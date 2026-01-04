Trong một cuộc khảo sát mới nhất, 70 chuyên gia trong ngành giải trí đã bình chọn Perfect Crown (Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21) do IU và Byeon Woo Seok đóng chính là bộ phim truyền hình được mong chờ nhất năm 2026 với 12 phiếu bầu.

Kết quả này không gây bất ngờ bởi ngay từ khi công bố teaser tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2025, Perfect Crown đã trở thành tâm điểm bàn tán nhờ nội dung mới lạ và dàn cast "trong mơ".

Phim lấy bối cảnh giả tưởng đầy lôi cuốn: Hàn Quốc thế kỷ 21 dưới chế độ quân chủ lập hiến. Tại đây, câu chuyện tình giữa hai con người ở hai cực của xã hội đã mở ra những góc nhìn sâu sắc về quyền lực và tự do.

Seong Hee Joo (IU) là nữ tài phiệt nắm trong tay quyền lực tài chính tối thượng. Cô có tất cả những gì tiền bạc có thể mua được nhưng lại luôn cảm thấy ngạt thở, lạc lõng vì thân phận “thường dân” giữa những quy tắc ngầm của giới quý tộc.

Trong khi đại quân Lee Wan (Byeon Woo Seok) là con trai nhà vua, người mang dòng máu hoàng tộc cao quý nhất nhưng lại không có bất cứ thứ gì trong tay. Anh phải đối mặt với sự kiểm soát gay gắt từ thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon), người luôn tìm cách bảo vệ con trai ruột của mình, đồng thời còn bị ép buộc phải kết hôn.

Giữa lúc đó, Seong Hee Joo bất ngờ xuất hiện và chủ động cầu hôn anh, khiến tất cả sửng sốt. Trước lời cầu hôn bất ngờ này, đại quân Lee Wan tỏ ra thờ ơ, nhưng Hee Joo lại không ngừng tiến công, thẳng thắn thổ lộ: "Em đã rất muốn gặp anh".

Dường như nỗ lực của cô đã có kết quả khi đại quân Lee Wan bắt đầu dành cho cô những cử chỉ ấm áp. Và rồi, câu nói mang tính bước ngoặt vang lên: "Hãy chuẩn bị trở thành phu nhân đại quân." Từ đây, câu chuyện khuấy động cả Hàn Quốc của Seong Hee Joo và đại quân Lee Wan chính thức bắt đầu.

Sự đối lập giữa một người phụ nữ "giàu sang nhưng không danh giá" và một người đàn ông "danh giá nhưng trắng tay" đã tạo nên một mối quan hệ vừa đối lập vừa xót xa, hứa hẹn những màn "ngược tâm" lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Các chuyên gia chọn dàn diễn viên là lý do lớn nhất khiến Perfect Crown được mong đợi, bên cạnh ý tưởng độc đáo về quân chủ lập hiến hiện đại. Sự chênh lệch chiều cao lý tưởng và khí chất "sang chảnh" đồng điệu của IU và Byeon Woo Seok được kỳ vọng sẽ tạo nên những phản ứng hóa học bùng nổ.

Sức nóng của phim còn đến từ những chia sẻ đầy cảm xúc của IU và Byeon Woo Seok tại lễ trao giải cuối năm 2025. Cặp đôi thừa nhận dự án này là một thử thách lớn khi phải lột tả sự giằng xé giữa bản ngã cá nhân và trách nhiệm với gia tộc.

Riêng IU bày tỏ hy vọng tại lễ trao giải năm sau, tác phẩm sẽ được đề cử tại hạng mục Phim truyền hình của năm và Byeon Woo Seok cũng bật cười bày tỏ sẽ cùng cô cố gắng hết sức để biến điều đó thành sự thật.

Trước đó, cả IU và Byeon Woo Seok đều gây sốt châu Á với 2 tác phẩm gần nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và Cõng Anh Mà Chạy, nên khán giả đổ dồn sự chú ý vào màn tái xuất tiếp theo của bộ đôi.

Tập 1 của Perfect Crown dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 3 năm 2026. Bên cạnh chiếu trên đài MBC vào đầu năm 2026, phim cũng sẽ phát sóng song song qua Disney+ để tiếp cận với khán giả toàn cầu.

Một số bình luận của netizen:

- Tôi rất phấn khích, không thể chờ đợi thêm.

- Khi nào chúng ta mới có thể xem.

- Ôi còn lâu lắm! Sao không chiếu luôn.

- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ngày 2 anh chị sẽ hợp tác trong một tác phẩm như này luôn. Hóng ngày lên sóng quá.

- Cả hai người tôi thích đóng cùng 1 phim. Đáng mong chờ.

- Sắp bùng nổ cả nước cho xem.