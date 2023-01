Trải nghiệm chương trình lễ hội đặc biệt đón Tết Quý Mão tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hai, Hội An

Vô vàn trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời

Tại đây, đội ngũ đầu bếp quốc tế chuyên nghiệp của Four Seasons sẽ mang đến một bầu không khí thực sự sống động với nhiều lựa chọn ẩm thực hấp dẫn. Chương trình "Đại Tiệc Ẩm Thực Đường Phố" có hơn 50 gian hàng phục vụ các món ngon Việt Nam như Bánh Xèo Tôm Hùm và Heo Sữa Quay; thực khách cũng sẽ được mãn nhãn với màn vũ đạo đường phố cực kỳ sôi động.

Bạn cũng có thể thưởng thức các món đặc sản ngày Tết tại "Đại Tiệc Tết Cho Gia Đình" - không gian ấm áp dành cho gia đình và bạn bè, nơi mọi người có thể cùng nhau chuyện trò trong giai điệu acoustic nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, "Đêm Tiệc Tôm Hùm Xa Hoa" sẽ đưa bạn thăng hoa cùng mỹ vị ẩm thực, để bạn đắm mình vào vương quốc kỳ ảo của biển cả với các món ngon chiều lòng bất kỳ thực khách khó tính nào.

Sự hoà trộn độc đáo giữa truyền thống và hiện đại

Tại Four Seasons The Nam Hai, miếu Thành Hoàng có niên đại từ thế kỷ 19 được bảo tồn nguyên vẹn, là nơi để tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời cũng là nơi thăm viếng của dân địa phương và du khách để cầu bình an và những điều tốt lành trong năm mới.

Ngoài ra, du khách cũng có thể đặt tâm nguyện cầu cho một năm mới an lành và hạnh phúc qua hoạt động viết thư tay "Lời tự tình gửi Đất Mẹ" và gửi những lời ước nguyện vào những cây đèn hoa đăng thả trên mặt nước; hay tham gia nghi thức "Thắp nến" của khu nghỉ dưỡng để tưởng nhớ tổ tiên.

Các trò chơi dân gian như Đập Niêu Đất, Đi Cầu Tre, Lớp học thư pháp cũng diễn ra xuyên suốt 9 ngày Tết, bên cạnh các hoạt động khám phá văn hóa đầy sáng tạo như làm lồng đèn xinh xắn, mặt nạ thần kỳ, hoa lụa, dầu dừa dưỡng ẩm,...

Đối với những du khách nhí, Chuồn Chuồn Kids Club chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua. Có rất nhiều hoạt động đa sắc màu sẽ diễn ra trong thời gian này, từ các trò chơi và làm thủ công truyền thống cho đến các hoạt động vui chơi mang tính sáng tạo.

Đón năm Mão tươi trẻ như mèo tại Khu Nghỉ Dưỡng Chăm Sóc Sức Khỏe Sang Trọng Tốt Nhất Năm 2022

Năm 2022, Four Seasons The Nam Hai Hoi An được Robb Report bình chọn là Khu Nghỉ Dưỡng Chăm Sóc Sức Khỏe Sang Trọng Tốt Nhất Của Năm (The Best Luxury Wellness Resort Of The Year 2022) nhờ những dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho cơ thể và tâm trí. Năm nay, hãy sải những bước catwalk đầy kiêu hãnh tiến vào năm mới cùng một lộ trình chăm sóc toàn diện tại The Heart Of The Earth Spa của khu nghỉ dưỡng, bắt đầu từ việc làm tươi mới khuôn mặt đến các liệu pháp cân bằng toàn thân.

Bạn cũng có thể tham gia vào chuỗi các hoạt động bổ sung năng lượng, nâng cao và cân bằng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần hoàn toàn miễn phí khi lưu trú tại khu nghỉ dưỡng.

Các chương trình đặc biệt chỉ có ở Tết Quý Mão

"Chụp Ảnh Tết Cổ Truyền ở Hội An" - Biến dịp Tết này thành những kỷ niệm không thể nào quên với buổi chụp ảnh độc quyền kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, tại một trong những thành phố duyên dáng nhất thế giới.

Bên cạnh đó, tại Four Seasons Resort The Nam Hai còn diễn ra rất nhiều hoạt động mừng Xuân mà du khách có thể tham gia vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, từ hoạt động "Múa Lân Sư Rồng & Biểu diễn nhạc cụ dân tộc", đến "đại tiệc Hallyu" với âm nhạc và ẩm thực lấy cảm hứng từ làn sóng K-pop, hay bữa tiệc "Tặng Phẩm Đại Dương" - thưởng thức vô số món hải sản thượng hạng trong khi phiêu dạt cùng các giai điệu đầy mê hoặc của DJ.

Ông Marcel Oostenbrink, Tổng Giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hai chia sẻ: "Tết Cổ truyền là dịp lễ quan trọng của người Việt và cũng là thời điểm chúng tôi yêu thích nhất trong năm. Trong dịp này, hãy cùng chúng tôi khởi đầu năm Quý Mão bằng những bữa tiệc thịnh soạn, những nghi thức truyền thống và nhiều hoạt động đầy cảm hứng.

Con giáp đại diện cho năm nay là Mèo – loài vật tượng trưng cho trực giác, trí thông minh và sự linh hoạt. Loài mèo cũng luôn dành thời gian cho những phút giây nghỉ ngơi xứng đáng. Thú vị thay, đó cũng chính là những điều mà chúng tôi muốn mang đến tại The Nam Hai! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ được hòa mình vào một bầu không khí lễ hội ngập tràn niềm vui, cảm nhận phút giây đoàn viên trọn vẹn và ăn Tết thật thảnh thơi như những chú mèo."