Trải nghiệm "chất sống" hiện đại tại khu đô thị Richland Residence

Mẫu nhà phố thương mại sang trọng và bố trí không gian nội thất tại khu đô thị Richland Residence

Khu đô thị Richland Residence được quy hoạch chuẩn mực với gần 1.000 sản phẩm nhà phố thương mại, nhà phố liền kề cùng nhiều mảng xanh và hệ thống tiện ích hiện đại. Với tâm huyết của chủ đầu tư Kim Oanh Group, nơi đây mang đến môi trường sống thư thái, gần gũi thiên nhiên kết hợp đa dạng tiện nghi hiện đại ngay trước hiên nhà.



Sống hòa hợp thiên nhiên

Một nhà nghiên cứu người Mỹ từng nói "thiên nhiên nắm giữ chìa khóa về thẩm mỹ, trí tuệ, nhận thức và thậm chí cả tinh thần của chúng ta". Thấu hiểu tầm quan trọng của thiên nhiên, trên tổng diện tích 15,46 ha của khu đô thị Richland Residence, Kim Oanh Group đã dành nhiều không gian để phát triển mảng xanh với 2 công viên lớn và nhiều mảng xanh đan xen, mang đến môi trường sống tuyệt vời về thể chất lẫn tinh thần.

Những mảng xanh hiện diện khắp nơi tại Richland Residence

Richland Residence được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu kết hợp tinh tế với những đường nét hiện đại. Mỗi không gian sống đều được các kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng và sử dụng các giải pháp độc đáo để "xanh hóa" và hạn chế tình trạng "bê tông cốt thép".

Nhờ đó, các không gian đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời, tăng tính tương tác giữa con người với thiên nhiên. Từ ban công mỗi ngôi nhà đều có thể bắt trọn tầm nhìn về cảnh quan nội khu tươi mát, để mỗi ngày trở về nhà là những niềm vui, muốn bình yên có bình yên nhưng cũng chẳng kém phần sang trọng.

"Chất lượng sống của cư dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Kim Oanh Group. Đó là lý do Tập đoàn dành nhiều diện tích của dự án để phát triển mảng xanh, góp phần nâng cao sức khỏe và cảm giác hạnh phúc của cư dân", bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Kim Oanh Group, chia sẻ.

Sống yêu vận động

Sức khỏe được xem là tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần phải gìn giữ. Cũng vì vậy mà Kim Oanh Group đã chủ động quy hoạch những không gian khuyến khích cư dân vận động. Nổi bật là khu thể thao đa năng, nơi cư dân có thể rèn luyện thể chất với nhiều bộ môn như tennis, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn… Hay lựa chọn chạy bộ theo các cung đường của công viên cũng là một cách vận động lý tưởng. Con trẻ cũng có không gian riêng để vận động và khám phá tại khu vui chơi trẻ em với nhiều mô hình thú vị.

Nhiều không gian dành cho cư dân vận động như sân thể thao đa năng, lối chạy bộ, khu vui chơi trẻ em… đã được xây dựng hoàn chỉnh tại Richland Residence

Dồn lực thi công với tốc độ rất nhanh, những hạng mục nói trên hiện nay đã hoàn thiện chỉn chu, sẵn sàng phục vụ cư dân khi chuyển đến sinh sống. Hạ tầng dự án cũng đã hoàn chỉnh với những trục đường nội bộ có vỉa hè lớn rợp bóng cây, hệ thống chiếu sáng và cấp - thoát nước cũng được đầu tư kỹ lưỡng.



Sống tiện nghi

Richland Residence đang từng bước hoàn chỉnh bức tranh sôi động khi những căn nhà phố thương mại, nhà phố liên kế nằm dọc trục đường chính dự án dần hoàn thiện. Không lâu nữa, đây sẽ là tuyến phố thương mại sầm uất với nhiều dịch vụ như mini mart, coffee shop, shop hoa, nhà hàng, spa… đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Hoàng hôn buông xuống, phố lên đèn với nhiều sắc màu lung linh. Một khu đô thị phồn hoa hiện hữu không chỉ hấp dẫn cư dân nội khu mà còn hứa hẹn trở thành điểm trải nghiệm lý tưởng của dân cư lân cận và hàng chục ngàn chuyên gia, trí thức đang làm việc tại các khu công nghiệp liền kề.

Một dãy nhà phố thương mại vừa xây dựng hoàn thiện, tương lai nơi này sẽ hình thành tuyến phố thương mại sầm uất đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân

Nhà gần trường học - đó là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của bậc cha mẹ với mục đích thuận tiện giáo dục và đưa đón con. Xuất phát từ nhu cầu này, dự án Richland Residence được dành khoảng 3.500 m2 đất để phát triển trường mầm non. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ vài bước chân di chuyển con bạn đã có thể tiếp cận một môi trường giáo dục hiện đại và chất lượng.



Do được quy hoạch ngay vùng lõi phát triển của thành phố Bến Cát nên bên cạnh các tiện ích nội khu, cư dân còn có thể tận hưởng những tiện ích hiện đại có sẵn của khu vực như: bệnh viện Mỹ Phước, trường Đại học quốc tế Việt Đức, trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bến Cát, trung tâm thương mại GO!... cùng nhiều tiện ích đẳng cấp khác của thành phố mới Bình Dương.

Sau khi lên thành phố từ ngày 1/5/2024, Bến Cát tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông và nâng cấp diện mạo đô thị để đưa khu vực trở thành trung tâm đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ và đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Nam. Đây chính là cú hích lớn cho thị trường bất động sản bứt phá và Richland Residence với vị chiến lược cũng mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư, bên cạnh không gian sống chất lượng.

