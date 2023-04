Trải nghiệm "Hè kỳ diệu – Triệu niềm vui" tại Vịnh Kỳ Diệu

The Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu thuộc thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên tại Biên Hoà, Đồng Nai, là điểm nhấn mới lạ của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua.



Sau một năm vận hành thử nghiệm và mang lại nhiều niềm vui cho du khách, Vịnh Kỳ Diệu tổ chức "Lễ mừng sinh nhật 1 tuổi" với chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời công bố giá vé trọn gói mới hấp dẫn, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm ấn tượng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Vịnh Kỳ Diệu tưng bừng "Lễ mừng sinh nhật 1 tuổi"

Thoả thích vui chơi cùng người thân, bạn bè và đồng đội, Vịnh Kỳ Diệu chính là thiên đường du lịch dưới nước lý tưởng, nơi gắn kết mọi thành viên và gửi gắm "triệu niềm vui" đến mọi du khách.



Bãi biển Thiên Đường - Aloha The Paradise Beach nơi hội tụ 3 kỷ lục Việt Nam

Bãi biển Thiên Đường tại Vịnh Kỳ Diệu sở hữu 3 trên 5 kỷ lục Việt Nam: Màn hình LED khổng lồ lên đến 2.000 inch - đạt kỷ lục "màn hình Led ngoài trời lớn nhất Việt Nam"; kỷ lục "Biển nhân tạo nước ngọt có diện tích lớn nhất Việt Nam" kết hợp ngọn sóng thần kỳ diệu dâng cao lên đến 4 mét được mệnh danh "ngọn sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam". Tất cả 3 kỷ lục cùng sự hoà quyện tuyệt vời của sóng nước mát lạnh và bãi cát trắng xoá giúp du khách xoá tan mọi cơn stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Bãi biển thiên đường sở hữu 3 kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Thử thách băng giá bùng nổ - Chill Burst Quest



Với hàng chục ống trượt đa sắc màu tại 3 cụm trò chơi mang chủ đề Đại Dương Băng Cực. Du khách nhí thoả thích hòa mình trong không gian tuổi thơ, các trò vui nhí nhảnh và trải nghiệm những khúc cua đầy thú vị tại các đường trượt được thiết kế riêng cho trẻ em.

Thử thách băng giá bùng nổ đầy sắc màu trẻ thơ

Thư thả "chill" trên Dòng sông kỳ diệu uốn lượn dài nhất Việt Nam và tận hưởng những phút giây thư giãn cùng cảm giác mát mẻ, sảng khoái giữa ngày hè oi bức.



Bí ẩn cảng Hoàng Gia - The Secrets Port Of Royal

Du khách sẽ được trải nghiệm 5 đường trượt siêu dài hơn 650m để tìm kiếm "kho báu bí ẩn" chứa đựng nhiều niềm vui bất ngờ tại Vịnh Kỳ Diệu. Hòa mình vào xoáy nước đầy kích thích đến những khúc cua bất ngờ sảng khoái.

Bí ẩn Cảng Hoàng Gia chứa đựng "kho báu bí ẩn" tràn ngập niềm vui

Thám hiểm hang động Kỳ Quan - Cave Wonders



Du khách thám hiểm hang động Kỳ Quan với cụm 2 đường trượt cấp độ 5/5 dành cho tín đồ đam mê cảm giác mạnh. Cơn bão ma thuật tạo thành "mắt bão" khổng lồ. Ngồi trên Thảm bay thần kỳ trở về xứ sở Ba Tư cổ đại hứa hẹn một cảm giác sảng khoái không tưởng.

Hang động Kỳ Quan khám phá cảm giác mạnh

Đặc biệt, hãy thử một lần hóa thân thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp tại Ngọn sóng ngoạn mục – trò chơi đặc biệt nhập khẩu từ Hoa Kỳ.



Mừng ngày đại lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và là ngày kỷ niệm 1 năm vận hành thử nghiệm. Vịnh Kỳ Diệu công bố giá vé trọn gói mới siêu hấp dẫn. Một vé vào cổng duy nhất du khách sẽ trải nghiệm tất cả các trò chơi tại đây.

Giải trí và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc - Lễ hội "triệu niềm vui" tại Vịnh Kỳ Diệu

Chương trình mùa lễ hội đặc sắc, kết hợp giữa nhiều màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng mãn nhãn khác nhau sẽ là một điểm đến đầy lí tưởng trong dịp nghỉ lễ:



Giao lưu cùng linh vật Mascots của Vịnh kỳ diệu, Nữ thần ngọc trai xinh đẹp, Long Vương uy nghiêm nhưng vô cùng yêu quý các bé và Cá Voi Xanh nhí nhảnh, chào đón quý du khách tại Quảng trường Nàng Tiên Cá.

Các chú hề khổng lồ biểu diễn ảo thuật và chụp hình cùng du khách

Các hoạt động biểu diễn đầy lôi cuốn với tiết mục Múa hồng hạc và biểu diễn Caraval thu hút tạo điểm nhấn trước cụm lướt sóng đã như Hawaii.



Bãi biển Thiên Đường diễn ra màn biểu diễn của 10 nàng tiên cá xinh đẹp kết hợp màn biểu diễn trống nước nghệ thuật sôi động thu hút mọi du khách.

Biểu diễn "Vũ Điệu Năm Châu" cùng trống nước độc đáo.

Mùa Lễ hội tại Vịnh Kỳ Diệu hứa hẹn vô cùng đặc sắc

Trải nghiệm combo nghỉ dưỡng hoàn hảo "Amazing Island Resort" và "The Amazing Bay"

Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30-40 phút di chuyển. Giá vé công bố mới lạ, hấp dẫn, trọn gói trải nghiệm công viên nước đẳng cấp quốc tế chỉ còn:



- Trẻ em cao dưới 1m: miễn vé 100%

- Trẻ em cao từ 1m – 1m4: 250.000 đồng

- Sinh viên (cao trên 1m4): 300.000 đồng (Lưu ý: Giá vé công bố và áp dụng từ ngày 13/04/2023, sinh viên mang thẻ sinh viên còn giá trị sử dụng và mua vé trực tiếp tại phòng vé)

- Người lớn (cao trên 1m4): 450.000 đồng

The Amazing Bay kết hợp cùng Amazing Island Resort tạo nên combo du lịch kết hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, chỉ từ 828.000 đồng/combo/đêm/khách.

The Amazing Bay & Amazing Island Resort:

- Địa chỉ: Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên. Quốc Lộ 51, Khu Phố 4, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Hotline: 1900 633087

- Facebook: https://www.facebook.com/theamazingbay

- Website: https://theamazingbay.com/