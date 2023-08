Trấn Thành có phát ngôn mới về nghề diễn, thú nhận rất chua chát

Khi làm khách mời ở sự kiện công chiếu phim ngắn của 18 học viên tham gia khóa học về điện ảnh do Thanh Bùi - Kathy Uyên tổ chức, MC - Diễn viên Trấn Thành đã có chia sẻ về việc đào tạo diễn xuất hiện nay.

Sau khi xem phần thi của các học viên, Trấn Thành bày tỏ: "Sự thật luôn luôn là sự thật, sự thật hơi đau lòng 1 chút. Tôi rất quý những gì Kathy Uyên đang làm với điện ảnh, vì tôi biết là tôi cũng giống như các bạn, từng là những người không biết sẽ làm gì trong tương lai, không biết mình sẽ có được thành công trong cái nghề mà mình yêu thích không. Có nhiều người muốn chọn nghề mình thích và mong được thành công trong cái nghề đó nhưng không phải ai cũng làm được. Có những người làm cái nghề đó trước rồi mới yêu thích sau. Có những người sinh ra đã thích nghề đó, muốn làm nghề đó nhưng làm không giỏi. Vậy nên rất là khó để làm hài hòa cái mình giỏi và cái mình muốn, vì đó là 2 định nghĩa khác nhau, phải làm cho rõ".

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng cảm thấy sinh viên ngành diễn xuất thiệt thòi thì thiếu nơi đào tạo chất lượng để được cọ xát, rèn luyện bản thân. "Nếu có nhiều thì ít ra mình biết có những giới hạn nào để vượt qua và chúng ta có đang đi đúng con đường hay không. Ít ra mình đến học thì cô thầy sẽ góp ý bản thân mình tới đâu và có nên theo cái nghề diễn này hay không. Vì cái nghề này rất chua chát. To be or not to be (tạm dịch: Tồn tại hay không tồn tại). Một là các bạn có tất cả, hai là các bạn chẳng có gì hết. Mấy chục năm không có vai là không có vai. Tôi rất là sợ khi tôi nói cái gì ra sẽ làm mất tinh thần của mọi người. Nhưng vì tôi muốn tốt cho các bạn nên phải nói thật. Lý do vì sao tôi phải nói điều này, đó là bởi tôi rất quý những điều Kathy Uyên đang làm cho điện ảnh", Trấn Thành nói thêm.

Trấn Thành sinh năm 1987, được biết đến là MC, diễn viên hài nổi tiếng trước khi gặt hái thành công vang dội khi bước sang lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Trấn Thành từng học ở Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và đoạt giải 3 ở cuộc thi Én Vàng 2006.

Hiện tại, Trấn Thành đang hoạt động ở vai trò đạo diễn, diễn viên và MC. Các phim điện ảnh do Trấn Thành làm đạo diễn là Bố Già và Nhà bà Nữ đều có doanh thu trên 400 tỷ đồng.