - được trông thấy xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, ủ dột bên cha và mẹ kế trong dịp giỗ đầu của mẹ. Ảnh: 163.

Việc lễ an táng và đám giỗ của mẹ, Hy Nguyệt và Hy Lâm đều không tham dự làm dấy lên nghi vấn cả hai bị cha Uông Tiểu Phi lẫn mẹ kế ngăn cấm trở về Đài Loan (Trung Quốc) thăm mộ mẹ và nhà ngoại.

Trước thắc mắc của công chúng và truyền thông về việc ép 2 con Từ Hy Viên cắt đứt liên lạc với nhà ngoại, hot girl Mandy trả lời mập mờ, tránh né và chỉ cho biết 2 bé đang sống rất tốt: "Hy Nguyệt và Hy Lâm đang nghỉ đông ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Chồng và mẹ tôi đang chăm sóc 2 đứa trẻ".

1 số nguồn tin cho biết cha dượng Koo Jun Yup nhiều lần liên hệ với Uông Tiểu Phi xin thăm nom, trò chuyện với 2 con riêng, nhưng đều bị từ chối. Uông Tiểu Phi và gia đình Từ Hy Viên vốn có hiềm khích, bất hòa không thể hòa giải.

Sau khi lấy lại quyền nuôi Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm, Uông Tiểu Phi được cho là đã ngăn cấm 2 con trở về Đài Loan (Trung Quốc) dự lễ an táng, lễ giỗ của mẹ. Ảnh: Weibo.

Bé Hy Nguyệt sinh năm 2014, có tính cách nhạy cảm và khép kín. Ở tuổi 12, cô bé có chiều cao nổi bật, sắp cao bằng mẹ kế Mandy. Trong ảnh hiếm hoi chụp lộ 1 nửa khuôn mặt, bé Hy Nguyệt có đường nét rất thanh tú, trong sáng. Hy Nguyệt được nhận xét hội tụ trọn nét đẹp của người mẹ minh tinh. Nhiều netizen khen con gái Từ Hy Viên là "tiểu mỹ nhân" trong giới con nhà sao ở Cbiz. Thời điểm mẹ qua đời, tờ ETtoday cho biết con gái Từ Hy Viên buồn bã, khóc nhiều tới mức đôi mắt sưng húp.

Công chúng Trung Quốc hiếm hoi được nhìn thấy diện mạo của bé Hy Nguyệt lúc trưởng thành. Cô bé được nhận xét có đường nét gương mặt nổi bật, ngoại hình thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ Từ Hy Viên. Ảnh: Sina.

