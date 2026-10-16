Trấn Thành bị lật đổ, tụt hạng 2 trước 1 tân binh lập thành tích chưa từng có trong lịch sử

Theo số liệu cập nhật sáng 15/10, Trại Buôn Người đạt doanh thu 429 tỷ đồng sau 20 ngày công chiếu, chính thức vượt mốc 427 tỷ đồng của Bố Già - tác phẩm điện ảnh đầu tay do Trấn Thành đồng đạo diễn. Thành tích này đưa Toni Dương Bảo Anh lên vị trí đạo diễn có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh (Ảnh: FBVN)

Điều đáng nói là Trại Buôn Người không phải dự án được tung ra vào mùa phim Tết hay một dịp nghỉ lễ lớn để tận dụng lượng khán giả đến rạp tăng cao. Bộ phim khởi chiếu từ ngày 25/9, lựa chọn đề tài tội phạm, lừa đảo và buôn người xuyên biên giới, những vấn đề gai góc, không hẳn là chất liệu giải trí dễ tiếp cận với số đông. Vậy nhưng, chỉ sau khoảng 3 ngày rưỡi, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng; đến ngày 2/10 cán mốc 200 tỷ đồng, rồi lần lượt vượt 300 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng liên tục đưa tác phẩm trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý nhất năm 2026.

Trấn Thành trong phim Bố Già (Ảnh: NSX)

Trước Trại Buôn Người, Bố Già từng là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của Trấn Thành. Ra mắt năm 2021, bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, tạo cú hích lớn cho thị trường phim Việt và mở đầu hành trình làm đạo diễn điện ảnh của nam nghệ sĩ. Sau đó, Trấn Thành liên tiếp có những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Tổng doanh thu các phim của anh đã vượt 2.000 tỷ đồng, cho thấy vị thế đặc biệt của Trấn Thành tại phòng vé Việt.

Trong khi đó, Thu Trang cũng từng ghi dấu với vai trò đạo diễn cùng bộ phim đầu tay Nụ Hôn Bạc Tỷ, bộ phim đạt doanh thu khoảng 212 tỷ đồng. Việc Trại Buôn Người vượt qua cả hai cột mốc nói trên khiến thành tích của Toni Dương Bảo Anh càng đáng chú ý. Hiện Trại Buôn Người đang dần bước tới mốc 450 tỷ, hứa hẹn trở thành phim Việt ăn khách nhất 2026, vượt qua Thỏ Ơi!! cũng của chính Trấn Thành.

Thu Trang phim Nụ Hôn Bạc Tỷ

Trại Buôn Người xoay quanh Ny, nhân vật do Steven Nguyễn đảm nhận, trên hành trình tìm cách giải cứu em gái mắc kẹt trong một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Câu chuyện từ cuộc tìm kiếm người thân dần mở ra thế giới của những người bị kiểm soát, cưỡng bức lao động và buộc phải tìm cách sinh tồn giữa một hệ thống tội phạm.

Đề tài thời sự, những cảnh hành động và hành trình sinh tồn tạo nên sức hút của bộ phim, nhưng doanh thu gần 430 tỷ đồng vẫn là kết quả vượt xa mục tiêu ban đầu mà đạo diễn từng chia sẻ. Cụ thể Toni từng cho biết điều ekip mong muốn trước tiên chỉ là hòa vốn, hoàn trả khoản đầu tư cho những người đã tin tưởng dự án. Sau khoảng 5 năm phát triển và hoàn thiện, bộ phim không chỉ đạt mục tiêu thương mại mà còn vượt qua thành tích của Bố Già trong cuộc đua doanh thu phim đầu tay và dự kiến sẽ có khả năng vượt qua thêm Thỏ Ơi!!

Tất nhiên, doanh thu phòng vé không phải thước đo duy nhất quyết định chất lượng của một tác phẩm, cũng không đồng nghĩa với lợi nhuận thực tế mà nhà sản xuất thu về. Nhưng với một bộ phim đầu tay, việc liên tục vượt những cột mốc hàng trăm tỷ đồng và xác lập thành tích mới là kết quả khó có thể xem nhẹ. Ở thời điểm hiện tại, Trại Buôn Người vẫn đang được ghi nhận giữ vị trí dẫn đầu phòng vé và phải sang tới khoảng giữa tuần sau mới lại có thêm phim Việt khác ra mắt. Hành trình tại rạp chưa kết thúc đồng nghĩa con số 429 tỷ đồng có thể tiếp tục thay đổi và Toni Dương Bảo Anh có quyền kỳ vọng thêm về các cột mốc khác.