Trai đẹp gen Z thất nghiệp bí mật có con với nữ đại gia 1 đời chồng, đứa trẻ vừa chính thức lộ diện trong bệnh viện

Nam diễn viên đình đám Cbiz Trần Mục Trì (phim Phong Thần) đã hơn 1000 ngày không hoạt động ở showbiz, hiện lâm cảnh thất nghiệp. Nhưng không vì thế mà cuộc sống của anh lâm cảnh chật vật, khốn đốn. Được biết, mỹ nam họ Trần đã bí mật có con với nữ đại gia Trần Băng hơn anh tận 7 tuổi. Cặp đôi này còn đăng ký kết hôn với nhau, hiện Trần Mục Trì đang “ăn bám” người vợ giàu có và tận hưởng cuộc sống sung túc không cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tới sáng 28/7, tờ 163 đưa tin, cánh săn ảnh vừa tóm dính Trần Mục Trì cùng bà xã Trần Băng đưa con trai đi khám tại bệnh viện. Và đây cũng là lần đầu tiên quý tử nhà Trần Mục Trì - Trần Băng lộ diện trước truyền thông, công chúng.

Trong loạt ảnh do paparazzi xứ Trung chụp lại được mới đây, Trần Mục Trì xuất hiện với trang phục đời thường thoải mái, anh diện áo phông trắng kết hợp cùng quần đùi màu sáng, đội mũ lưỡi trai đen. Còn Trần Băng diện áo phông đôi, mũ lưỡi trai đôi với ông xã tài tử, qua đó khoe khéo tình cảm mặn nồng giữa 2 người.

Sau buổi kiểm tra sức khỏe của quý tử, vợ chồng mỹ nam Phong Thần ra xe về nhà. Trần Mục Trì - Trần Băng “kẻ trước người sau” bước ra từ đại sảnh của bệnh viện. Trần Băng ôm chặt cậu con trai bé bỏng vào lòng. Cậu nhóc diện áo phông họa tiết hoa nhí, để lộ đôi chân bé xíu trông vô cùng đáng yêu trước ống kính máy quay. Trần Mục Trì đi trước 2 mẹ con, anh còn ân cần đẩy cánh cửa dọn đường cho bà xã và cậu quý tử đầu lòng. Sau đó, gia đình 3 người họ lên xe ra về.

Trần Mục Trì - Trần Băng vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đưa con trai tới bệnh viện khám sức khỏe. Ảnh: 163

Nam tài tử họ Trần đẩy cửa dọn đường cho vợ con ở đại sảnh bệnh viện, rồi gia đình họ cùng lên xe ra về. Ảnh: 163

Trần Mục Trì bí mật có con với phú bà Trần Băng vào khoảng đầu năm nay. Ban đầu, cặp đôi không thông báo tin tức với truyền thông và khán giả. Phải tới tận cuối tháng 3, Trần Mục Trì mới công khai chuyện Trần Băng đã hạ sinh quý tử đầu lòng cho anh, đồng thời chia sẻ tới fan hình ảnh đầu tiên về em bé trên trang Weibo cá nhân. Đồng thời, anh xác nhận đã kết hôn với nữ đại gia họ Trần bằng việc công khai gọi đối phương là “vợ”, “người bạn đời”.

Cũng trong bài đăng nói trên, Trần Mục Trì xúc động bày tỏ rằng, trong khoảng thời gian nam diễn viên phải đối mặt với muôn trùng khó khăn vì bê bối đời tư, Trần Băng đã luôn đồng hành bên cạnh anh không rời nửa bước. Cũng nhờ vậy, tình cảm của họ đã ngày càng trở nên bền chặt theo thời gian và quyết định tiến tới hôn nhân.

Trần Mục Trì cũng khẳng định bản thân chưa hề có ý định giải nghệ dù đã biến mất khỏi showbiz suốt hơn 1000 ngày không 1 lời giải thích. Nhưng tới lúc nào anh mới định trở lại hoạt động trong làng giải trí thì không ai biết, còn hiện tại mỹ nam sinh năm 1997 vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp, phải “ăn bám” vợ đại gia hơn 7 tuổi.

Hồi cuối tháng 3, Trần Mục Trì bất ngờ đăng thông báo đã kết hôn với nữ đại gia Trần Băng. Ảnh: Sohu

Trong bài đăng thông báo kết hôn, nam thần họ Trần còn khoe luôn những hình ảnh hiếm hoi về quý tử đầu lòng tới công chúng. Ảnh: 163

Trần Mục Trì đang thất nghiệp, phải “ăn bám” nữ đại gia họ Trần sau khi biến mất khỏi showbiz hơn 1000 ngày. Ảnh: 163

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình vô cùng điển trai cuốn hút. Anh nổi lên từ phim Phong Thần, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường,.. Đặc biệt, với vai diễn để đời Ân Giao trong Phong Thần, Trần Mục Trì đã trở nên nổi tiếng rầm rộ, vụt sáng chỉ sau 1 đêm.

Thế nhưng vào năm 2023, danh tiếng của Trần Mục Trì bỗng sụp đổ sau khi bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn. Khi ấy, nam diễn viên bị bóc phốt từng kết hôn rồi ly dị 1 phú bà hơn 7 tuổi. Đàng gái là phó giám đốc sản xuất của dự án điện ảnh Phong Thần 1 và là trợ lý cho đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ, Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 và đổi đời.

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận bao nuôi của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả 2 quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Không những vậy, nam diễn viên họ Trần còn ép buộc Ngô Sở Nhất phải làm mọi cách để nổi tiếng hơn. Mục đích là Trần Mục Trì muốn cùng Ngô Sở Nhất trở thành couple màn ảnh, tạo hiệu ứng truyền thông.

Vụ bê bối khiến hình tượng Trần Mục Trì vụn vỡ, bị công chúng tẩy chay. Từ sau khi vướng lùm xùm đời tư, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng.

Trần Mục Trì bị tố lợi dụng quan hệ tình ái của cả nam lẫn nữ để tiến thân. Ảnh: 163

Trong khi đó, Trần Băng sinh năm 1990, tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha Trần Băng là nhà sản lập tập đoàn Hainan Yinda - 1 chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Trung Quốc, với hơn 20 chi nhánh trong và ngoài nước. Trần Băng là người thừa kế khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha nhiều năm qua. Về đời tư, Trần Băng từng kết hôn với nam MC Phó Thụy Đình vào năm cô 23 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 1 năm chung sống.

Trần Băng xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, từng có 1 đời chồng. Ảnh: Sohu