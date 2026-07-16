Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM, vượt quãng đường hơn 1.700 km trước khi được ghép thành công.

Người nhận tim là bệnh nhi nam, 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim với phân suất tống máu giảm nặng. Từ tháng 3/2026, người bệnh đã trải qua 6 lần nhập viện do các đợt suy tim mất bù.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Người hiến tim là một người bệnh nam 49 tuổi tại Hà Nội, được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ê-kíp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình lấy đa tạng. Từ nghĩa cử của người hiến, tim, gan, thận và giác mạc được tiếp nhận, điều phối để ghép cho 4 người bệnh, đồng thời trao cơ hội phục hồi thị lực cho những trường hợp phù hợp.

Trong suốt hành trình vận chuyển, trái tim hiến được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn. Nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép và chức năng tim sau ghép, toàn bộ quá trình được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Trái tim được vận chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: BVCC)

GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết: “Chỉ sau 60 phút thực hiện các miệng nối và tái lập tuần hoàn, trái tim đã đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực người nhận, huyết động sau phẫu thuật ổn định. Kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối chặt chẽ, bảo quản tim hiến đúng quy trình và vận chuyển khẩn trương, giúp trái tim duy trì chức năng tốt sau hành trình dài”.

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược đã thực hiện thành công 14 trường hợp ghép tim và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép.

Quy trình ghép tạng được vận hành đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các đơn vị hỗ trợ.

Bệnh viện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình vì nghĩa cử nhân ái cao đẹp. Quyết định nhân văn trong thời khắc đau thương ấy đã mở ra tương lai mới cho nhiều cuộc đời, lan tỏa giá trị cao quý của việc hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người và tiếp nối sự sống bằng tình yêu thương.