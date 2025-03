Trai ngoan quốc dân đến cả Dispatch cũng muốn bảo vệ

Kim Seon Ho những ngày này đang là một cái tên rất hot nhờ sự trở lại ở bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Tôi Quả Quýt. Ban đầu ít nhiều gây tranh cãi bởi đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh sau 4 năm vướng phải lùm xùm đáng tiếc nhưng hiện, chỉ sau 4 tập phim đã lên sóng, Kim Seon Ho hoàn toàn chinh phục được người xem, trở thành cái tên một lần nữa được khán giả săn đón nhiệt tình.

Hành trình hơn 10 năm âm thầm khẳng định bản thân

Sau khi theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul, Kim Seon Ho bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực sân khấu kịch vào năm 2009. Trong gần 10 năm gắn bó với kịch nghệ, Kim Seon Ho đã tham gia hàng loạt vở diễn đình đám. Những năm tháng trên sân khấu giúp anh mài giũa khả năng diễn xuất một cách bài bản, đồng thời rèn luyện kỹ năng biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt - một trong những điểm mạnh lớn nhất của Kim Seon Ho sau này.

Sự nghiệp sân khấu của Kim Seon Ho kéo dài gần một thập kỷ, và dù là một gương mặt sáng giá trong giới kịch nghệ, anh vẫn chưa được khán giả đại chúng biết đến. Tới năm 2017, ở tuổi 31, Kim Seon Ho mới chính thức ra mắt màn ảnh nhỏ với bộ phim Good Manager. Dù chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng khả năng diễn xuất linh hoạt của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cùng năm đó, anh tiếp tục gây ấn tượng với vai cảnh sát tân binh hài hước nhưng chân thành trong Two Cops, vai diễn thành công đã mở ra nhiều cơ hội lớn hơn trong sự nghiệp của anh.

Giai đoạn 2018 - 2019, Kim Seon Ho tiếp tục thử sức với những vai diễn đa dạng trong các bộ phim như:100 Days My Prince, Welcome to Waikiki 2,... Mặc dù vẫn chỉ đảm nhận các vai phụ hoặc vai thứ chính, nhưng diễn xuất duyên dáng và tự nhiên của Kim Seon Ho đã giúp anh dần có chỗ đứng trong làng phim truyền hình Hàn Quốc.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Kim Seon Ho khi anh tham gia bộ phim Start-Up cùng Suzy và Nam Joo Hyuk. Trong phim, anh vào vai Han Ji Pyeong, một nhà đầu tư thông minh, giàu có nhưng có quá khứ cô độc. Dù chỉ là vai nam phụ, nhưng nhân vật Han Ji Pyeong với sự ngọt ngào, ấm áp đã khiến hàng triệu khán giả "đổ gục". Vai diễn này giúp anh bùng nổ danh tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Cái tên Kim Seon Ho trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên nhiều nền tảng như Naver, Twitter, và anh còn được gọi là Bé Ngoan quốc dân – biệt danh xuất phát từ câu thoại trong phim.

Sau thành công rực rỡ của Start-Up, Kim Seon Ho tiếp tục đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển) đóng cùng Shin Min Ah. Trong phim, anh vào vai Hong Du Sik, một chàng trai tốt bụng, giỏi giang và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong làng Gongjin. Với bối cảnh tại vùng biển thơ mộng, bộ phim không chỉ mang đến một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, chữa lành mà còn giúp khán giả cảm nhận được hơi thở cuộc sống bình dị nhưng ấm áp.

Bê bối chấn động và sự vực dậy mạnh mẽ

Sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Kim Seon Ho bất ngờ đối mặt với một scandal cá nhân vào tháng 10/2021, khi một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn mạng tố cáo anh có hành vi không đúng đắn với bạn gái cũ. Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, khiến anh phải rút khỏi một số dự án và mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, sự thật dần được hé lộ khi truyền thông vào cuộc. Dispatch đã cung cấp bằng chứng chứng minh rằng câu chuyện ban đầu đã bị bóp méo, và Kim Seon Ho thực chất không hề có hành vi sai trái như bị cáo buộc. Đây cũng là lần hiếm hoi ông lớn Dispatch quyết định "nhúng tay" điều tra, bảo vệ sự trong trong sạch cho một nam nghệ sĩ. Nhờ vậy, Kim Seon Ho thành công bảo vệ hình tượng "trai ngoan" nhưng vẫn phải ở ẩn suốt một thời gian dài.

Sau khoảng thời gian tạm rời xa ánh đèn sân khấu, Kim Seon Ho đã có màn trở lại mạnh mẽ vào năm 2022 với vở kịch Touching the Void và sau đó là bộ phim điện ảnh The Childe (2023). Dù từng trải qua biến cố, nam diễn viên vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, không lên tiếng trách móc hay đôi co mà chỉ tập trung vào công việc. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm tin tưởng và yêu mến anh hơn.

Khi Cuộc Đời Cho Tôi Quả Quýt : Màn Trở Lại Mạnh Mẽ Nhất Sau Sóng Gió

Sau những biến cố tưởng chừng có thể nhấn chìm sự nghiệp, Kim Seon Ho không chỉ đứng dậy mà còn trở lại một cách đầy ngoạn mục với Khi Cuộc Đời Cho Tôi Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines). Đây không chỉ là một bộ phim truyền hình mới, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hồi sinh của anh trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, Kim Seon Ho vào vai Park Cheong Seop, một họa sĩ có vẻ ngoài bất cần, trầm lặng nhưng lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến nữ chính Geum Myeong (IU thủ vai). Ở hồi kết của phim, sau khi xuất ngũ, Cheong Seop trở lại và có vẻ sẽ một lần nữa bước vào cuộc đời Geum Myeong, chinh phục và cưới cô.

Hai tạo hình trái ngược của Kim Seon Ho trong phim

Khi Cuộc Đời Cho Tôi Quả Quýt không chỉ là một bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Seon Ho, mà còn là minh chứng cho việc anh chưa bao giờ đánh mất phong độ của mình. Một sự trở lại đầy mạnh mẽ, đầy thuyết phục – và lần này, không gì có thể ngăn cản anh nữa.