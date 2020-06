Trăm nghe không bằng một thấy, Big C mở Đại tiệc mê ly khuyến mại “sập sàn” các mặt hàng chất lượng

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 22, Big C "chơi lớn" mang đến "Đại tiệc mê ly - giảm giá thấp bất ngờ" khiến nhà nhà đứng ngồi không yên. Gần 500 sản phẩm có giá thấp nhất từ trước đến nay; Ưu đãi combo "22 ngàn đồng", Giảm giá 22% toàn bộ sản phẩm thiết yếu một số ngành hàng cùng rất nhiều bất ngờ khác đang chờ đón chị em từ 18.6 – 27.7.2020. Ai cũng nhanh chân để lựa chọn thực phẩm tươi ngon, đồ gia dụng phù hợp với bản thân và gia đình



Chị Hương – Quận Tân Bình chia sẻ: Thực sự bất ngờ và không tin luôn! Big C trước giờ mặt hàng nào cũng có giá rẻ, nhân dịp sinh nhật năm nay, giá lại càng rẻ hơn mà chất lượng rất đảm bảo". Chị tranh thủ mua được rất nhiều sản phẩm "xịn" giảm sâu như nước giặt Comfort giảm 50% khi mua sản phẩm thứ 2 còn 70.600 đồng, nước rửa chén Lix 4kg giảm 22% chỉ còn 48.500 đồng và dầu gội Tresemme cũng giảm 26% còn có 146.900 đồng một chai thôi.

Chương trình khuyến mại Big C luôn đánh trúng tâm lý và mong đợi của khách hàng: giá rẻ- chất lượng tốt.

Chị Nhàn – Thanh Xuân cũng không ngoại lệ, tan làm là chị ghé Big C ngay, vì nghe bạn bè đồng nghiệp xôn xao bàn tán không kìm lòng được: "Nghe mấy chị ở cơ quan kể mua được quá trời đồ giá rẻ. Nhất là hàng thực phẩm tươi sống lúc nào cũng phong phú, tươi ngon mà giá lại rẻ bất ngờ nữa. Nghe bảo các đặc sản từ Đà Lạt, Mê Kông có giá rất thấp - rất rẻ là do được Big C trực tiếp thu mua tận nguồn nên chất lượng rất đảm bảo, độ tươi ngon, hấp dẫn khỏi bàn. Nhà chị ai cũng an tâm thưởng thức. Về nhà chị sẽ khoe ngay với mấy chị cùng phố đi "mê ly cùng Big C" mới được."

Còn ngại gì không đến Big C thưởng thức đại tiệc hoa quả ngay thôi!

Với Đại tiệc mê ly mừng sinh nhật 22 tuổi, Big C mang đến ưu đãi hết sức đặc biệt: Giảm 22% toàn bộ sản phẩm của một số ngành hàng:

● 18/6 – 22/6: Giảm 22% các sản phẩm Gạo

● 22/6 – 24/6: Giảm 22% các sản phẩm xịt muỗi, xịt côn trùng các loại

● 25/6 – 28/6: Giảm 22% các sản phẩm nước tinh khiết/ nước khoáng/ nước khoáng có ga/ có vị các loại

● 29/6 – 1/7: Giảm 22% các sản phẩm chống nắng

Ngoài ra, các sản phẩm gia dụng cũng có chương trình "Combo 22 ngàn" - khách hàng sẽ được mua sản phẩm thứ 2 trong bộ combo với giá chỉ 22 ngàn.

Một số mặt hàng tiêu dùng đang có giá rất thấp tại sinh nhật Big C

Rất nhiều ưu đãi khác đang chờ đón chị em trong dịp sinh nhật 22 năm Big C. Hãy ghé ngay Siêu thị Big C gần nhất để mua sắm các sản phẩm thiết yếu với giá rất rẻ cho gia đình thôi.

Lưu ý: Giá sản phẩm tại mỗi khu vực có thể thay đổi, vui lòng tham khảo chương trình khuyến mãi tại https://www.bigc.vn/