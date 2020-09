Trải qua 2 mùa dịch, Trung thu 2020 thật đặc biệt bởi những khoảnh khắc cả gia đình bình an bên nhau

Khi hạnh phúc đơn giản chỉ là giây phút đoàn tụ bên nhau

Trải qua 2/3 năm "nghỉ từ Tết đến Hè" và nghỉ từ Hè tới…Tết Trung thu do dịch bệnh Covid, hơn hết, giá trị của tình thân, của gia đình ngày càng khăng khít và gắn bó hơn. Đón Trung thu 2020 trong mùa "bình thường mới lần 2" sẽ là niềm vui khi cả gia đình đoàn tụ bên nhau khỏe mạnh.

Đoàn viên bên gia đình luôn là điều đáng quý nhất mỗi dịp Trung thu

Chị Nhật Lệ, một phụ huynh có con nhỏ 5 tuổi tại Hà Nội chia sẻ: "Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch nên mình chưa có nhiều cơ hội cho bé ra ngoài vui chơi. Kì nghỉ dài nhất với bé chắc là được về quê chừng 1 tuần chơi với ông bà ngoại. Nhiều lúc thấy con cũng buồn, nhưng bố mẹ cũng bận việc quá, chỉ cố gắng thu xếp thêm thời gian bên con mỗi tối hay cuối tuần, chứ không biết làm gì hơn."

Thay vì đi chơi xa, nhiều gia đình chọn đón Trung thu tại các địa điểm an toàn, thú vị như trung tâm thương mại với đa dạng trải nghiệm cho các thành viên.

Cùng cảnh ngộ với chị Lệ, nhiều phụ nữ ở các thành phố lớn cũng gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa đời sống công việc và thời gian dành cho con cái, gia đình. Sau 2 đợt dịch bùng phát kéo dài gần hết năm 2020, Trung Thu này chính là thời điểm lý tưởng để gắn kết các thế hệ trong gia đình như một dịp xả hơi, thư giãn khi sóng gió đã dần đi qua, cùng nhau ra ngoài vui chơi, mua sắm, quây quần bên những nhà hàng ấm cúng… để bù lại cho những ngày tháng "chôn chân" ở nhà.

Tuy nhiên, việc lựa chọn đi chơi Trung Thu ở đâu để phù hợp với nhu cầu, sở thích của cả 3 thế hệ trong gia đình lại không phải bài toán dễ dàng, khi vừa cần đảm bảo vấn đề an toàn cho người lớn tuổi vừa có không gian đông vui nhộn nhịp cho trẻ em. Do đó, các điểm đến an toàn - tiện lợi với nhiều hoạt động thú vị như trung tâm thương mại trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều gia đình thành thị, "tất cả trong một" từ ẩm thực, mua sắm cho đến khu vui chơi, phù hợp với người lớn tuổi – không cần di chuyển nhiều từ điểm này sang điểm khác.

Khám phá Trung Thu trong thế giới cổ tích khổng lồ Vincom

Luôn là điểm đến thu hút trẻ em và gia đình trong lễ Trung thu với nhiều chương trình đặc sắc, năm nay Vincom tiếp tục mang tới đại tiệc Trăng rằm đầy màu sắc, truyền tải nhiều bài học ý nghĩa về sự đoàn kết, tin tưởng, sẻ chia và hy vọng.

Mùa Trung thu năm nay các bạn nhỏ có thể tham gia vào cuộc phiêu lưu của Tít và Mít để giải cứu Kinh đô Ánh Trăng và Vương quốc Thỏ Ngọc tại Vincom

Các TTTM Vincom Mega Mall Times City, Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Đồng Khởi… đều được trang trí ấn tượng, khắc họa các tiểu hành tinh trên chuyến phiêu lưu của Tít & Mít tạo nên những điểm nhấn đặc biệt: Hành tinh Mê cung Đèn Ông Sao, Hành tinh Đèn Kéo Quân, Hành tinh Thương cảng Đèn Lồng. Đặc biệt, các bé sẽ "thích mê" Kinh đô Ánh trăng tại Vincom Mega Mall Royal City và thế giới Hoa Đăng Đèn Lồng lớn nhất Việt Nam tại Vincom Center Landmark 81.

Hành tinh Đèn Ông Sao với con đường đèn lồng rực rỡ

Thế giới màu sắc trong ngày hội trông trăng dành cho các bé và gia đình còn trở nên rực rỡ hơn với Cây hoa đăng kỷ lục lớn nhất Việt Nam tại Vincom Mega Mall Royal City - Địa điểm check in nhất định phải ghé qua dịp này.

Cây Hoa đăng đèn lồng lớn nhất Việt Nam với những điều ước nguyện tích cực bình an

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần từ 19/09 - 01/10, trò chơi công nghệ tương tác dành cho trẻ em và các bạn trẻ với tên gọi "Chinh phục cung trăng Vincom" sẽ chính thức khởi động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng với đó là chuỗi hoạt động giải trí đầy thú vị đợi bé khám phá. Tâm điểm của chuỗi hoạt động này là chương trình "Phá cỗ đêm rằm" được tổ chức ngày 01.10 – Đêm Trung thu. Không chỉ được thử tự tay làm các loại đèn ông sao, tham gia thử thách "Bước chân diệu kỳ", "Nhắm mắt vượt mê cung" vào ban ngày, các bé còn được đón một tối trung thu tưng bừng với hàng loạt hoạt động thú vị như diễu hành rước đèn trong TTTM, múa lân, phá cỗ, chương trình ca nhạc thiếu nhi…

Gia đình quây quần bên nhau cùng đón mùa Trăng rằm 2020

Bên cạnh những ưu đãi mua sắm các sản phẩm dành cho trẻ em từ các thương hiệu lớn như My Kingdom, nhà sách Phương Nam, Funny Land, Rabity, MOM&BABY, Fahasa… Vincom còn tấp nập với các thương hiệu quán ăn, nhà hàng nổi tiếng như HaiDiLao Hotpot, Pizza 4P's, KOI Thé, v..v phù hợp cho nhu cầu của các gia đình để cùng đón một mùa Trăng ngập tiếng cười, hạnh phúc và hy vọng.