Trâm Anh xoá ảnh chung và unfollow JustaTee, đăng dòng trạng thái:" Vừa tự tay xoá đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xoá đi thôi"

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi netizen phát hiện Trâm Anh có động thái lạ liên quan đến JustaTee. Cụ thể, nửa đêm netizen phát hiện loạt ảnh chụp chung giữa hai người trên trang cá nhân của Trâm Anh đã "không cánh mà bay", đồng thời cô cũng bị phát hiện đã bỏ theo dõi (unfollow) ông xã.

Chưa dừng lại ở đó, cùng thời điểm với lúc unfollow chồng, Trâm Anh còn đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Theo đó, Trâm Anh đăng đàn: "Vừa tự tay xoá đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xoá đi thôi". Đồng thời, trước đó vài ngày, cô liên tục than vãn buồn bã, mong Tết nhanh qua. Cụ thể, Trâm Anh từng chia sẻ vào 1 tuần trước: "Tại sao ai cũng có thể bắt nạt được tôi".

Về phía JustaTee, theo ghi nhận vào sáng 23/2, anh vẫn còn theo dõi tài khoản cá nhân của Trâm Anh.

Trâm Anh không theo dõi tài khoản MXH của JustaTee (Ảnh: Instagram nhân vật)

Loạt ảnh chụp chung của cả hai cũng mất hút trên Intagram của cô (Ảnh: Instagram nhân vật)

Dòng trạng thái gây hoang mang của Trâm Anh ngay thời điểm bị phát hiện huỷ theo dõi chồng (Ảnh: Instagram nhân vật)

Động thái gần nhất của Trâm Anh là đăng ảnh bầu con thứ 3 (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trâm Anh vẫn còn trong danh sách theo dõi của JustaTee (Ảnh: Instagram nhân vật)

Trước khi về chung một nhà với JustaTee thì Trâm Anh được biết tới là hot girl Hà Thành nổi tiếng trên mạng xã hội. Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm bên nhau. Mối tình đẹp của cả hai khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Vào dịp 1/1 vừa qua, JustaTee và Trâm Anh còn công khai đang chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ 3.