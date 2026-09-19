Nam nghệ sĩ Việt ai cũng biết mặt về Tây Ninh mở quán lẩu bình dân, tự tay giao từng đơn hàng

Tiết Cương sinh năm 1973, trưởng thành từ sân khấu và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình hài. Anh thuộc thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh và từng để lại dấu ấn qua Gala Cười, Gặp nhau cuối tuần... Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên hài, Tiết Cương còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng giúp nam nghệ sĩ tạo được màu sắc riêng trong lòng khán giả. Bên cạnh diễn xuất, anh từng thử sức ở vai trò MC, đạo diễn một số vở kịch và tiểu phẩm truyền hình. Năm 2003, Tiết Cương được trao danh hiệu Diễn viên hài được yêu thích nhất tại Gala Cười.

Tháng 4/2022, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng, sinh năm 1999 và kém nam nghệ sĩ 26 tuổi. Bà xã anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Khoảng cách tuổi tác từng khiến chuyện tình của cả hai nhận được nhiều sự chú ý, song vợ chồng Tiết Cương không quá bận tâm đến những lời bàn luận. Cả hai lựa chọn cuộc sống kín đáo, bình dị và cùng nhau vun vén tổ ấm theo cách riêng.

Tiết Cương là nam nghệ sĩ quen mặt với khán giả từ nhiều năm qua

Sau khi kết hôn, thay vì tiếp tục gắn bó với TP.HCM, Tiết Cương chủ yếu sinh sống tại Tây Ninh cùng vợ. Cách đây không lâu, nam nghệ sĩ gây chú ý khi khai trương một quán lẩu bình dân tại phường Tân An, Tây Ninh. Trong ngày đầu mở bán, diễn viên Tiết Cương cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để chúc mừng. Đáng nói, Tiết Cương không chỉ đứng phía sau việc kinh doanh mà còn trực tiếp xắn tay vào làm. Nam nghệ sĩ mặc tạp dề, phục vụ khách và thậm chí tự tay giao từng đơn hàng.

Cuộc sống hiện tại của Tiết Cương vì thế khá khác so với hình ảnh thường thấy trên sân khấu. Sau khi về quê, công việc của nam nghệ sĩ xoay quanh gia đình, kinh doanh và những thú vui cá nhân. Bên cạnh quán lẩu bình dân, anh còn tìm hiểu, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Tiết Cương đồng thời duy trì công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, thực hiện các video trải nghiệm xe, khám phá cuộc sống miền quê hoặc ghi lại những chuyến đi cùng bà xã.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ việc làm YouTube không xuất phát từ mục tiêu làm giàu mà chủ yếu vì sở thích. Công việc này giúp anh có thêm một khoản thu nhập, đồng thời duy trì kết nối với khán giả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như trước, Tiết Cương hiện tận hưởng nhịp sống chậm rãi và dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình yêu thích.

Chốn đi về của vợ chồng Tiết Cương cũng mang đậm tinh thần giản dị. Nam nghệ sĩ sống trong một căn nhà cấp 4 nằm trên khu đất khoảng 100m², xung quanh có sân vườn xanh mát. Căn nhà không quá rộng nhưng được thiết kế theo hướng thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Không gian sinh hoạt chính có một phòng ngủ rộng khoảng 35m², được cải tạo đơn giản, vừa đủ đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Phần diện tích còn lại được Tiết Cương tận dụng làm sân vườn, trồng rau, cây ăn trái và tạo không gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, nam nghệ sĩ khá khéo tay khi thường xuyên tự sửa sang, cải tạo căn nhà. Từ thay những món đồ bị hỏng đến chỉnh sửa từng góc nhỏ, anh đều tranh thủ thời gian rảnh để tự tay thực hiện thay vì thuê thợ.

Ảnh: FBNV