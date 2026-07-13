5 vụ chia tay làm chao đảo showbiz: Lời nguyền “số 4” với IU - Sooyoung (SNSD) cũng không sốc bằng lá thư trói buộc cặp đôi gen Z này

Thời gian qua, giới giải trí Hàn Quốc đã liên tiếp đón nhận những tin buồn liên quan chuyện tình cảm của các ngôi sao. Không ít khán giả gọi năm 2026 là "năm đổ vỡ" khi chứng kiến hàng loạt cặp đôi đình đám thông báo chia tay.

Từ chuyện tình kết thúc trong "lời nguyền số 4" của IU - Sooyoung (SNSD) với bạn trai tài tử là Lee Jong Suk, Jung Kyung Ho, cho đến sự chấm dứt của cuộc hôn nhân gắn bó hơn 1 thế kỷ. Thế nhưng, gây bàn tán nhất hiện tại lại là vụ chia tay của nam ca sĩ Yunho (ATEEZ). Bạn gái của mỹ nam sinh năm 1999 này đã đăng tải 1 bức thư "trói buộc", đe dọa làm chuyện tiêu cực để ép buộc Yunho quay lại khiến dân tình sốc nặng,

IU - Lee Jong Suk: Chuyện tình đẹp kéo dài 4 năm chính thức khép lại

Ngày 10/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin IU và Lee Jong Suk đã quyết định chia tay sau 4 năm gắn bó. Phía công ty quản lý xác nhận 2 nghệ sĩ vừa mới kết thúc mối quan hệ yêu đương và sẽ trở lại là những đồng nghiệp tốt. Lịch trình làm việc dày đặc được cho là nguyên nhân khiến cả hai dần xa cách, không cách nào có thể tiếp tục duy trì chuyện tình cảm của mình. Thông tin nhanh chóng gây chấn động mạng xã hội bởi cả hai vốn được xem là một trong những cặp tình nhân đẹp, kín tiếng và không drama ở Kbiz.

IU và Lee Jong Suk quen nhau từ năm 2012 khi cùng dẫn chương trình Inkigayo, nhưng phải đến cuối năm 2022 mới chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị Dispatch tung ảnh hẹn hò ở Nhật Bản. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai luôn dành sự tôn trọng cho đối phương, hiếm khi phô trương tình cảm nhưng nhiều lần âm thầm ủng hộ nhau trong công việc.

IU - Lee Jong Suk đường ai nấy đi vì công việc bận rộn, khiến họ ngày càng ít cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ dần trở nên xa cách. Ảnh: X.

Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho: Mối tình 14 năm không thể có cái kết cổ tích

Nếu cuộc chia tay của IU và Lee Jong Suk gây bất ngờ thì chuyện tình tan vỡ của Sooyoung và Jung Kyung Ho lại khiến người hâm mộ tiếc nuối hơn cả. Sau 14 năm bên nhau, cặp đôi chính thức xác nhận chia tay vào tháng 6. Theo nguồn tin độc quyền từ My Daily, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt của cả 2 là do lịch trình làm việc dày đặc. Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Do mối quan hệ ngày càng xa cách, cả 2 quyết định chấm dứt chuyện tình cảm, trở về làm đồng nghiệp.

Sooyoung và Jung Kyung Ho bắt đầu hẹn hò từ năm 2012, công khai tình cảm vào năm 2014 và luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của Kbiz. Do đó, việc cặp sao tan vỡ khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và buồn bã bởi 2 nghệ sĩ đã bên nhau quá lâu, fan còn trông đợi vào 1 "đám cưới thế kỷ".

Người hâm mộ vô cùng buồn bã khi cặp đôi chia tay. Ảnh: Koreaboo

Yunho (ATEEZ): Đứt gánh với bạn gái thanh mai trúc mã và ồn ào gây sốc sau đó

Tháng 4 vừa qua, Yunho - thành viên nhóm ATEEZ - chia tay bạn gái ngoài ngành giải trí. Nam thần tượng đã trực tiếp báo với công ty quản lý về việc chấm dứt mối quan hệ và cho biết hai người không còn liên lạc sau khi chia tay. Theo các nguồn tin, Yunho và bạn gái quen nhau từ thời đi học. Vì bên nhau 1 chặng đường dài, cuộc chia tay được cho là không dễ dàng.

Không lâu sau, 1 tài khoản MXH X được cho là bạn gái cũ của Yunho đã đăng tải thư tuyệt mệnh, dọa làm chuyện dại dột với mục đích níu kéo nam ca sĩ gen Z. Hành động cực đoan của cô gái gây xôn xao dư luận. Nhiều người chỉ trích cô gái đang phá hủy danh tiếng của Yunho, song cũng có không netizen lo lắng và cảm thông với vấn đề sức khỏe tinh thần của tình cũ nam idol trẻ. Họ cho rằng bạn gái cũ của Yunho đang bất ổn và cần được hỗ trợ chuyên môn, điều mà Yunho không thể một mình giải quyết.

Yunho (ATEEZ) điêu đứng vì bạn gái cũ. Ảnh: X.

Gaeko (Dynamic Duo) và Kim Sumi: Cặp đôi kiểu mẫu bất ngờ ly hôn sau 15 năm

Đầu năm 2026, rapper Gaeko và hot girl Kim Sumi khiến công chúng sửng sốt khi thông báo ly hôn sau 15 năm chung sống, cam kết cùng nuôi dạy 2 con nên người với tư cách bạn tốt. Trong nhiều năm, họ luôn được xem là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc và bền vững nhất giới giải trí Hàn Quốc. Chính vì vậy, quyết định "đường ai nấy đi" của cả hai đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Gaeko là ra mắt năm 2004, là thành viên của nhóm Dynamic Duo. Ở giai đoạn hoàng kim, Dynamic Duo là nhóm nhạc sở hữu album hip-hop bán chạy nhất Hàn Quốc. Ca khúc AEAO”của họ gần đây đã nổi tiếng trở lại thông qua TikTok.

Rapper Gaeko và hot girl Kim Sumi ly hôn sau 15 năm chung sống. Ảnh: KoreaBoo.

Pdogg - Kim Ga Young: Chuyện tình kín tiếng cũng lặng lẽ khép lại

Nhà sản xuất âm nhạc Pdogg - người đứng sau nhiều bản hit của BTS - và nữ MC thời tiết Kim Ga Young cũng thông báo chia tay vào đầu năm nay. Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2024 nhưng luôn giữ kín đời tư. Chính vì không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nên khi mối quan hệ kết thúc, thông tin này cũng không tạo nên làn sóng quá lớn như những cặp đôi khác.

PDogg là thiên tài đứng sau nhiều bản hit của BTS, bao gồm Boy In Luv, Fire, “Fake Love, Blood Sweat & Tears và Spring Day. Trong khi đó, Kim Ga Young làm MC dự báo thời tiết được chín năm. Cô cũng là một nhân vật truyền hình nổi tiếng, từng xuất hiện trong các chương trình giải trí như Kick A Goal, Apocalypse: Hondonui Jigubangwidae và Life Blooms Again.

Nhà tạo hit cho BTS và MC thời tiết xinh đẹp chấm dứt chuyện tình của mình vào đầu năm nay.

Nguồn: KoreaBoo