Nàng thơ gen Z bị vứt bỏ sau khi sinh con bít cửa hàn gắn với thiếu gia, đàng trai đã có tình mới

Hoàng Nhất Minh từ lâu đã là cái tên gắn liền với nhiều thị phi của giới giải trí Trung Quốc. Sau cuộc tình tan vỡ với thiếu gia Vương Tư Thông, cô âm thầm sinh con mà không hề báo cho bạn trai cũ. Khi gánh nặng làm mẹ đơn thân ngày càng lớn, nữ ca sĩ gen Z bất ngờ "bóc phốt" tình cũ trên mạng xã hội, tố anh vô trách nhiệm và bỏ rơi mẹ con cô. Dù vụ việc gây xôn xao dư luận, Vương Tư Thông và gia đình vẫn hoàn toàn im hơi lặn tiếng, dứt khoát không gửi bất kỳ khoản trợ cấp nào cho Hoàng Nhất Minh và con gái.

Đến ngày 18/7, tờ 163 đưa tin hy vọng tìm kiếm cho bản thân và con gái 1 danh phận trong tập đoàn Vạn Đạt của Hoàng Nhất Minh đã chính thức bị dập tắt hoàn toàn. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 này không có cửa hàn gắn với Vương Tư Thông. Thiếu gia ăn chơi khét tiếng Trung Quốc đã có bạn gái mới là hot girl Lý Mộng Dao, cũng sinh năm 1999 như Hoàng Nhất Minh. Lý Mộng Dao sinh ra trong gia đình lao động phổ thông ở Giang Tô (Trung Quốc). Với ngoại hình nổi bật, từ năm 3 tuổi cô đã bắt đầu làm người mẫu ảnh. Năm 2020, Lý Mộng Dao mở thương hiệu thời trang tuổi teen giá rẻ trên Taobao. Vào ngày 14/7 vừa qua, Vương Tư Thông được trông thấy đưa Lý Mộng Dao sang Anh du lịch, ngồi khán đài VIP tại Wimbledon.

Hoàng Nhất Minh bít cửa đòi danh phận cho bản thân và con gái...

... bởi Vương Tư Thông đã có bạn gái mới là hot girl Lý Mộng Dao. Ảnh: HK01, Weibo.

Theo nguồn tin, Vương Tư Thông và Lý Mộng Dao quen biết nhau từ năm 2023, nhưng đến gần đây mới chính thức nghiêm túc phát triển tình cảm. Lý Mộng Dao chiếm được lòng tin, sự yêu mến của gia đình Vương Tư Thông. Hot girl này không ép buộc Vương Tư Thông phải kết hôn, không dựa dẫm vào bạn trai hay danh tiếng tập đoàn Vạn Đạt để mưu lợi cá nhân. Khi được gọi là "bạn gái Vương Tư Thông", cô từng bày tỏ: "Gọi tôi là Mộng Dao thôi. Danh xưng 'bạn gái' chỉ mang tính giai đoạn, còn cái tên là của riêng tôi". Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Lý Mộng Dao bước chân vào gia tộc tài phiệt họ Vương chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí chỉ cần Vương Tư Thông đòi cưới Mộng Dao, cha mẹ anh sẽ chấp nhận ngay mà không suy nghĩ.

Lý Mộng Dao chiếm được lòng tin, sự yêu mến của gia đình Vương Tư Thông. Ảnh: Sina.

Mưu tính đổi đời bằng con chung với thiếu gia, Hoàng Nhất Minh giờ ê chề không biết giấu mặt vào đầu

Tháng 6/2024, Hoàng Nhất Minh bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận khi công khai việc đã sinh con và đang làm mẹ đơn thân. Điều gây chấn động hơn cả là nữ ca sĩ khẳng định cha của con gái mình chính là Vương Tư Thông.

Trong buổi livestream, Hoàng Nhất Minh không ngần ngại gọi thẳng tên bạn trai cũ, đồng thời tố anh vô trách nhiệm, bỏ mặc hai mẹ con suốt thời gian dài. "Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình nói. Cha của con gái tôi là Vương Tư Thông. Tôi không công khai chuyện này để nổi tiếng hay lợi dụng anh ấy, tôi chỉ hy vọng con gái mình có một người cha đúng nghĩa", nữ ca sĩ khẳng định.

Theo lời Hoàng Nhất Minh, cô và Vương Tư Thông từng có thời gian ngắn hẹn hò trước khi chia tay trong hòa bình. Khoảng 2 tháng sau khi kết thúc mối quan hệ, cô phát hiện bản thân mang thai. Ban đầu, người đẹp sinh năm 1999 dự định bỏ thai vì tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định và không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trai cũ.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ thông báo cô gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Nếu chấm dứt thai kỳ, nguy cơ mất khả năng mang thai trong tương lai là rất lớn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hoàng Nhất Minh quyết định giữ lại đứa bé. Gia đình, đặc biệt là mẹ cô, cũng ủng hộ lựa chọn này và chấp nhận cùng cô nuôi dưỡng em bé, kể cả khi phía Vương Tư Thông không đứng ra nhận trách nhiệm.

Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian mang thai, Hoàng Nhất Minh không hề thông báo cho Vương Tư Thông. Chỉ sau khi con gái Winky chào đời, cô mới chủ động liên lạc, gửi ảnh con và mong bạn trai cũ thừa nhận huyết thống. Tuy nhiên, theo lời nữ ca sĩ, ngay sau khi nhận được tin nhắn, Vương Tư Thông đã chặn cô trên WeChat và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Sau khi chia tay, Hoàng Nhất Minh mang thai nhưng không thông báo cho Vương Tư Thông. Ảnh: Sina.

Những tháng ngày một mình nuôi con khiến Hoàng Nhất Minh rơi vào áp lực cả về kinh tế lẫn tinh thần. Cô nhiều lần tìm cách liên lạc với Vương Tư Thông nhưng đều không nhận được hồi đáp. Trong lúc bế tắc, nữ ca sĩ quyết định công khai toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội với hy vọng tạo sức ép dư luận, buộc thiếu gia họ Vương phải đối diện trách nhiệm. Thậm chí, cô còn đưa con gái tham gia quay quảng cáo để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Hoàng Nhất Minh đều không mang lại kết quả như mong muốn. Thiếu gia Vương Tư Thông và gia đình anh đều quyết không nhận con, nhận cháu. Vương Tư Thông lo bản thân là kẻ đổ vỏ, còn cha mẹ vị thiếu gia không muốn có 1 cô con dâu tai tiếng như Hoàng Nhất Minh. Do đó, họ để mặc cho Hoàng Nhất Minh chăm sóc đứa trẻ suốt 2 năm qua.

Đến cuối tháng 4 năm nay, vụ việc tiếp tục leo thang khi Hoàng Nhất Minh tuyên bố khởi kiện Vương Tư Thông. Cô yêu cầu tòa án buộc thiếu gia họ Vương phối hợp xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con, đồng thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ chăm sóc và cấp dưỡng sau hơn hai năm không đoái hoài đến con gái.

Dẫu vậy, giới luật sư và truyền thông Trung Quốc đều nhận định con đường pháp lý của Hoàng Nhất Minh không hề dễ dàng. Theo quy định hiện hành, tòa án không thể cưỡng chế một người thực hiện xét nghiệm ADN nếu họ không tự nguyện hợp tác. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Vương Tư Thông tiếp tục từ chối giám định huyết thống, Hoàng Nhất Minh gần như không có cơ sở pháp lý để chứng minh quan hệ cha con cũng như yêu cầu cấp dưỡng.

Hoàng Nhất Minh tuyên bố kiện Vương Tư Thông ra tòa để buộc anh làm xét nghiệm ADN nhận con, nhưng thiếu gia này không qua tâm. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu