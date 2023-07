Trải nghiệm khó quên khi ngủ qua đêm tại khách sạn sâu nhất thế giới

Đây là nơi nghỉ dưỡng dưới lòng đất với mức giá lưu trú mỗi đêm lên tới 550 bảng Anh (hơn 16,5 triệu VNĐ). Khách sạn nằm sâu dưới mỏ đá phiến Cwmorthin bỏ hoang ở phía Bắc xứ Wales. Lối vào khách sạn rất khó khăn và hiểm trở, khi chỉ có một tuyến đường dốc đi xuyên qua các khu mỏ cũ.

Mang tên gọi “Deep Sleep”, khách sạn nằm ở độ sâu 419m bên dưới dãy núi Snowdonia xứ Wales. Khách sạn có 4 phòng riêng với 2 giường đơn, 1 căn phòng hang động chủ đề lãng mạn với 1 giường đôi, khu vực ăn uống, nhà vệ sinh và bồn rửa.

Khách sạn sẽ cung cấp “trải nghiệm phiêu lưu cắm trại ở nơi xa xôi” và được điều hành bởi Go Below, một công ty chuyên về phụ trách hoạt động ngoài trời. Du khách bắt đầu chuyến đi vào lúc 5 giờ chiều tại trụ sở Go Below gần thị trấn Blaenau Ffestiniog (xứ Wales). Tại đây, hướng dẫn viên sẽ đưa du khách tới khách sạn.

Dù có hướng dẫn viên nhưng nhiều du khách vẫn cảm thấy có đôi chút sợ hãi

Một căn phòng dễ thương

Căn phòng lãng mạn

Khách sạn Deep Sleep hiện tại chỉ mở cửa đón khách tuần 1 lần, từ tối thứ Bảy đến sáng Chủ nhật. Ngoài ra thì họ chỉ nhận trẻ trên 14 tuổi, và cần đi cùng người lớn.

Con đường chông chênh vào khách sạn

Để đến khách sạn, bạn phải trải một chuyến phiêu lưu xuống lòng đất thực sự. Đầu tiên, du khách phải đi bộ khoảng 45 phút vào một ngọn núi trên một tuyến đường hơi dốc, với phong cảnh đẹp. Sau đó mọi người dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ để mang theo những trang thiết bị cần thiết như mũ bảo hiểm, đèn, dây và ủng chuyên dụng. Bởi họ sẽ băng qua những con đường tối, gập ghềnh.

Lúc này, người hướng dẫn của khách sạn sẽ tuyên bố: “Đã đến lúc tạm biệt với thế giới bên ngoài để bắt đầu cuộc hành trình tới mỏ đá phiến bỏ hoang lớn nhất và sâu nhất thế giới”.

Vượt qua con đường hiểm trở ở khu mỏ bỏ hoang (từng hoạt động từ năm 1810 đến 1939), du khách sẽ đi qua những bậc cầu thang của người đào mỏ để lại, những cây cầu mục nát và những đống tàn tích.

Bạn cần đi qua những con dốc đứng

Các cabin trong khách sạn, nhìn từ bên ngoài

Một phòng ngủ khác nhẹ nhàng hơn

Bếp ăn

Thời gian đi xuống khách sạn mất khoảng một giờ. Trong thời gian đó, hướng dẫn viên sẽ kể cho du khách nghe chi tiết về cuộc sống của những người đàn ông và cậu bé từng làm việc trong khu mỏ.

Lối vào khách sạn là một cánh cửa bằng thép lớn. Khi tới nơi, du khách sẽ được phục vụ đồ uống nóng và trải nghiệm bữa ăn miễn phí theo “phong cách thám hiểm” ở bàn ăn ngoài trời. Sau đó, các bạn có thể lên giường và đánh một giấc.

Nhiệt độ quanh năm của khách sạn thường rơi vào khoảng 10°C, nhưng các phòng thì lại rất ấm áp nhờ có lớp cách nhiệt dày bao quanh tường. Tuy vậy, du khách vẫn được khuyến cáo là chuẩn bị nhiều quần áo ấm.

Tất cả hệ thống chiếu sáng đều là loại điện áp thấp và chạy bằng ắc quy 12 vôn. Khách sạn còn có cả mạng wifi thông qua cáp ethernet dài 1km từ hệ thống anten mạng 4G ở trên mặt đất. Ở gần đó còn có lạch nước nhỏ chảy từ con suối trong khu mỏ.

Hướng dẫn viên và nhân viên kỹ thuật sẽ cùng ở lại khách sạn qua đêm. Bữa sáng hôm sau bắt đầu vào 8 giờ sáng, với các món ăn nhẹ đơn giản và chút đồ uống nóng. Kết thúc bữa sáng cũng là lúc du khách quay trở lại mặt đất. Chặng đường trở về sẽ gian nan hơn, vì bạn sẽ trèo lên những đoạn dốc thót tim. Nhưng những nhân viên làm việc cho Deep Sleep nhận ra du khách ai nấy đều khá thích thú và chấp nhận mạo hiểm.

Ý tưởng của chuyến đi được ra mắt vào hồi tháng 4, bởi Miles Moulding, người sáng lập công ty Go Below.