Trải nghiệm thông minh không chạm với khóa cửa thông minh tích hợp camera từ EZVIZ

Tháng 9/2024 - Đánh dấu bước đột phá mới trong dòng sản phẩm khóa cửa thông minh, thương hiệu camera hàng đầu Việt Nam gây chú ý trong việc cho ra mắt DL50FVS. Sản phẩm không chỉ là khóa cửa thông minh thông thường, mà còn là thiết bị đa năng hoạt động như camera an ninh và chuông cửa video, mang đến khả năng truy cập an toàn và tiện lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều gia đình Việt.



Phá bỏ giới hạn khóa cửa thông thường

Khác so với các loại khoá cửa truyền thống chỉ 1 phương thức mở khoá duy nhất, DL05FVS đặc biệt hữu ích, phát huy an ninh tối đa khi đối diện với những "siêu trộm" chuyên bẻ khóa bằng việc trang bị cho mình hàng loạt các phương thức mở khóa linh hoạt, tiên tiến nhất hiện nay như: dấu vân tay, mật mã, khóa bluetooth,... Đáng chú ý là công nghệ nhận diện khuôn mặt siêu tốc chỉ dưới 1,5 giây nhờ chip AI mạnh mẽ, thông minh, bất kể lớp trang điểm hay góc độ phức tạp; công nghệ này không thể bị đánh lừa kể cả tranh ảnh thông thường, mang lại mức độ an toàn cao, giúp gia chủ, trẻ em, người già ra vào nhà nhanh chóng và dễ dàng, thuận tiện hơn.

Xuất phát từ nhu cầu ưu tiên yếu tố an ninh, EZVIZ DL50FVS còn giúp gia chủ có thể mở khoá cho người thân, bạn bè, người giúp việc,... thông qua điều khiển từ xa và mã truy cập tạm thời. Người dùng dễ dàng kiểm soát, khóa hoặc mở cửa từ xa ở bất cứ đâu. Nhờ vậy có thể quản lý việc thuê căn hộ, thuê nhà ngay cả khi không có mặt. Mỗi phương thức mở khóa đều được thiết kế với độ bảo mật và tin cậy cao, lịch sử ra vào đều được ghi lại, gia chủ dễ dàng kiểm tra được lịch sử truy cập vào thời điểm cụ thể, cung cấp giải pháp tăng cường trong việc kiểm soát an ninh.

Được thiết kế tinh tế phù hợp với mọi phong cách nhà ở hiện đại, DL50FVS là sản phẩm đa năng mang đến sự sang trọng và trải nghiệm an ninh hoàn toàn cho người dùng

Tăng tính kết nối, tiện lợi an toàn



EZVIZ tối ưu hóa trải nghiệm tiện nghi cho người dùng bằng việc tích hợp camera trên thân khoá - đóng vai trò như một mắt thần thông minh kết nối với khách từ xa. Với DL50FVS, chỉ cần nhìn vào màn hình, gia chủ đã nắm được mọi hoạt động, vừa đàm thoại hai chiều, vừa dễ dàng xác định danh tính và mục đích của khách ghé thăm thông qua hình ảnh chất lượng cao được truyền trực tiếp đến điện thoại.

DL50FVS hoạt động như một camera thông minh, giúp bạn nhận biết vị khách nào đến thông qua điện thoại được kết nối từ xa

DL50FVS cũng sở hữu lợi thế về thiết kế đảm bảo tính an toàn cho người dùng. Cụ thể, mã mở khoá sử dụng là một chuỗi ký tự phức tạp, trong đó chỉ có một số ít là mã số chính xác, phần còn lại là các ký tự ngẫu nhiên khiến việc đoán mã trở nên cực kỳ khó khăn ngay cả khi kẻ gian có cơ hội nhìn trộm quá trình nhập mã. Thêm vào đó, DL50FVS được tích hợp chuông báo động, nhờ vậy, khoá cửa hạn chế tình các nỗ lực đột nhập trái phép.



Về khả năng vận hành, DL50FVS được trang bị pin sạc dung lượng cao 5.000 mAh, cho phép bảo vệ liên tục và ổn định. Trong tình huống khẩn cấp khi pin cạn kiệt, DL50FVS cho phép kết nối với nguồn sạc dự phòng, đảm bảo khả năng truy cập liên tục và không gián đoạn.

Nhìn chung, vượt xa khỏi công năng thiết yếu của một ổ khóa thông thường, DL50FVS đáp ứng nhu cầu về tính an toàn, tiện lợi và thấu hiểu người dùng thời đại số. Không chỉ mang đến sự an tâm, DL50FVS thực sự là sản phẩm giúp nâng tầm trải nghiệm sống với sự thảnh thơi không cần chạm cho phép nắm trọn mọi quyền kiểm soát an ninh cho cả gia đình.

DL50FVS hiện đã được mở bán chính thức tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm về sản phẩm cùng những ưu đãi giới hạn trong tháng 9 như Miễn phí lắp đặt, tặng ngay Robot hút bụi thông minh EZVIZ tại đây: LINK

Về EZVIZ

Được thành lập từ năm 2013, EZVIZ là thương hiệu smarthome có tầm nhìn mới về xây dựng không gian sống thông minh và tiện nghi cho mọi nhà thông qua những nỗ lực phát triển các thiết bị smarthome cao cấp, kết hợp tính năng mạnh mẽ nhằm bảo vệ tổ ấm và nâng tầm chất lượng sống. Là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nhà thông minh, EZVIZ từng bước kiến tạo tương lai thông qua những đổi mới công nghệ vượt trội, chất lượng sản phẩm cao cấp cùng dịch vụ đám mây đáng tin cậy. Có mặt tại hơn 130 quốc gia, EZVIZ được hàng triệu người dùng và gia đình tin tưởng.