Mới đây, mạng xã hội rần rần thả tim trước đoạn clip của một TikToker khi chia sẻ hình ảnh xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào ngày 27/4. Bởi chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng đoạn clip thu hút gần 400k lượt xem và cả ngàn bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ, trầm trồ vì chiếc view xem “concert Quốc gia” đúng chuẩn định nghĩa “thắng đời”.

Không phải xếp hàng từ quá sớm, cũng như không “dầm mưa dãi nắng” hay cắm trại xuyên đêm, cô bạn này xem “concert Quốc gia” từ phòng hạng tổng thống (president suite) của Rex Hotel - khách sạn 5 sao nằm trên đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Bến Nghé, Quận 1 (TP.HCM). Từ cửa sổ phòng sẽ nhìn thẳng xuống phố đi bộ nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ngoài ra đứng tại sân thượng của khách sạn cũng có thể nhìn thấy rõ màn trình diễn của trực thăng, máy bay tiêm kích trên bầu trời cực mãn nhãn.

Clip xem "concert quốc gia" Day 4 từ phòng hạng tổng thống khiến nhiều người trầm trồ

Được biết, chủ nhân đoạn video đang “gây sốt” này là Trà My (SN 2003, TP.HCM), cô bạn sở hữu gần 130k lượt theo dõi trên TikTok. Chia sẻ với chúng tôi, Trà My cho biết gia đình đã đặt phòng ngay trước ngày tổng duyệt một hôm và may mắn có được phòng đẹp. “Gia đình mình cũng biết dịp lễ 30/4 các khách sạn trung tâm thường hết phòng nên cũng đã rất nhanh chóng để liên hệ. Mong muốn của gia đình mình là vừa có thể theo dõi được toàn bộ không khí diễu binh từ vị trí thuận lợi, vừa đảm bảo được sự thoải mái và ưu tiên cho sức khỏe của mọi người. Bởi trong gia đình cũng có người lớn tuổi là bà mình, bay từ ngoài Bắc vào để dự không khí này”, Trà My bày tỏ.

Theo kế hoạch, gia đình Trà My chỉ theo dõi duy nhất buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào ngày 27/4. Còn ngày 30/4 do tình hình sức khỏe cũng như lịch trình của gia đình nên không tham gia theo dõi tiếp tục.

Trà My

Cô bạn cùng bà ngoại và gia đình xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành từ view khách sạn

Về chi phí, Trà My cho hay bản thân cô không nắm rõ chi tiết do người lớn trong gia đình chi trả. Song tính tổng chi phí cho toàn bộ trải nghiệm, Trà My cho biết con số rơi vào khoảng trên 20 triệu đồng và dưới 30 triệu đồng.

“Với mình đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Ở trong không gian chỉn chu, sang trọng, được thưởng thức đồ ăn nhẹ vào theo dõi buổi tổng duyệt hoành tráng, mình nghĩ đây là định nghĩa kiểu ‘thắng đời’. Đặc biệt, khoảnh khắc từ trên cao nhìn thấy các đoàn diễu binh đều tăm tắp, Quốc kỳ tung bay và không khí náo nhiệt tràn ngập các tuyến phố khiến mình vừa tự hào vừa rưng rưng xúc động”, Trà My nói thêm.

Bên trong căn phòng hạng tổng thống với tổng chi phí 30 triệu đồng

View nhìn ra trụ sở UBND TP.HCM

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc nhiều người bày tỏ rằng ở khách sạn có view đẹp nhưng không khí sẽ không vui bằng trực tiếp đứng dưới các tuyến phố, Trà My chia sẻ: “Mình cũng đồng ý là nếu trực tiếp hòa mình dưới đường phố thì không khí chắc chắn sẽ sôi động, náo nhiệt hơn nhiều. Tuy nhiên, do sức khỏe của mình cũng như gia đình không đủ để đứng thời gian dài như vậy nên đã ưu tiên chọn cách xem từ khách sạn. Nhất là bà ngoại mình, bà năm nay 85 tuổi nên các con, cháu trong nhà cũng mong muốn để bà có trải nghiệm thoải mái, trọn vẹn và ý nghĩa nhất”.

Cuối cùng, với những bình luận nhận xét Trà My là “rich kid” chính hiệu, cô bạn đều cảm thấy vui vẻ và không thấy khó chịu. “Lần này mình may mắn vì được gia đình tài trợ cho một trải nghiệm đáng nhớ thôi chứ mình vẫn rất bình thường. Và mình trân trọng những điều này, biết ơn vì gia đình đã tạo điều kiện để có dịp cả nhà sum vầy, kết nối, cùng nhau ôn lại lịch sử và tận hưởng sự bình yên, đẹp đẽ của đất nước hoà bình”, Trà My bày tỏ.

Ảnh: NVCC