Suốt nhiều năm qua, nghi vấn của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hẹn hò là đề tài khiến nhiều người bàn tán. Từ những lần sánh đôi tại sự kiện, hậu trường cho đến các chuyến đi bị bắt gặp, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục để lộ những chi tiết thân mật khiến netizen khó có thể ngó lơ. Có thể nói, mỗi lần cả hai xuất hiện chung là cư dân mạng sẽ có chuyện để nói, và sự kiện showcase phim chung vừa qua cũng không là ngoại lệ, thậm chí còn nhiều hint rõ mồn một hơn.

Loạt hint khó chối cãi của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Ngay từ khi xuất hiện, cả hai gần như dính nhau như sam, liên tục trò chuyện, chia sẻ và cười phá lên đầy thoải mái. Có những khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì không rời nửa bước. Khi đứng tạo dáng chụp ảnh, bộ đôi còn nhí nhố cùng nhau làm ký hiệu trái tim, khiến cư dân mạng thích thú bình luận rằng có tình yêu thì ai cũng vui vẻ và trẻ ra trông thấy.

Chưa dừng lại ở đó, một chiếc hint "rõ như mặt trời" diễn ra khi cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế khán giả để xem trailer phim. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi sát cạnh nhau, tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Trong lúc Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến lập tức đưa ly nước tới rất chu đáo.

Đáng chú ý hơn, không lâu sau đó, chính nam đạo diễn cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị bắt gặp và sự thân mật này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai khó có thể giải thích bằng hai chữ đồng nghiệp.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính nhau như sam, không ngại tương tác thân mật giữa sự kiện

Cặp đôi nhí nhố khi đứng cạnh nhau, còn tạo kiểu trái tim khi chụp ảnh

Mai Tài Phến chăm Mỹ Tâm cực tỉ mỉ

Cả hai còn uống chung một ly nước và hành độn này vô cùng tự nhiên

Kết thúc sự kiện, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục khiến dân tình dậy sóng khi ra về chung một xe. Trong lúc Mỹ Tâm giao lưu, chào hỏi khán giả, ánh mắt Mai Tài Phến dành cho cô liên tục bị camera bắt trọn. Không cần lời nói, chỉ qua ánh nhìn cũng đủ khiến nhiều người chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngồi chung xe ra về sau khi kết thúc sự kiện

Sự kiện showcase của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được netizen ví von như buổi lễ công khai của cả hai. Bởi lẽ không phải mỗi cử chỉ ngọt ngào mà khi chia sẻ về nhau, cả hai đều dành sự chân thành nhất. Như khi nhắc đến sự đồng hành của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết vô cùng an tâm khi có đàn chị lúc nào cũng hỗ trợ bên cạnh.

Cụ thể, Mai Tài Phến nói: "Trong quá trình quay, Phến nhờ chị Tâm đến set quay để hỗ trợ và xem màn hình. Có những cảnh tôi không thể chạy ra chạy vào vì khoảnh cách rất xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Và khi chị Tâm nhận lời làm NSX thì chị Tâm nói bằng giá nào cũng phải đến set quay để hỗ trợ và đồng hành với Phến để Phến có cảm giác an tâm. Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh. Trong lúc quay có những sự cố vì có cảnh không nằm trong tưởng tượng của Phến, nhưng khi quay qua thấy chị Tâm và xem chị Tâm xử lý sự cố trong vòng một nốt nhạc thì tôi thấy rất nhẹ nhõm".