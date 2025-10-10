Trải nghiệm thực tế tại UWE Bristol giúp học sinh chọn đúng ngành học, đúng nghề

Với mong muốn giúp học sinh có cái nhìn rõ ràng, thực tế hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong việc chọn ngành, nghề, chương trình “1 ngày khám phá bản thân cùng UWE Bristol” đã mang đến nhiều trải nghiệm kết hợp giữa học tập, khám phá và hoạt động mô phỏng doanh nghiệp đầy hấp dẫn.

Những sai lầm khi lựa chọn ngành học

Sáng sớm, đoàn học sinh lớp 12 Trường THPT Đoàn Thị Điểm đã có mặt tại trường Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol) ở Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Đông. Ngay những phút đầu, không khí hào hứng đã hiện rõ trên gương mặt các em học sinh chuẩn bị vào hành trình đặc biệt – “1 ngày khám phá bản thân cùng UWE Bristol”.

Tại tầng 16, tòa A10, các em học sinh được đón tiếp và giới thiệu tổng quan về chương trình cũng như môi trường đào tạo quốc tế chuẩn Anh của Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol). Đây là cơ hội để học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chọn ngành đúng với năng lực, sở thích và thế mạnh của bản thân, thay vì chạy theo “mác trường top” hay xu hướng thời thượng.

Tiến sĩ Đồng Xuân Đảm – Giám đốc điều hành UWE Bristol tại Phenikaa Campus chia sẻ cùng các em học sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Tiến sĩ Đồng Xuân Đảm – Giám đốc điều hành UWE Bristol tại Phenikaa Campus đã chỉ ra sai lầm thường gặp khi chọn ngành của nhiều học sinh, phụ huynh. Những sai lầm phổ biến như: chọn trường trước rồi mới tính đến ngành học; chọn theo điểm số mà bỏ qua năng lực cá nhân cũng như sở thích. Nhiều bạn thường chọn trường trước thay vì chọn ngành, hoặc chọn trường vì danh tiếng “top” mà không tìm hiểu xem ngành mình quan tâm có phải thế mạnh của trường, và liệu trường đó có mang lại thêm nhiều giá trị cho bản thân hay không…

“Để chọn ngành học cho phù hợp, các bạn nên tìm hiểu thông tin từ các website trong và ngoài nước về triển vọng của ngành/nghề mà mình muốn theo học. Với mỗi ngành, cần xác định rõ ngành đó đòi hỏi những kỹ năng, chuyên môn gì, từ đó đối chiếu xem chương trình đào tạo của trường có đáp ứng đúng yêu cầu không.

Nếu chỉ chạy theo xu hướng “hot”, phong trào sẽ khiến sinh viên dễ mất phương hướng, dễ nản khi theo học. Quan trọng vẫn là lựa chọn phù hợp với năng lực, đam mê và điều kiện của bản thân. Dù chọn ngành cũ hay ngành mới, yếu tố then chốt là dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng thử thách, chấp nhận thất bại và không ngừng làm mới bản thân. Đó chính là nền tảng để phát triển bền vững và hạnh phúc trong tương lai” – đại diện trường chia sẻ.

Tại “1 ngày khám phá bản thân cùng UWE Bristol”, các em học sinh đã được trải nghiệm công cụ UWE Career Tester, phân tích tính cách, điểm mạnh và định hướng nghề nghiệp dựa trên các bài kiểm tra. Nhiều bạn bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu được “soi chiếu” bản thân để từ đó hiểu rõ hơn mình phù hợp với lĩnh vực nào.

Học đi đôi với trải nghiệm thực tiễn

Không chỉ tham gia lớp học định hướng nghề, học sinh còn được trải nghiệm thực tế qua lớp học ứng dụng ngành Kinh tế – Kế toán thông qua Business Game. Đây là hoạt động mô phỏng quy trình khởi nghiệp và kinh doanh trong thực tế do UWE thiết kế với 4 phiên thử thách hấp dẫn:

Đấu giá thương hiệu: Mỗi nhóm phải đấu giá để sở hữu thương hiệu riêng (Café, Thời trang, Nhà hàng, Giày).

Mua nguyên vật liệu: Doanh nghiệp đối mặt với biến động giá cả thị trường, buộc phải nhanh nhạy trong chiến lược mua hàng.

Sản xuất sản phẩm: Từ nguyên liệu, các nhóm thiết kế sản phẩm bằng thủ công (gấp hộp, vẽ logo, đóng gói mô phỏng) và công nghệ (thiết kế logo, nhận diện thương hiệu trên màn hình cảm ứng).

Triển lãm & bán hàng: Các “doanh nghiệp trẻ” trình bày ý tưởng, trưng bày sản phẩm và thuyết phục khách hàng giả định mua hàng.

Các em đã được trải nghiệm thực tế một số ngành học thông qua những Business Game

Không khí sôi nổi, cạnh tranh, giàu tính sáng tạo đã giúp các em có thêm những kỹ năng. Sau chương trình, không ít em chia sẻ rằng đã nhận ra: ngành học đúng không chỉ giúp bản thân hứng thú trong quá trình học tập, mà còn mang lại động lực phát triển lâu dài. Những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, sáng tạo, giao tiếp, xử lý tình huống… quan trọng không kém kiến thức.

Những hoạt động như Business Game hay workshop định hướng nghề nghiệp là minh chứng cho sự gắn kết giữa giáo dục và thực tiễn. Thay vì để học sinh “tự mày mò” giữa biển thông tin, UWE Bristol mang tới các công cụ, hoạt động thực tiễn để giúp các em hiểu rõ bản thân và định vị chính xác hướng đi tương lai.

Điều khác biệt ở UWE Bristol là triết lý “Học đi đôi với trải nghiệm thực tiễn”. Đồng hành cùng các em là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Sinh viên thường xuyên được tiếp cận bài tập tình huống, đề án liên ngành, các dự án mô phỏng theo chuẩn doanh nghiệp và thực hành trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa giảng đường và doanh nghiệp. Điều này là lợi thế giúp sinh viên “ra nghề” không bỡ ngỡ mà sẵn sàng gia nhập thị trường lao động chuyên nghiệp.