Con gái Quách Ngọc Ngoan bám bố không rời, đặc biệt yêu mến ca sĩ Phương Mỹ Chi

Mới đây, bé Sumi Thanh Nhã - con gái 7 tuổi của Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi xuất hiện trong chuyến cinetour của phim "Trại buôn người" cùng bố. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, bám bố không rời và lễ phép nói lời cảm ơn khi được khán giả tặng quà.

Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý với vai diễn Tài trong phim "Trại buôn người". Bộ phim sở hữu doanh thu vượt 400 tỷ sau 3 tuần ra rạp.

Con gái Quách Ngọc Ngoan quấn quýt bố trong buổi cinetour gần đây.

Bé Sumi Thanh Nhã, con gái của diễn viên Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel, từ nhỏ đã dành tình cảm đặc biệt cho bố và luôn thể hiện niềm tự hào về công việc diễn xuất của anh.

Theo chia sẻ, khi còn nhỏ, Sumi rất thích xem những bộ phim có bố tham gia, thậm chí từng có giai đoạn chỉ chịu ăn cơm khi được nhìn thấy bố trên màn ảnh. Với cô bé, hình ảnh người bố xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh không chỉ gần gũi mà còn mang đến niềm vui và sự thích thú.

Sumi từng bày tỏ mong muốn được tham gia đóng phim cùng Quách Ngọc Ngoan trong tương lai. Ước mơ hồn nhiên của cô bé khiến nhiều người chú ý, bởi đây không chỉ là sự yêu thích dành cho điện ảnh mà còn thể hiện mong muốn được đồng hành cùng bố trong công việc.

Bé Sumi rất thích xem phim bố đóng.

Thỉnh thoảng, Quách Ngọc Ngoan cũng đưa con gái đến các sự kiện ra mắt phim, để bé có cơ hội tiếp xúc gần hơn với môi trường nghệ thuật và những dự án mà anh tham gia.

Quách Ngọc Ngoan tiết lộ bé Sumi Thanh Nhã chính là "fan ruột" của Phương Mỹ Chi. "Con gái anh rất mong muốn gặp được Phương Mỹ Chi. Anh đã liên hệ xin contact của Phương Mỹ Chi để nhưng không được".



Bé Sumi Thanh Nhã hiện sống cùng mẹ tại Hà Nội, được đầu tư giáo dục từ sớm và nuôi dạy theo hướng hiện đại, cởi mở.

Ái nữ của Quách Ngọc Ngoan chính là "fan ruột" của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Sumi được nhận xét thông minh, lanh lợi, có khả năng nói chuyện tự nhiên bằng cả giọng miền Bắc lẫn miền Nam, đồng thời bộc lộ niềm yêu thích với ca hát và nghệ thuật.

Bên cạnh việc học, Sumi được mẹ dẫn đi du lịch, tham gia các hoạt động ý nghĩa như đi từ thiện, thăm các mái ấm và trẻ em mồ côi để bồi dưỡng lòng nhân ái từ nhỏ.

Cô bé Sumi hiện đang sống với mẹ ở Hà Nội.

Dù bố mẹ đã chia tay, cô bé vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với cả hai. Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan giữ cách ứng xử văn minh, cùng quan tâm, chăm sóc con gái. Sumi thường xuyên trò chuyện với bố qua điện thoại, đồng thời có dịp gặp gỡ, sum họp cùng bố và gia đình bên nội.